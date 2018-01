A Google-vezér szerint az AI szerepe meghatározó lesz

Meglepően erős nyilatkozatot tett a mesterséges intelligencia meghatározó szerepéről Sundar Pichai Google-vezérigazgató, aki szerint az AI az egyik legfontosabb dolog, amin az emberiség dolgozik, és nagyobb hatással lehet majd a világra mint az elektromosság vagy a tűz - állította az MSNBC és a Recode műsorában, amelynek teljes változata január 26-tól lesz elérhető. A keresőóriás igazgatója szerint a most még többnyire a Google Assistanttal vagy más konkurens okoshangszórókkal, vagy esetleg a chatbotokkal közismertté vált AI-nak a közeljövőben sokkal nagyobb szerep fog jutni a társadalmi problémák megoldásakor.

Az előnyökkel együtt azonban a veszélyekre is igyekezett figyelmeztetni a felhasználókat a vezérigazgató, mint mondja a riporter reakciójára, a tűz is jó "mégis képes embereket ölni". Tehát ahogy a tűz esetében, úgy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is érdemes a pozitív hatásai mellett a lehetséges negatív következményeit is megfontolni, és nem szabad körültekintés nélkül csak optimistán tekinteni az eredményekre. Éppen ezért a vezérigazgató szerint meg kell tartani az egyensúlyt, ahogy az AI megjelenik a társadalomban, és esetleg választ ad az évtizedek óta megoldás nélkül álló problémákra.

Több példát is említ Pichai, amellyel kapcsolatban az AI kutatásoknak meghatározó szerepe lehet a jövőre nézve, akár a klímaváltozás kérdése vagy a rákgyógyítás. Egy korábbi cikkünkben mi is írtunk a mellrák-diagnosztika előrehaladását segítő digitális patológiával foglalkozó versenyről, amelyen egy magyar IBM-es kutató második helyezést ért el a csapatával a 159 induló közül. Az interjún a magyar kutató is hangsúlyozta, hogy nem cél az emberi szakértők kiváltása,hanem inkább az orvosok munkáját szeretnék megkönnyíteni a folyamat felgyorsításával és a pontosság növelésével. Ehhez hasonlóan válaszolt Pichai is a munkahelyek sorsát firtató riporteri kérdésekre, hogy mi lesz a jövőben például a radiológusokkal vagy a könyvelőkkel. A Google-vezér szerint az embereknek joguk van aggódni, de el kell fogadniuk a technológiai fejlődést, mivel ahogy "a történelem is mutatja", a változásokat nem támogató országok alulmaradnak a többivel szemben.

Nyilvánvaló, hogy a Google szeretné hangsúlyozni a mesterséges intelligencia szerepét, és ösztönözni az országokat a minél átfogóbb AI-használatra, mivel a vállalat az utóbbi években súlyos anyagi és emberi erőforrásokat fektetett be a területen, így érthető módon szeretne vastag pénztárcájú megrendelőket is maga mellett tudni. Múlt héten indította el az AutoML szolgáltatáscsomag gépi tanulást segítő képfelismerő rendszerének tesztjét, amit hamarosan újabbak követnek majd. A Google mellett azonban más nagyvállalatok, mint például a 2016-ban ötezer fős kutatás-fejlesztési divíziót nyitó Microsoft is fontos szerepet szánnak az AI kutatásoknak, úgyhogy Pichai jövőképéhez egyszerre több konkurens óriáscég igyekszik hozzájárulni.