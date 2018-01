Ismerős csapatokkal indul az OTP mentorpogramja

Tovább burjánzik a banki startup-akcelerátorprogramok erdeje, a K&H múlt heti bejelentése után most az OTP számolt be novemberben elrajtolt kezdeményezésének első eredményeiről. A pénzintézet és a finn Nestholma tanácsadócég közös projektje a kiválasztott startupok számára szakmai mentorokat, tanácsadókat és az OTP Lab budapesti irodájában infrastruktúrát is biztosít, továbbá a legígéretesebb elképzelések a bank és a Portfolion közös tőkealapján, a Digitális Kockázati Tőkeprogramon keresztül 100 ezer és 1 millió euró közötti befektetést kaphatnak.

A program érdekessége sok más hazai kezdeményezéssel szemben, hogy azt az OTP és a Nestholma nem csak Magyarországon hirdette meg, arra a világ minden tájáról jelentkezhettek az indulófélben lévő startupok. Az inkubátor selejtezőjére tavaly november végén 15 országból 29 startup jutott be, amelyek száma a budapesti Selection Bootcamp rendezvényen először 23-ra majd 18-ra olvadt, a februárban rajtoló három hónapos mentorprogramba pedig végül hét csapat jutott be.

Ismerős csapatok

A nemzetközi merítést jól illusztrálja, hogy a hétből csak két startup magyar gyökerű - őket viszont a hazai fintech szcénát akár távolról is követőknek valószínűleg nem kell bemutatni. A szóban forgó két csapat a FintechBlocks és a Family Finances, amelyek nem most kerülnek először hazai akcelerátor program élmezőnyébe, hiszen nem is olyan régen, tavaly nyáron az MKB Fintechlab mentorprogramjának kiemeltjei között is ott voltak.

Ha a FintechBlocks valaki figyelmét az elmúlt hónapokban mégis elkerülte volna, a cég egy olyan köztes réteget fejleszt a banki API-k és a különböző szolgáltatások közé, amely egyetlen lépésre redukálja az egyébként hosszas integrációs feladatokat. A csapat esetében az együttműködés különösen sikeres volt az MKB-val, nem csak azért, mert a startup vonzotta maga köré a legtöbb kíváncsi szemet a program során, de azért is, mert az Fintechlab első "évadának" lezárultával az MKB bejelentette, a FintechBlocksszal közösen építi fel a bank nyílt IT architektúráját. A Family Finances, ahogy nevéből is sejthető, egy a közös családi pénzügyek kezelését, illetve a fiatalok pénzügyi edukációját segítő alkalmazást fejleszt, tavaly ősszel pedig a Fintechlab végével egyelőre korlátozott funkcionalitású demóappjukat is elindították.

Ennek fényében mindkét cég neve meglepetés lehetett az OTP győzteseinek lajstromában - noha elviekben nincs akadálya, hogy a cégek a legnagyobb hazai pénzintézet inkubátorában is részt vegyenek. Erre vonatkozó kérdésünkre a bank elmondta, az MKB-s együttműködésekből adódó esetleges korlátozásokkal, illetve kapcsolódó szerződéseikkel maguknak a startupoknak kell tisztában lenni, ha tehát ők úgy látják, az akcelerátor ezeket nem sérti, az OTP kész támogatni az arra érdemesnek ítélt kezdeményezéseket. Mindebből az is kitűnik, hogy a hazai fintech piac, bár kifejezetten felkapott területről van szó, valójában (még) nem termelt ki annyi, valóban piacképes kezdeményezést, hogy a bankok kedvükre válogathatnának belőlük, ezért bukkan fel újra és újra ugyanaz a maroknyi startup a magyar fintech színtéren. Ez az újonnan indulóknak viszont remek hír, hiszen azt jelenti, van még hely a magyar piacon - és ahogy a gyors egymásutánban rajtoló inkubátorok mutatják, igény is a digitális pénzügyekkel foglalkozó kezdeményezésekre.

Amerikától Indiáig

Visszakanyarodva az OTP és a Nestholma kiválasztottjaihoz, a három hónapos mentorprogramba a fenti két magyar csapaton kívül öt külföldi startup is bejutott, köztük az ukrán-amerikai InCusttal, amely a kisvállalkozások számára kínál digitális hűségprogram-platformot, illetve az indiai Alo Agri Tech csapatával, kik az agrárvállalkozásokat, termelőket kötnék össze közvetlenül a vásárlókkal, egy blockchainre építő piactéren keresztül. A programba ugyancsak bekerült Prais startup Szlovákiából érkezett, és egy ingatlan-értékbecslő alkalmazást fejleszt, a Trackometrix pedig ismét Indiából jelentkezett a mentorprogramra, a gépi látással foglalkozó cég videokamerák képe alapján képes különböző folyamatok, események felismerésére emberi közbeavatkozás nélkül. Végül de nem utolsó sorban az észt KeyStroke DNA is bekerült az OTP felkaroltjai közé, a csapat gépelés alapján biometrikus azonosítást kínáló alkalmazáson dolgozik.

A hét cég előtt tehát három hónapon keresztül, februártól május végéig nyitva állnak az OTP Lab irodájának kapui, ahol a bank mentorai, illetve a Nestholma tanácsadói is segítik a munkájukat, a program végén pedig prezentálhatják a bank, illetve a további potenciális befektetők felé is üzleti koncepciójukat. A három hónapos támogatási időszak egyébként nincs kőbe vésve, ha a pénzintézet úgy látja, egy-egy kezdeményezéssel hosszabb távon is érdemes foglalkozni, lehetőség van a mentoring meghosszabbítására is.