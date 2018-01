Gyorsítaná a fülek közötti váltást a Firefox

Új ötlettel gyorsítaná a böngészőt Mike Conley, a Mozilla egyik szoftverfejlesztője. A blogján részletezett megközelítés értelmében a böngésző hamarosan megpróbálja előre megjósolni, hogy éppen melyik megnyitott fülre szeretnénk átváltani, és azt bekészíti annak érdekében, hogy a váltás azonnalinak érződjön.

A "modern", Electrolysist használó Firefoxnál a tabok közötti váltás a következőképp működik: amikor a felhasználó az új fülre kattint, a böngésző jelez a tartalmat futtató szálnak, hogy rajzolja ki a rétegeket, megvárja, amíg ez elkészül, és mikor a folyamat befejeződött, megjeleníti e rétegeket és végrehajtja a váltást. Ezzel alapvetően semmi gond sincs, írja Conley, működik, de a várakozás miatt a váltás nem azonnali, a kattintást követően (oldaltól függően) némi gondolkodást igényel a böngésző.

Az új megközelítés pofonegyszerű: amikor a böngésző azt észleli, hogy a felhasználó szeretne egy új fülre váltani, akkor már megkezdi ennek az előkészületét, beizzítja előre a hamarosan aktiválódó oldalt, így kattintásra tényleg ki kell cserélni az éppen mutatott weboldal képét. Az új ötlet kipróbálható a friss Firefox Nightly kiadásban, a browser.tabs.remote.warmup.enabled beállítás bekapcsolásával. Ez jelenleg még meglehetősen egyszerűen próbálja előrejelezni a hamarosan aktiválódó böngészőfület: azt nézi, hogy a felhasználó melyik fülön tartja az egerét - a fejlesztők reményei szerint ennél valamivel komplexebb előrejelzés is beépíthető lesz.

Az előmelegítés a legtöbb weboldal esetében nem hoz majd érezhető különbséget, ha a váltás most is azonnalinak érződik, ezután is az marad. Komplex, például SVG és CSS animációkat használó oldalaknál viszont jelenleg érezhető a döccenés még erősebb gépeken is - Conley példája ez az oldal. Fontos megjegyezni, hogy a mechanizmus nem érinti a weboldalon futó scripteket és egyéb kódot - kizárólag a megjelenítő réteget állítja le-izzítja fel a böngésző, minden más fut a háttérben normálisan (hacsak valamilyen add-ont nem használunk a megnyitott tabok leállítására).

Hátránya nincs

A fejlesztő szerint a megközelítésnek nincs érdemi hátránya, az előmelegítés tényleg csak akkor aktiválódik jelenleg, ha a fülek között kotorászunk az egérrel. A feleslegesen beindított oldalakat pedig a böngésző rövid idő elteltével újra hidegre teszi, így sem memóriát, sem processzoridőt nem fogyasztanak sokáig. Az a néhány századmásodperc, amit így le lehet faragni ebből a "döccenésből", viszont érezhetően emeli a felhasználói élményt.