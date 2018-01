Visszaállítási funkcióval frissül a OneDrive for Business

Élesedik a OneDrive for Business fájlvisszaállító funkciója, amelyet még a tavalyi Ignite konferencián jelentett be a Microsoft, sok más vonatkozó frissítéssel együtt. A Files Restore 30 napra visszamenőleges képes korábbi állapotába helyezni a fájlokat, akár módosították vagy törölték azokat, legalábbis amennyiben a dokumentum még a lomtárban található. A vállalat közleménye szerint a funkció a komolyabb fájlvesztéssel járó esetekben lehet kifejezetten hasznos, mivel a felhasználók maguk is visszaállíthatják a tárhelyet egy korábbi állapotba.

A Restore my OneDrive egy áttekintő képernyő segítségével képes betekintést nyújtani az elmúlt 30 nap változásaiba, amelyen dátum szerint vagy hisztogram segítségével is ki lehet választani az időpontot. A felületen megjelenik, hogy a keresett napon milyen fájlokat és ki változtatott, azaz töltött fel, törölt vagy szerkesztett benne. A viszonylag könnyen kezelhető felület már önmagában is hasznos lehet, akár az adminisztrátorok vagy a projektvezetők számára, akik egy projekthez kapcsolódó dokumentumok változásait szeretnék egyszerűen nyomon követni, például melyik nap volt a legnagyobb aktivitás a dokumentumokkal kapcsolatban.

Azonban a Microsoft hangsúlyozza, hogy a funkció például ransomware és malware támadások esetén nyújt nagy segítséget. A felsorolt fájlok közül egyszerre több vagy akár az összes kiválasztható, és egy gombnyomással visszaállítható a kijelölt napra. Például a SharePoint Online kapcsán eddig is volt lehetőség a fájlok korábbi időpontra való visszahelyezésére, de ez egyedi támogatáshoz kötött folyamatként napokba vagy akár hetekbe is telhetett, míg a mostani megoldás gyors és házon belül elintézhető.

Tehát a funkció nem a fájlokon belüli verziókezelést jelenti, ami a hagyományos fiókokban is jelen van már minden fájltípusnál, és szintén 30 napra visszamenőlegesen állítja vissza a korábbi állapotot, de csak egyesével használható. Hanem a Files Restore a teljes fiók egyidejű áttekintését és kezelését teszi lehetővé a OneDrive for Business ügyfeleknek. A 30 napos visszaállítási határidő azonban ebben az esetben is szűkösnek tűnhet - a korábbi, nem hivatalos előrejelzésekben még 90 napról volt szó -, arra viszont a rendszeres áttekintés esetén elegendő, hogy az üzleti felhasználóknak viszonylag rövid időn belül feltűnjön egy támadás és elkezdhessék az intézkedést.

A Files Restore-t mától kezdi el megjeleníteni a Microsoft a OneDrive for Business előfizetőinek, és a következő hetekben mindenki számára elérhető lesz. A hagyományos OneDrive-val kapcsolatban nem adott hírt a vállalat, így ez valószínűleg megmarad az előfizetéses üzleti változatban. A funkció használatáról itt lehet többet megtudni.