Önvezető autók szoftverbiztonságát ellenőrizné a BlackBerry

Új terméket fejlesztett a BlackBerry az autóiparban a szoftverek biztonsági hibáinak felderítésére Jarvis elnevezéssel - jelentette be John Chen vezérigazgató a North American International Automotive Show-n. A telefonjairól megismert gyártó már évek óta fejleszti a QNX operációs rendszert az autók számára és aktívan igyekszik jelen lenni az önvezetős járművek szoftvereinek fejlesztésében is. Úgyhogy az újonnan bejelentett biztonsági megoldás egy újabb próbálkozás, hogy a BlackBerry neve ismerősebb legyen az önvezető autós piacon. Azonban a vállalat hozzáteszi, hogy az autóiparon kívül a termék alkalmazható például az egészségügyben, az ipari automatizálásban vagy a repülőipari fejlesztésekben is, tehát ezeken a területeken is várható a megjelenése.

A felhőalapú Jarvis rendszer automatikusan képes feltárni a kódban lévő sebezhetőségeket, és figyelmeztetni az autógyártókat a szoftveres biztonsági résre még mielőtt azok az autókba kerülnének - állítja a vállalat. Az önvezető járműveknél az egyik legnagyobb félelmet az jelenti, hogy a támadók akár távolról is képesek lehetnek átvenni az irányítást az autókon, mint ahogy azt például egy korábbi Tesla-sebezhetőség mutatta. A BlackBerry ezt a fajta hibalehetőséget igyekszik kiküszöbölni az új megoldásával, amelyhez a telefonok biztonsági védelmében szerzett tapasztalatait is felhasználta.

A termék az OEM-ek és a teljes szoftver ellátási lánc igényeit próbálja majd kielégíteni a közlemény szerint, de csak a rendszer tényleges használata után kell majd fizetni "pay-as-you-go" modellben. A gyártók online férhetnek hozzá a Jarvishoz, és API-kon keresztül integrálhatják a meglévő fejlesztéshez. A szoftverkészítés bármely szakaszában dashboard felületen ellenőrizheti a gyártó a kódot a sebezhetőség elkerülése érdekében. Továbbá azt is, hogy a szoftver megfelel-e az iparági szabványoknak, mint például a MISRA vagy a CERT, de emellett egyedi szabályok is meghatározhatók és a megvalósulás nyomon követhető.

A tesztelést már elkezdte a vállalat a legnagyobb autógyártókkal közül "néhánnyal", mint például a Tata Motors Jaguar Land Rover egységével. A gyártó vezérigazgatója, Ralf Speth egyelőre pozitívan nyilatkozott a termékről, amely állítása szerint a biztonsági hibák kiértékelését a termék 30 napról 7 percre csökkenti - a BlackBerry kommunikációjában ez "közel valós idejű" elemzésként jelenik meg.

A BlackBerry autóipar iránti elkötelezettségét mutatja, hogy az utóbbi időben számos más nagyvállalattal kötött megállapodást ezen a területen, mint például a Delphi Automotive, Nvidia vagy Qualcomm. Legutóbb év elején jelent meg egy közlemény a kínai internetes keresőóriás Baiduval kötött egyezségről, mely szerint a kínai vállalat által tavaly áprilisban bejelentett Apollo önvezető technológiai platformnak a QNX lesz az operációs rendszere. A bejelentés hatására a részvényárfolyam 13 százalékkal emelkedett, és így olyan magasra repült, amire az utóbbi négy évben nem volt példa.