Hivatalosan is elrajtolt a WhatsApp Business alkalmazás

Bevezette a Facebook a WhatsApp Business alkalmazást, amelyen keresztül a céges ügyfélszolgálatosok vagy értékesítők felvehetik a kapcsolatot más felhasználókkal. Nagyjából félévvel ezelőtt merült fel, hogy a Facebook az üzleti fiókokon keresztül fog a WhatsApp monetizálásába, amelynek előjeleként elkezdte tesztelni a hitelesített profilok rendszerét, valamint egy különálló app is feltűnt a kódban, és ez mostanra jelent meg hivatalos formában. A WhatsApp Business app egyelőre csak néhány piacon - Indonéziában, Olaszországban, Mexikóban, az Egyesült Királyságban és az Egyesül Államokban - elérhető, de a vállalat a "következők hetekben" tervezi a globális bevezetését.

Az 1,3 milliárd felhasználóval rendelkező szolgáltatásban eddig is jelen voltak a cégek, de a Facebook nem adott külön eszközöket a kezükbe és nem is monetizálta azokat a tevékenységért. A legtöbb cég a Morning Consult tanulmányára hivatkozó közlemény szerint Indiában és Brazíliában van jelen a szolgáltatásban, ahol a kisvállalkozások 80 százaléka használja a WhatsAppot az ügyfelekkel való kapcsolattartásra - az üzleti fiókok teljes számát nem közölte. Azonban a csevegőapp eddig elsődlegesen a személyek közötti kapcsolattartásra szolgált, a vállalkozásoknak viszont más igényei vannak a megoldással szemben, ezért a WhatsApp az utóbbi hónapokban kiválasztott cégekkel tesztelte az igényeket.

Fontos, hogy a tervek szerint a vállalkozások a jövőben sem vehetik fel kéretlenül a kapcsolatot a felhasználókkal, csak a beleegyezés után küldhetnek értesítéseket, például a repülési időről vagy a kézbesítési visszaigazolásokról. Valamint a céges fiókokat ugyanúgy le lehet tiltani, mint más profilokat. A WhatsApp használói felé viszont átláthatóbb lesz, hogy melyek az üzleti fiókok, a hitelesítést jelző pipák és a különálló üzleti listázás miatt - a hitelesítést a Facebook a megadott telefonszám alapján végzi. A cégek a Business appon keresztül további információkat adhatnak meg magukról, mint például email, üzlet címe, honlapja és az üzlet bemutatása.

Továbbá a vállalkozások nem csak mobilon küldhetnek és fogadhatnak üzeneteket, hanem a WhatsApp Business az asztali gépről is elérhető számukra. A felhasználók kérdéseinek megválaszolását "gyors válaszok" funkció is segíti, ami a gyakran feltett kérdések alapján beállítható. Ezenkívül automatikus üdvözlő szövegek és "házon kívül vagyok" üzenetek is megjelennek a profil beállításai szerint. A használat alapján végül a vállalkozások egyszerű statisztikai adatokat is megtudhatnak, úgy mint az olvasott üzenetek száma.

Egyelőre a WhatsApp Business ingyenesen letölthető a megadott piacokon a Google Play áruházból, de a cég tervezi az iOS verzió megjelentetését is. Valószínűleg a jövőben fizetős lesz majd a szolgáltatás, és így különbözteti majd meg a Facebook az üzleti modellt a Messengertől, ahol a hirdetők adják a cég bevételeinek nagy részét. A fizetési feltételekről és a bevezetés ütemtervéről a WhatsApp nem közölt információkat.