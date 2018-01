Rendet tesz a Facebook a hírfolyamban

Már el is kezdte megvalósítani Mark Zuckerberg az újévi fogadalmát, hogy megjavítsa a Facebookot, de a múlt heti bejelentésével sikerült megijesztenie a befektetőket és a hírfolyamot használó vállalatokat. A tervek szerint ugyanis a közösségi oldal a jövőben kevesebb céghez és kiadóhoz tartozó bejegyzést fog mutatni a hírfolyamban, helyette a ismerősök és családtagok üzenetei jelennek majd meg, mivel utóbbiakkal lehet "jelentőségteljes beszélgetéseket" elindítani, ami tavaly óta a közösségi óriás gyakran hangoztatott jelszava. Így viszont a vezérigazgató azt is megjósolta, hogy a felhasználók kevesebb időt fognak tölteni a felületen.

A Facebook saját belső tanulmányokkal és megbízott kutatókkal próbálta elemezni a helyzetet, vagyis a fizetett és organikus bejegyzések megjelenése közötti egyensúly megbomlását, illetve hogyan lehetne visszafordítani a folyamatot, továbbá a közösségi hálónak hozzájárulni a felhasználók "jól-létéhez". A nem is olyan meglepő eredmények szerint az emberek akkor érzik jól magukat, például kevésbé magányosan, ha más ismerőseikhez kapcsolódhatnak, és nem csak passzívan híreket olvasnak vagy videókat néznek - annak ellenére, hogy ezek lehetnek szórakoztatóak vagy informatívak.

Úgyhogy Zuckerberg elképzelései szerint a fejlesztőcsapatok a jövőben kevésbé azon dolgoznak majd, hogy releváns tartalom jelenjen meg a facebookozók számára, hanem inkább "jelentőségteli közösségi interakciók" induljanak, mint például hosszabb hozzászólások, és megosztások formájában. Tavaly már tapasztalható volt hasonló változás, de akkor még csak a csoportokkal kapcsolatban jelentek meg a tervek, és nem volt szó arról, hogy a cég azt a teljes oldalra kiterjeszti majd.

Ezek változnak a hírfolyamban

A közlemény szerint még "hónapokat vehet igénybe", hogy az algoritmus módosítása érzékelhető legyen minden egyes Facebook terméken. A első változás a hírfolyamban lesz majd látható, ahol érezhetően több bejegyzés fog majd megjelenni a családtagoktól, barátoktól és a csoportoktól. Mivel a felületen korlátos számú bejegyzés fér el, ezért ebből következik, hogy kevesebb tartalom lesz majd látható a cégektől, márkáktól és a kiadóktól.

Mint ahogy Adam Mosserivel, a Facebook hírfolyam igazgatója elmondta egy interjúban, az ismerősökön kívül több tartalom lesz a hírfolyamban a csoportoktól, de kevesebb az oldalakról és számottevően kevesebb videó, ami általában a passzív megtekintési időt növeli. Azok a tartalmak viszont bármilyen (üzleti vagy magán) szerzőtől elsőbbséget fognak kapni, amelyek a beszélgetések előmozdításában segítenek. Tehát "azok a hír tartalmak, amikről sokat beszélnek a felhasználók egymás között még jól is járhatnak a frissítéssel" - mutat rá a Közösségi Kalandozások blogbejegyzése.

Összességében nem az lesz az eredmény, hogy a Facebook teljesen kitiltja a cégeket a hírfolyamból, mint ahogy azzal tavaly hat országban kísérletezett. A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy a híroldalak "eltávolítása" számottevően nem csökkentette (csak 3 százalékkal) a híroldalak Facebookról érkező forgalmát, ugyanis az ismerősök egymás között is megosztották a fontosabb cikkeket hivatkozásait. A hírfolyam igazgató szerint nem a tavalyi próbálkozás hatására indul el a mostani fejlesztés, de kérdésünkre Lévai Richárd az RG Stúdió közösségi marketing specialistája kifejtette, hogy hasonló irányba mozdul el a helyzet - a céges bejegyzések ugyan megjelenhetnek a jövőben is a hírfolyamban, de "nagyon érdekes tartalmak kellenek ahhoz, hogy elérésük legyen".

A bejegyzések elérése 32 százalékot esett a kísérletben, de a forgalomterelést nem befolyásolta

Ügyesen megválasztott stratégiára lesz szüksége a cégeknek, hogy feltűnjenek a hírfolyamban, sőt a korábbiaknál akár fontosabb pozíciót is kapjanak. Példaként Zuckerberg megemlíti, hogy a televíziós sorozatok és a sportcsapatok rajongói között az eddigiekben is szorosabb közösségek alakultak ki, mint ahogy az élő közvetítések közben is több hozzászólás érkezik mint a hagyományos videóknál. Tehát a jövőben a vállalatoknak inkább ezekre a területekre kell majd fókuszálni az egyszerű közlemények helyett, ha a Facebookon látogatottságot szeretnének elérni.

Bár érezhető, hogy a nagyobb szabású változtatásokat a közösségi óriás az orosz álhírek elleni kongresszusi vizsgálat közepette jelentette be, de a hírfolyam igazgatójának elmondása szerint a változások nem az álhírekkel vannak összefüggésben, így azokból nem fog kevesebb megjelenni a fejlesztés után sem. Továbbá a hirdetések megjelenését sem fogja az újítás befolyásolni az oldalon, mivel az egy különálló rendszerben fut a hírfolyam algoritmusától.

Súlyos következmény a cégeknek

Bár a változás relatív csekélységnek tűnik, de jelentős következményei lehetnek a Facebookot nem magánszemélyként használó cégekre nézve, mint például médiacégek, kisebb vállalkozások, nagyobb márkák vagy bárki más, aki eddig az üzletét a fogyasztók hírfolyamára alapozta - írja a The Verge. Mint ahogy Zuckerberg figyelmezteti a befektetőket, a változások eredményként a felhasználók kevesebb időt fognak eltölteni a közösségi oldalon, és a cégek mutatói az eddigieknél alacsonyabb értékeket fognak mutatni, például elköteleződésben.

Azonban a vezérigazgató szerint az oldalon töltött idő "sokkal értékesebb" lesz, és ez hosszú távon jobb lesz a közösségnek, ezáltal pedig a cégeknek is. Lévai Richárd kérdésünkre hozzátette, hogy a facebookos megjelenés a cégek nagyon széles körét érinti, így a nagyobb vállalatok a jövőben hirdetéssel továbbra is sikereket érhetnek el és a szakértőik a közösségi oldal új szabályainak megfelelő bejegyzéseket fogalmazhatnak meg. Viszont például a civil szervezeteknél nem feltétlen adott az a szakértelem, hogy tudják hogyan kell kommunikálni annak érdekében, hogy szélesebb kört megmozgassanak.

Korábban már írtunk róla, hogy "a megtérülés határán mozog a KKV-k facebookos jelenléte", ezért a változások ezeket a magyar cégeket is negatívan érinthetik. Viszont mérettől és vállalkozástípustól függetlenül, "ha valaki eddig is tudott beszélgetéseket indítani, akkor jól jöhet ki belőle" - tette hozzá a hazai Facebook szakértő. A többi cégnek viszont meg kell tanulni a közösséget megmozgató kommunikációt, ugyanis az élő videókhoz és a csoportokhoz több időre és hozzáértésre van szükség. Azonban ezeknek az elsajátítására szükség lesz, mivel a kisebb szervezetek a hirdetések várhatóan magasabb árait sem fogják tudni kifizetni.

A kevesebb oldalon eltöltött idő ugyanis kevesebb hirdetésmegtekintést is jelent, és várhatóan az árakat is meg fogja dobni. Ráadásul a vezérigazgató már az előző pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán is megjegyezte, hogy "fontosabb a közösségünk megvédése, mint a profit maximalizálása", ami szintén nem nyerte el a befektetők tetszését. Úgyhogy a hirdetési bevételek csökkenésétől tartó részvényeseket ezúttal sem sikerült megnyugtatni a hosszútávú tervekkel, ezért az amúgy kitartóan felfelé menetelő részvényárfolyam a bejelentést követően 4,5 százalékot esett.

Zuckerberg tervei egyfajta előre menekülésnek tűnnek, mivel a cég megérezte a saját felelősségét. "Kezdetben biztosan nem gondolták, hogy ennyi embernek ilyen sok idejét el fogják venni, és ennyire képesek lesznek befolyásolni őket." - jegyezte meg Lévai. Az új stratégia azonban a cégek részéről is újfajta működési modellt fog igényelni, és egyelőre az sem tűnik teljesen biztosnak, hogy a változások a kívánt eredményekkel fognak járni a közösségi oldalon.