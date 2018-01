HWSWeekly: Kérőre lelt a Balabit

Már kétszer megírtuk, most pedig a podcast nyitótémájaként meg is énekeljük, hogy elkelt a Balabit, de az időből a hét másik érdekes témájának, Barcelona nyílt szoftveres átállásának is jutott (11:26). Az okoshangszóró-piac tempós terjeszkedése mellett sem mehettünk el szó nélkül, (31:03) illetve a végre látótávolságon belülre került, izmosabb EU-s szuperszámítógépekről is ejtünk pár szót (22:03).