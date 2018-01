Élesben is elrajtolt a pénztárak nélküli Amazon Go élelmiszerbolt

Minden vásárló előtt megnyitotta kapuját az Amazon első pénztárak nélküli élelmiszerboltja, az Amazon Go. A Seattle-ben nyitott üzletről a vállalat már 2016 decemberében lerántotta a leplet, azonban ekkor még csak a bétatesztelők, azaz a cég alkalmazottai vehették azt igénybe. Az eredeti terv az volt, hogy már 2017 elején elindul az éles üzem is, ugyanakkor végül a rajthoz technikai nehézségek miatt egy év csúszás kellett.

Aki nem emlékezne a csaknem két éve bemutatott koncepcióra, olyan egy üzletről van szó, amelyben a vásárlók csak leveszik a kívánt árukat a polcokról és távoznak, sorban állás vagy kasszáknál történő fizetés nélkül. A vásárló a boltba lépve egy leolvasónál azonosítja magát az Amazon Go alkalmazásban megjelenő QR kód segítségével, ezt követően pedig el is teheti a telefont, a vásárlás során minden, a bolt polcairól levett termék automatikusan felkerül az appban követhető vásárlási listára, sőt ha a felhasználó időközben meggondolja magát és mégis visszateszi a polcra a terméket, a rendszer azt rögtön le is húzza a listáról. A boltból kisétálva a fizetés is automatikus, a vásárlás összegét az app a felhasználó Amazon fiókjára terheli. A rendszer gépi látásra és deep learningre épít, kamerák és szenzorok kombinációjával tartja szemmel a vásárlókat és az árukészletet.

Ahogy azt a január 22. hétfői nyitáskor az első vásárlók is tapasztalhatták, a pénztárak kiiktatása nem jelenti a teljes emberi személyzet eltűnését, a helyben megvásárolható készételeket továbbra is emberi séfek készítik, illetve a polcsorok között is találni bolti személyzetet akik szükség esetén segítenek a tájékozódásban - vagy épp ellenőrzik a személyi igazolványokat, mielőtt alkohol kerülne a vásárló kosarába. A bolt polcain egyébként az előre elkészített reggelik, ebédek és vacsorák mellett pékárut, és a hasonló boltokban megszokott élelmiszereket is találni, illetve az Amazon Meal Kitek is elérhetők az üzletben, amelyekben egy-egy étkezéshez szükséges, kimért alapanyagokat csomagol össze a cég.

A vállalatnak láthatóan sikerült leküzdeni a tavaly márciusban felmerült problémákat, mikor a boltnak nem sikerült megbirkózni a húsz fölötti vásárlószámmal, illetve a túl gyorsan mozgó vásárlókkal. Emellett az Amazon Go rendszerének az is kihívást jelentett, ha boltban válogató vásárlók egy termék kapcsán magukat meggondolva azt nem az eredeti helyükre tették vissza, ez pedig nem mondható ritkának az élelmiszerboltok életében. A vállalat nem ment a részletekbe annak kapcsán, hogyan küszöbölte ki a fenti fiaskókat, ugyanakkor a rossz helyre visszatett termékeknél jó eséllyel egyszerűen értesíti a bolti személyzet valamelyik tagját, hogy tegye azt vissza az eredeti helyére.

A Seattle-ben létesített Amazon Go bolt az első lehet a pénztár nélküli üzletek sorában, ugyanis ahogy a The Next Web is rámutat, hasonló koncepcióban gondolkozik az amerikai Walmart is, Project Kepler kódnév alatt.