Térdre kényszeríti a Wi-Fi hálózatokat a Google Home és a Chromecast

Hadilábon állnak a Wi-Fi hálózatokkal a Google Home és Chromecast készülékek, de legalábbis azok egy része: az utóbbi napokban sorra bukkannak fel a felhasználói panaszok Redditen és a Google vonatkozó csoportjaiban, amelyek szerint az eszközök az otthoni Wi-Fire csatlakozva egyszerűen kivégzik a hálózatot.

Eleinte úgy tűnt, hogy csak a TP-Link Archer routereit érinti a probléma, később azonban kiderült, a "Cast" funkcióval rendelkező Google termékeknek az Asus, a Linksys, a Netgear, illetve a Synology egyes routereinek is meggyűlik a baja, sőt a vonatkozó Reddit beszélgetés hozzászólói szerint még a Google WiFi, azaz a cég saját gyártású mesh routere is érintett. A TP-Link a felhasználói bejelentésekre gyorsan reagált és frissített firmware-eket is kiadott készülékeihez, miután azonban más gyártóknál is felbukkant a probléma, gyorsan kiderült, hogy nem a TP-Linknél kell keresni a Wi-Fi hálózatok leállását okozó bugot.

A cég mindenesetre igyekezett alaposan utánajárni a problémának, eredményeiről pedig közleményben számolt be. Eszerint saját portfólióján belül a hiba elsősorban az Archer C1200 modelleket érinti, az Android rendszer "újabb verziói" és egyes Google appok futtatása során. A problémát egész pontosan a korábban is említett Cast funkció okozza, amely MDNS csomagok kiküldésével kutat az adott hálózatra csatlakozó többi Google termék után. Hasonló csomagokat az eszközök normális esetben 20 másodpercenként küldenek ki, egyes készülékek azonban az alvó üzemmódból felébredve rendkívüli tempóban, nagy mennyiségű MDNS csomaggal árasztják el a hálózatot. A TP-Link szerint ezek száma ilyenkor a 100 ezret is meghaladhatja - minél tovább van egy-egy Google-eszköz alvó üzemmódban, annál masszívabb csomagcunamit zúdít felébredéskor a hálózatra - ebből következtethetük arra, hogy a Google szoftverében lesz a hiba, amely gyakorlatilag túlterheléses támadásnak veti alá a routert. Amelyet azok nem is tudnak kezelni: a túlterhelés alatt végül számos router megadja magát, több fő funkciójuk is lekapcsol, beleértve a vezeték nélküli hálózatot is - utóbbi csak a router újraindításával éleszthető fel ismét.

A probléma orvoslására a cég frissítést is kiadott, amelyek elvben javítják a szoftver stabilitását és remélhetőleg nem vezet teljes lefagyáshoz a túlterhelés. A vállalat mindenesetre azt javasolja, hogy míg a keresőóriás a saját oldalán nem eszközöl javítást, a felhasználók kapcsolják ki a Cast funkciót az érintett eszközökön - vagy egyszerűen válasszák le azokat a hálózatról. A többi érintett routergyártó egyelőre nem adott ki hasonló közleményt, a fenti problémával találkozó felhasználóknak mindenesetre érdemes körbenézni a megfelelő gyártó oldalán, hogy jelent-e meg frissítés készülékeikhez.

Idáig a Google sem tett közzé részletes állásfoglalást az ügyben, az Engadgetnek nyilatkozva a cég szóvivője mindössze annyit mondott, a vállalat tud róla, hogy "kis számú felhasználó" esetében megjelent a tárgyalt probléma, a termékekkel foglalkozó csapata pedig már dolgozik a javításon. A népszerű Google Home okoshangszórók kapcsán egyébként nem ez az első probléma, tavaly októberben a Home Miniről derült ki, egyes esetekben túlzottan érzékeny érintőpanelje miatt folyamatosan rögzítette a körülötte zajló beszélgetéseket.