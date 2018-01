Már a Góban írt függvényeket is támogatja az AWS Lambda

Mostantól hivatalosan is bevezette a Lambda azaz az Amazon Web Services szervermentes szolgáltatása a Go nyelv támogatását - jelenti az AWS blogja. A bejelentésre már a tavalyi re:Invent rendezvényen sor került, de a változás csak a héten lépett életbe, így mostantól tudják a fejlesztők a Go nyelven írt függvényeket is feltölteni és futtatni a platformon, a natív Go eszközökkel végzett build és csomagolás után.

Az elkészült Go függvény lefuttatható kódját ZIP fájlként kell feltölteni az AWS parancssoros interfészen (CLI) vagy a Lambda konzolon keresztül a go1.x runtime kiválasztásával - egy példa a szervermentes Go alkalmazás létrehozására itt található. Ezen túlmenően az AWS CodeStar is támogatni kezdi a Go sablonok létrehozását, amellyel alkalmazások fejleszthetők, buildelhetők és deploy-olhatók az AWS-en. Továbbá az AWS X-Ray felügyeleti és hibakeresési megoldása is elemzi mostantól a Go appokat. A Serverless Application Model (SAM) Local támogatása pedig "hamarosan" érkezik, a GitHubon itt elérhető.

Az AWS Lambda előnye, hogy teljesen menedzselt, vagyis érdemi üzemeltetést nem igényel, így egyszerűen felépíthető és üzembe helyezhető. A kódot eddig Node.js, Java, JavaScript és nagyjából egy éve Python vagy C# nyelven is készíthetik a fejlesztők, amely mostantól kiegészül a Go nyelvvel is. A Go jelenleg például a Stackify kimutatása szerint a 17. helyet foglalja el a népszerűségi rangsorban, de 9. helyezett a legtöbb nyitott pozícióval rendelkező állások között. Tehát látszik, hogy miért tartotta fontosnak az AWS is a támogatás bevezetését.

A Lambda versenytársaként említhető, de jelenleg még bétában lévő Google-féle Cloud Functions egyelőre nem támogatja a Go nyelvet, csak a Node.js-t - mutat rá a TechCrunch. Míg az Azure Functions egyaránt befogadja a C#, JavaScript, F# és Java kódokat, kísérleti jelleggel pedig Python, PHP, TypeScript, Batch, Bash és Powershell támogatással is rendelkezik, de Góval a Microsoft sem próbálkozik. Bár a nyelvek támogatása önmagában még nem minden, de mivel a szervermentes platformszolgáltatások még mindig korai fázisban járnak a piacon, ezért minél több nyelv támogatásával tudnak nyitni a fejlesztői közösségek felé. Így a Go támogatásának bevezetésétől az AWS is azt reméli, hogy még többen fogják használni szervermentes platformszolgáltatását.