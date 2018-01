Elkelt a BalaBit

Felvásárolják az egyik legnagyobb független hazai szoftverfejlesztő csapatot, a BalaBitet - jelentette be ma a cég. A vásárló a cég egyik partnere, a Quest részét képező One Identity. A tranzakció részletei nem nyilvánosak, és mivel mindkét fél privát tulajdonban van, várhatóan egészen pontos információkat (például a felvásárlás értékéről) nem fognak nyilvánosságra hozni később sem.

A felvásárló a Dell volt szoftveres divíziója, a Quest, egész pontosan annak is egyik leányvállalata, az identitáskezeléssel foglakozó One Identity. Ebbe a portfólióba jól illeszkednek a Balabit fejlesztései, amelyekkel a hazai csapat egy réspiacon, a PAM (privileged access management) vált piacvezetővé - ez a kivételezett jogosultsággal rendelkező, vezetői és adminisztrátori fiókokat hivatott védeni például célzott támadások esetén.

A két cég nem ismeretlen egymás számára, a BalaBit már egy ideje szállítja saját megoldását OEM-ként az One Identity számára, ezt az One Identity Safeguard megoldáscsomag részeként értékesíti a cég. A felvásárlással várhatóan az integráció sokkal szorosabb lesz, illetve a felvásárló saját céljainak megfelelően folytatódhat a BalaBit-szoftverek fejlesztése a jövőben.

Egyedül nem ment



A BalaBit kimondottan nagyvállalati szoftverekben utazik, ez pedig kisebb fejlesztőcégeknek elképesztően nehéz terep: a vállalati ügyfelek hagyományosan szeretnek néhány nagy beszállítóval dolgozni, a kisebb szereplőkkel szemben pedig erős a bizalmatlanság. Így abszolút logikus lépésnek tűnik, hogy az eredetileg fontolgatott tőzsdei rajttal ellentétben a cég inkább felvásárlással "exitel", és egy erősebb cég portfóliójának részeként folytatja tovább. A BalaBit már évek óta igyekszik kilépni a nemzetközi piacra, megteremtette üzleti jelenlétét az Egyesült Államokban is, a jelentős tőkeigénnyel bíró üzletépítéshez a cég külső befektetést is bevont.

Információink szerint egyébként a BalaBit az One Identity részeként is egy független divízióként működik majd tovább. Bizonyos kiegészítő tevékenységeket, mint a marketing, a PR vagy az értékesítés azonban minden bizonnyal összevon az új tulajdonos - a klasszikus szinergiák kiaknázása végett. Várhatóan a BalaBit nem túl erős brandje is eltűnik majd a süllyesztőben, a syslog-ng és a cég egyéb márkái viszont megmaradhatnak.