Több tízezren repülhetnek a YouTube Partnerprogramból

Átalakul a YouTube Partnerprogramja a szolgáltatást érő kritikák miatt, ami sok videós bevételszerzését fogja érinteni. Tavaly április óta a programhoz bárki csatlakozhatott, akinek a csatornája tízezer megtekintés felett járt, és így elkezdhette a hirdetésekből járó jutalékok gyűjtését. A Google legújabb bejelentése szerint az eddigi feltételek helyett másik lép életbe, és az új szabály szerint a tartalomfeltöltő videóinak legalább 4000 órás nézettséggel kell rendelkezni az elmúlt 12 hónapban, plusz minimum 1000 feliratkozónak is kell követni a csatornát.

Az új szabály nem csak a frissen belépő tagokat érinti, hanem visszamenőlegesen is elkezdi a vállalat a gyomlálást február 20-tól. Tehát a jelenlegi partnerek nagyjából egy hónapos felkészülési időt kaptak, hogy teljesítsék a követelményeket. A jelenlegi állás szerint egyelőre nagyon sokan nem felelnek meg a kritériumoknak, a YouTube "jelentős számú" csatorna tulajdonosról beszél, de a Recode-nak név nélkül nyilatkozó iparági forrás szerint "több tízezer" videóst érint a módosítás.

Még néhány pénzügyi adatot is említ a Google, közleménye alapján a "kirúgásra", pontosabban fizetés nélküli munkára ítélt tartalomfeltöltők eddig sem kerestek túl sok pénzt a programmal. Állítása szerint a videósok 99 százaléka kevesebb mint 100 dollárt gyűjt be a platform segítségével egy év alatt. A 90 százalékuk pedig kevesebb mint 2,50 dollárt keres egy hónapban. Valószínűleg a vállalat alaposan elemezte, hogy az újonnan megszabott feltételekkel továbbra is a programban maradjanak a számára fontos feltöltők, akik a legnagyobb nézettséget generálják a felületen - így a benn maradók valószínűleg több pénzt is kereshetnek majd.

Az viszont tény, hogy a ma híresnek számító youtuberek mind kis tartalomgyártóként kezdték, és fokozatosan nőttek akkorára, ami már nekik is és a Google-nek is jövedelmező lett. A nagyon magasra helyezett monetizálási küszöb pont ezeket a potenciális "YouTube-csillagokat" tántoríthatja el a kísérletezéstől, amivel komoly veszélybe kerülhet a szolgáltatás lenyűgöző tehetség-futószalagja.

A hirdetőkért mindent

Cserébe a YouTube azt ígéri a hirdetőknek, hogy a kevesebb számú csatorna sokkal minőségibb tartalmakat fog bemutatni. Nem fordulhat elő a jövőben a probléma, hogy a reklám a cég nézőpontjaival teljesen ellentétes vagy akár szélsőséges, trágár videók mellett jelenjen meg, ami miatt a hirdetők kezdtek elfordulni a Google-től. Bár a YouTube különböző eszközökkel igyekszik küzdeni a szélsőséges tartalmak ellen, de ez a módosítás nem lesz hatással videók feltöltésére, csak épp pénzt nem lehet majd azokkal keresni. A lépés inkább az össze-vissza működő demonetizáló rendszert követi, ami helyett kidolgozottabb algoritmus fogja szűrni a spameket és a zaklatásra utaló jeleket a kisebb partnerprogram videói között.

Ezenkívül a YouTube egy még szűkebb körű, Google Preferred programmal is rendelkezik, amely a legnépszerűbb csatornákat ajánlja és kiemelt támogatási lehetőséget biztosít a videósok számára. Ennek tagja volt az utóbbi hetek egyik legnagyobb botrányát kavaró Paul Logan is, aki teljesen elfogadhatatlan módon mutatta be a japán Aokigahara "öngyilkosok erdejét". Végül a YouTube a népszerű videóst eltávolította a Preferred programból, de valószínűleg ennek az esetnek következménye a szigorítás ezen a téren is.

Úgyhogy a jövőben a Google Preferred tartalmait egyesével manuálisan vizsgálják majd felül a moderátorok, és kézzel rendelik hozzá a hirdetéseket is. Ennek értelmében pedig már egyáltalán nem meglepő a tízezer moderátor alkalmazása. Az ígéret szerint a kézi átnézés február közepéig fejeződik be az Egyesült Államokban, március végére pedig világszinten mindenhol, ahol a hirdetők a Preferred programot elérhetik.

A Google Preferred bejelentése 2014-ben

Végül pedig a YouTube egy háromszintű alkalmassági rendszer bevezetését is tervezi a "következő hónapokban", amely a hirdetők számára jelzi majd, hogy a tartalom mennyire biztonságos a márka számára. Azaz valószínűleg a cégek olcsóbban vásárolhatnak majd olyan hirdetési helyeket, ami kevésbé ellenőrzött vagy a családbarát tartalmak határán mozog, viszont a mélyen a pénztárcába nyúló cégek kifejezetten egyénileg ellenőrzött és elhelyezett reklámhelyeket fognak kapni a jóval magasabb összegért - eltűnik tehát a jelenlegi bináris, monetizált-demonetizált beosztás. A hirdetések megjelenéséről pedig részletes jelentések is fognak készülni a cégek számára, egyelőre az Integral Ad Science (IAS) keretében egy béta jelentéskészítés fut, de hamarosan várható egy bétaverzió a DoubleVerify rendszerben, és a YouTube partneri megállapodáson is dolgozik az OpenSlate, comScore és Moat online hirdetésekkel foglalkozó vállalkozásokkal.

Kérdéses, hogy mennyire lesz tartható a manuális átnézések terve és határideje, de látszik a YouTube elkötelezettsége, hogy a hirdetők felé bármi áron bizonyítson. A több tízezer kirúgásra ítélt partner-videósnak viszont rosszul esik a döntés, és bár az új feltételek jobban átgondoltnak tűnnek, de a cég megtehette volna például, hogy a kihulló partnerek számára a Twitch-hez hasonló Affiliate programot biztosítson.