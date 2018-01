Balabit-akvizíció: nőni fog a hazai fejlesztőcsapat

Mennyi az annyi?

Ahogy korábban a One Identity, a Balabit sem árulja el a tranzakció összegét - az a szerződéses feltételek alapján üzleti titok marad. Az újságírói kérdésekre Györkő Zoltán vezérigazgató mindössze annyit válaszolt, hogy a cégbe 2014-ben 8 millió dollárt befektető brit C5 Capital a vártnál korábban jutott pénzéhez és nagyon elégedett az elért megtérüléssel. A vezérigazgató még annyit tett hozzá, hogy a klasszikus ponyvaregényes "Örülünk Vincent?" kérdésre ezúttal egyértelmű "örülünk" a válasz.

Egyelőre az sem világos egyébként, hogy a tulajdonosok készpénzt vagy készpénz és One Identity-részvények kombinációját kapják-e majd. A tárgyalások során ezt az opciót nyitva hagyták, az alapító-tulajdonosok a következő hónapokban dönthetik el, hogy melyiket választják végül és szeretnének-e a beolvadás után létrejövő cégben is résztulajdonosok lenni.

A Balabit tavalyi üzleti évében 20 millió eurós nagyságrendű bevételt generált, amely ebben az üzleti évben várhatóan 30 százalékkal nő majd. Az előző körös befektetéskor Györkő 5 év alatt (tehát 2019-re) 80-100 millió dolláros bevételt vizionált, ez lett volna az a szint, ahol a cég már egyedül belevág a tőzsdei kibocsátásba, IPO-ba. Ezt a szintet egyedül nem sikerült elérni, a 30 százalékos növekedési ütemmel számolva nagyjából 40-50 milliós bevétel látszik (kívülről) reálisnak.

Wagner Endre, Scheidler Balázs és Györkő Zoltán - boldogok az alapítók.

A tranzakció értékét a magyar Forbes egyébként 100 millió dollárra becsli, ezt a Balabit nem kommentálta. A nagyságrend valószínűleg a helyén van, 80-130 millió dollár körül lehetett a felvásárlás.

Mit árulnak?

És akkor érdemes tisztázni azt is, hogy egészen pontosan milyen megoldásokat fejlesztenek ezek a cégek? A széles piacot identity and access management néven illeti a szaknyelv, vagyis identitás és hozzáféréskezelés - olyan nagyvállalati megoldások, amelyek az egyes alkalmazottak jogosultságait és hozzáféréseit szabályozzák a különböző digitális és fizikai erőforrásokhoz. Legyen szó üzleti adatokról, belső dokumentumokról vagy épp nyomtatási jogokról, az IAM dönti el, hogy a felhasználó hozzáférhet-e. E piac egyik szegmense a PAM, vagyis privileged account management - ez a kiemelt felhasználók (rendszergazdák, felsővezetők) fiókjaira igyekszik vigyázni és védeni őket például célzott phishing (spearphishing) támadások hatásaitól.

A fentiek közül az One Identity elsősorban az IAM oldalon rendelkezik ütős portfólióval, míg a Balabit hosszú ideje a PAM-piacra koncentrál. Sikerrel egyébként, a cég megoldásai sok piacon (például Németországban) piacvezetők. A PSM (Privileged Session Management, korábbi nevén Shell Control Box) naplózza a különböző erőforrásokhoz való hozzáférést és összegyűjti az adatokat, amelyek az alkalmazottak tevékenységének vizsgálatához ("who did what") szükségesek. A PSM hatalmas előnye, hogy célgépként (appliance) érkezik, így különösebb erőfeszítés nélkül illeszthető tetszőleges rendszerbe. A PAA (Privileged Account Analytics, Blindspotter) ezt az adathalmot képes automatizált módon feldolgozni és kimutatni, ha a szokásostól hirtelen nagyon eltér a felhasználói profil, így tudja riasztani a cég IT-jét egy potenciális támadásra.

Az IAM és a PAM piac fokozatosan elkezdett konvergálni - mondja Györkő, annak ellenére, hogy a megoldások műszaki alapjai teljesen eltérőek és hagyományosan más-más indíttatással is vásárolják a cégek ezeket. Az IAM inkább a belső IT igénye, míg a PAM kimondottan biztonsági megoldásnak számít. De a trend azt mutatja, hogy ez a két piac fokozatosan egyetlen területté vált, ahol integrált megoldásokat lehet (és kell) értékesíteni, például IAM+PAM+jelszómenedzsment konstrukcióban.

A fejlesztési irányokat is ez jelöli ki, az One Identity és a Balabit technológiái között több kapcsolódási pont is létezik. Például az analitika jelenleg csak a PAM részét képezi, pedig az identitáskezelésben is van relevanciája (ahogy például a Microsoft ATA esetében). Ugyanígy a felhős szolgáltatások (SaaS) elérések naplózása és analitikája is izgalmas új területet jelent a jövőben.

Kényszer nélkül

A HWSW kérdésére Györkő elmondta, hogy külső körülmények nem kényszerítették a céget - a pénzügyek rendben vannak, a befektetők pedig nem türelmetlenkedtek az exit miatt. Így a tulajdonosok nyugodtan tudták mérlegelni a felvásárlás előnyeit és hátrányait, össze tudták hasonlítani a különböző szereplőktől befutó ajánlatokat és ki tudták választani a legjobbat - mondja Györkő.

Ha valami sürgette mégis a tranzakciót, az a gyorsan konszolidálódó piac. Az IAM/PAM megoldásokat fejlesztő cégeket gyors ütemben vásárolják fel a nagyobb halak, amelyek szeretnének egy egységes saját megoldásportfóliót összerakni. És ha egy szereplő már technológiai akvizícióval megszerez egy PAM-fejlesztő csapatot és annak termékét, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy később egy másikat is felvásároljon. Így amennyiben a felvásárláson keresztül történő exitre játszik a cég, akkor a kis számú kérő közül lassan ideje volt kiválasztani a legjobbat - ez lett az One Identity.

Ahogy korábban is írtuk, az One Identity ajánlata nem a derült égből érkezett, a két cég már hosszabb ideje dolgozik együtt egy OEM-megállapodás keretében. Az One Identity ugyanis nem volt elégedett a saját IAM-megoldása alatt dolgozó műszaki alapokkal, így azt egy kölcsönösen előnyös üzlet keretében a Balabittől licencelte. Ez a kooperáció hozta közelebb a két cég vezetését, és végül ez vezetett a most nyélbe ütött felvásárláshoz is.

IPO így is lesz?

Bár hivatalos bejelentést nem tett most sem a Balabit, sem az One Identity, a Questről nemrég leválasztott cég jó eséllyel szintén exitre játszik - adott esetben ez tőzsdei rajt, IPO is lehet. Ezt támasztja alá (és Györkő is megerősítette), hogy míg a Quest másik három üzleti divíziója érett piacokon játszik és kimondottan készpénz termelésére rendezkedett be, az One Identity látványos növekedésre gyúr - és ezért is vásárolta fel a Balabitet. Ez logikus, az IAM piac még mindig gyorsan nő, az egyes szereplők részesedése még nincs kőbe vésve, így most érdemes befektetni a növekedésbe.

Ugyan egy gyorsan növekvő, magánbefektetőkkel rendelkező cégnek nem kötelező tőzsdére mennie, igazából nincs is ellene szóló érv: a Quest portfóliója az IAM nélkül is jól működik, az One Identity pedig gyorsan növekvő, sikeres cégként sokkal többet érhető a tőzsdei befektetőknek, mint a Quest leányvállalataként a jelenlegi tulajdonosnak. A pakliban tehát benne van, hogy a cég a következő években végül tőzsdére kerül - a Balabit-alapítók korábbi vágya teljesül ezzel.

Mit hoz a jövő?

Egyelőre "business as usual" - fogalmaz Györkő, a cég pénzügyi éve június 30-ig tart, addig egészen biztosan nem zárul le a tranzakció és nem nyúlnak az értékesítési és partneri hálózathoz sem. A vezetés azért nem tétlenkedik, a következő fél évben készülnek el a részletes integrációs forgatókönyvek, amelyek a szervezeti átalakítást és például az értékesítési rendszerek összevonását is célozzák - ezek végrehajtására pedig a következő 6-12 hónapban kerül majd sor.

A Balabit hazai leányvállalata, a BalaSys, amely a Zorp tűzfal-megoldást is fejleszti, illetve a cég termékeit itthon értékesíti, nem képezi az értékesítés részét. Ezt egyébként már a 2014-es tőkebevonás sem érintette, a cég továbbra is az eredeti alapítók tulajdonában van és ez a jövőben is így marad, nem olvad be az One Identitybe.

A Balabit maga hamarosan a "Balabit - an One Identity company" néven fut tovább, a cégnév (eredeti sejtésünket visszaigazolva) Györkő szerint várhatóan középtávon feloldódik az One Identity brandje mögött. A hazai piacon megmarad viszont a 18 éves név, itthon ez jól cseng és a munkáltatói márkázásban segíti majd a cég toborzási aktivitását.

Toborzás márpedig lesz: létszámban a budapesti központ lesz az One Identity legnagyobb fejlesztőközpontja, a német, amerikai és indiai fejlesztőcsapatok mellett. A jelenlegi tervek szerint több termék fejlesztése is ide költözik majd, illetve új funkciókat is szeretne az új tulajdonos, tehát létszámban masszív növekedésre számít a cég.

Az már előre látszik, hogy a syslog-ng, a cég nyílt forráskódú logmenedzsment-rendszere bizonyos mértékig függetlenedni fog az IAM-PAM vonaltól. Ez nem a felvásárlás eredménye, a Balabit korábban is tervezte, hogy a termékeinek műszaki alapjait adó, de azokon messze túlmutató naplózóplatformnak szélesebb játszóteret hagy. Ennek fejlesztését (ahogy 1998 óta) továbbra is Scheidler "Bazsi" Balázs viszi majd, a stratégiai projekt pedig további támogatást kap majd a One Identitytől. Scheidler a termékmenedzsmentben is részt vesz majd, így a régi Balabit-termékek stratégiai irányításába is lesz beleszólása.

A Balabit-CEO Györkő Zoltán szerepe a hazai fejlesztői bázis vezetése lesz, a magyarországi leányvállalatot irányítja majd, illetve a syslog-ng-vel kapcsolatos projekt is alá tartozik majd, felel majd a közösségépítésért és a nyílt forráskódú platfrom körüli ökoszisztéma építéséért.

Szolgáltatások - közkívánatra

A felvásárlással a Balabit hozzáférést nyer a One Identity mintegy 100 fős amerikai támogatási csapatához is. Ez hatalmas változás ahhoz képest, hogy jelenleg a Balabitnek mindössze 25 amerikai alkalmazottja van, ők pedig túlnyomórészt értékesítéssel foglalkoznak. A tervek szerint ez a csapat lehetővé teszi majd, hogy a Balabit-termékekhez kiegészítő szolgáltatásokat és extra támogatást nyújtson az Egyesült Államokban is. Erre az ügyfelek oldaláról eddig is hatalmas igény volt, sok ügyfél komplex rendszerintegrációs projekteket bízott volna eddig is a Balabitre, ezeket azonban a cég munkaerő hiányában nem mindig tudta bevállalni.

A várakozások szerint a fizetős kiegészítő szolgáltatások bevezetése önmagában jelentősen meg fogja majd dobni a cég bevételeit, és úgy üzleteket is hozhat olyan ügyfeleknél, amelyek eddig elérhetetlenek voltak az appliace-megközelítéssel.