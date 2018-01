Veszteségbe tolta az adóreform az IBM-et

Végre növekedni tudott az IBM bevétele - a 2017-es negyedik negyedévben a cég 22,5 milliárd dolláros forgalmat generált, ami 4 százalékos (az árfolyamhatás kiszűrése mellett 1 százalékos) emelkedést tavalyhoz képest. Ezzel hosszú idő után újra emelni tudta bevételét a vállalat és joggal remélhető, hogy a nagy "éhségmenetnek" ezúttal tényleg vége szakad. A profitot viszont ezúttal elvitte az amerikai adóreform, amely egy egyszeri, 5,5 milliárd dolláros tételként jelentkezik a könyvelésben, ami így a 1,1 milliárd dolláros veszteségbe tolta a céget.

IBM: Kognitív szolgáltatások és a felhő

Az IBM igen aktívan pozicionálja újra magát a nagyvállalati informatikai piacon, az alcímben szereplő két hívószóra építve. A cég ennek alárendelve nemrég még pénzügyi jelentését is átalakította, nem mellékesen összevonva-szétszórva a problémás és sikeres egységek teljesítményét.

A Cognitive Solutions (CSS) tartalmazza a szoftveres megoldásokat és a tranzakciókezelést (adatbázisokat), ennek bevétele pedig 2016 végéhez képest stagnált. A részlegen belül az analitikai és a biztonsági szolgáltatások sikeresnek bizonyultak, a hagyományos analitikai kínálat viszont szenvedett - mondja az IBM. Szerény, 3 százalékos növekedést azért az adatbázisok is felmutattak, amit a cég úgy értelmez, hogy a kliensek továbbra is hosszú távon elkötelezettek a platform mellett. A CSS bevétele 5,4 milliárdot tett ki.

Az üzleti szolgáltatásokat nyújtó Global Business Services egy ideje fekete bárány a cégnél, amelyet legszívesebben már elengedne az IBM. Nem véletlenül: az árfolyamhatás kiszűrésével a bevétel 4,2 milliárdra, 2 százalékkal zsugorodott, az adózás előtti eredmény pedig jelképes 300 millió dollárra esett - a GBS tehát hiába nagyon nagy, gyakorlatilag semmit nem ad már hozzá a cég működéséhez. Ráadásul az eredményhányad is meredeken esik, a bruttó mutató 24,8 százalék volt most, ez 2,1 százalékpontos esést jelent egyetlen év alatt.

A műszaki szolgáltatásokat és felhős platformokat egybe foglaló Technology Services and Cloud Platforms Segment (TSCPS?) is zsugorodott, 9,2 milliárd dollárra. Ez 4 százalékos esés, ráadásul az adózás előtti profit közel negyede tűnt el, de így is maradt 1,5 milliárd dollár. Az IBM szerint a számokat némileg torzítja, hogy 2016 végén néhány jelentős szerződést sikerült aláírni, így a bázis év erősebb a szokásosnál, az infrastruktúraszolgáltatások emiatt a 4 százalékos zsugorodás ellenére sincs bajban. Az integrációs szolgáltatásokat pedig a felhős átállás sújtja, az egy nagy összegű bevétel helyett előfizetéses modellre álló osztály emiatt regisztrál átmeneti visszaesést - magyarázza a cég.

A mainframe menő - üzeni a piac

És a klasszikus hardverek: a Systems szegmens relatív kicsi, de nagyon erős. A 3,3 milliárdos bevétel 28 százalékos növekedés 2016-hoz képest, és ezúttal minden egység hozzá tudott ehhez adni. A z14-es kitörő lelkesedéssel fogadta a piac, az új mainframe 70 százalékkal dobta meg a mainframe-bevételeket. Ezzel párhuzamosan a Power-alapú rendszerek bevétele is nőtt, a tárolók pedig immár sorozatban negyedik negyedévben tudták növelni bevételeiket. Ezzel a hardverek 900 millió dolláros adózás előtti eredményt produkáltak, ami (a GBS-szel ellentétben) érdemben hozzátett a cég eredményéhez.