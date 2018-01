Privát módra is válthatók a Slack megosztott csatornái

Bejelentette a Slack, hogy az egyelőre bétában működő megosztott csatornák (shared channels) új funkciókkal bővülnek, melyek közül a legfontosabb a privát beállítás lehetősége. A tavaly szeptemberben elindított szolgáltatás lényege, hogy a Standard és Plus csomagokra előfizető szervezetek nem csak a saját tagjaikkal kommunikálhatnak, hanem más cégekkel is, mint például beszállítókkal vagy ügynökségekkel, de a kapcsolat egyelőre csak két munkaterület közt állítható be.

Ezek a csatornák eddig mind nyitottak voltak a szervezetek tagjai felé, és ez a lehetőség a későbbiekben is adott lesz mindenkinek. Azonban egy cégnél vannak olyan érzékeny információk, amit nem szabad minden alkalmazottnak látni, ezért célszerű volt a titkosítás funkció bevezetése. A privát munkaterület megosztáshoz meghívóval lehet csatlakozni, a hagyományos privát csatornákhoz hasonlóan.

Mindez a megosztott csoportok esetében többféleképp beállítható, akár úgy, hogy egyik oldalon sem láthatják az üzeneteket mások a meghívott személyeken kívül, például egy esetleges cégek közötti összeolvadás megtárgyalásakor. Másik lehetőség, hogy csak az egyik oldalon rejtettek az üzenetek, de a másik félnél minden munkatárs megtekintheti és ezzel együtt keresheti is az üzenetváltásokat. Ez például a PR ügynökségekkel egy új kampány bevezetése előtt lehet hasznos a Slack magyarázata szerint, mikor a cégtől bárki értesülhet a hírekről, de az ügynökségnek csak az adott projekttel foglalkozó munkatársai.

Egy új összevont menü is megjelenik mostantól az adminisztrátoroknál (Managed shared channels) a megosztott csatornákat kezeléséhez. A rendszergazdák láthatnak minden olyan külső munkaterületet, amelyhez a saját cégének munkaterületei kapcsolódnak, továbbá amelyet külsős csapatokkal megosztanak. Viszont az adminisztrátorok továbbra sem láthatják a csatorna nevét vagy tartalmát, ha nem tagjai azoknak, de ennek ellenére is felfüggeszthetik az új tagok meghívását, leállíthatják egy csatorna megosztását, és újakat is létrehozhatnak a menüből.

A megosztott csatornák csak a Standard és Plus előfizetők számára elérhetők, és nem vonatkoznak az ingyenes változat felhasználóira. A más üzleti modellel működő Microsoft Teams ehhez hasonló megoldása a vendég-hozzáférés, amellyel az Azure Active Directory felhasználók is meghívhatók a csoportos beszélgetésekbe, de hónapok óta halogatott funkció, hogy a Microsoft-fiókkal rendelkező külsős partnerek vagy beszállítók is csatlakozhassanak a csoporthoz. A Microsofthoz nem ragaszkodó cégeknek akár alternatívát jelenthet a Slack előfizetés a csoportok közötti kommunikációhoz.

Azonban a Slacknél is fontos megemlíteni, hogy a szolgáltatás ugyan a fizetős felhasználók felé elérhető, de még nem jelent meg az Enterprise Gridben, azaz a nagyvállalati adminisztrátorok kezelőfelületén. Később a rendszergazdák beállíthatják majd, hogy egy bizonyos csatornához alapvetően mindenki csatlakozzon a tagok közül, és azt is, hogy csak bizonyos tagoknak legyen joga a bejegyzések közzétételéhez. A Slack egyre inkább próbál nyitni a vállalati felhasználók felé, és ennek jó példája a megosztott csatornák, amelyet további új funkciókkal készül bővíteni a bétában.