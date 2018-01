Duplázott az okoshangszóró-piac tavaly az USA-ban

Több mint duplájára nőtt tavaly az okoshangszóró-felhasználók száma az Egyesült Államokban - derül ki az NPR és az Edison Research kutatásából. Nem jön meglepetésként, hogy az élen továbbra is az Amazon Echo hangszórói lovagolnak, nyomukban a Google Home termékekkel. A két piacvezető platform mellett a többi versenyzőnek továbbra sem sikerült szemmel látható jelenlétet elérni.

Inkább a hangszórót, mint az okostelefont kérdezik

A kutatás szerint az Egyesült Államokban mára mintegy 39 millió felhasználó nappalijában figyel valamilyen okoshangszóró, ez a teljes lakosság közel 16 százalékát jelenti. Ebből 11 százalék beszélget az Amazon Alexa asszisztensével, 4 százalék pedig a Google Home eszközökkel - a Microsoft Cortanája az egyéb platformokkal a maradék 1 százalékon osztozik. A tavalyi év egyébként derekas lendületet adott a piacnak, amely 128 százalékos növekedést produkált az időszak alatt. Csak az ünnepi szezonban az amerikaiak 7 százaléka vásárolt okoshangszórót, 4 százalékuk pedig első hasonló készülékét vette meg.

Az okoshangszórókkal a felhasználók egyre több időt töltenek, amelyet jellemzően valamilyen más készüléktől allokálnak át a virtuális segédekhez. A legtöbben, azaz a megkérdezettek mintegy 39 százaléka a hagyományos rádiók hallgatásával töltött időt váltja inkább az okoshangszóró használatára, ami nem mondható váratlannak - az viszont annál inkább, hogy a rádiók nyomában 34 százalékkal szorosan ott vannak az okostelefonok, majd 30 százalékkal a tévék is. A felmérésben 27 százalék mondta, hogy a virtuális asszisztensekkel töltött idő a tablethasználat idejét váltja fel fokozatosan, 26 százaléknál pedig az okoshangszóró-használat a hagyományos számítógépek rovására megy. A nyomtatott kiadványok a megkérdezettek 23 százalékánál estek ki a fókuszból az új technológiának hála.

Láttató továbbá, hogy az eszközök a kutatásban résztvevők 17 százalékánál a Sonos, illetve hasonló többszobás hangrendszereket is leváltják, annak dacára, hogy utóbbiak egy mezei Echo készüléknél számottevően jobb hangminőséget hivatottak biztosítani - nem csoda, hogy a Sonos és társai is pánikszerűen igyekeznek termékeiket az Alexával felszerelni. Noha sejthető, hogy sokan hajlandók valamennyit áldozni a hangminőségből az okosfunkciókért cserébe, a minőségi hangzást kínáló megoldásoknak továbbra is bőven van helyük a piacon. Ezt jól mutatja, hogy a zenelejátszás még mindig messze a legtöbbször kért feladat az okoshangszóróktól, erre a felhasználók több mint 60 százaléka használja azokat, amelyet az "általános kérdések" követnek 30 százalékkal, majd az időjárásadatok 28-cal. A prémium szegmens ostromára egyébként az utóbbi hónapokban a Google, az Amazon és igaz még csak fél lábbal ugyan, de az Apple is felkészült új termékeivel.

Mindezek mellett nagyon úgy tűnik, hogy a termékkategória nem csak az újdonság varázsát lovagolja meg a sikerhez, a felmérés szerint ugyanis a felhasználók 51 százaléka gyakrabban használja a készülékeket, mint azt a vásárlás utáni első hónapban tette. Emellett 33 százalék számolt be változatlan gyakoriságról, és csak 16 százalék nyilatkozott úgy, hogy kevesebbet veszi igénybe a hangszórókat mint vásárlás után.

Az autóban és az irodában is van rá igény

A kutatás a virtuális segédek nappalin kívüli térhódítására vonatkozó ambíciókat is igazolni látszik, a válaszadók 64 százaléka szívesen látná autójában is az asszisztenseket. Erre egyébként nem kell sokat várniuk, az idei CES-en több autógyártótól is hallhattunk hasonló bejelentéseket, a Toyota és Lexus új modelljeiben például még idén feltűnik majd az Amazon Alexa. A felhasználók többsége mindezek mellett az okostelefonokon és a tévéken is örülne a segédek jelenlétének, 35 százalékuk pedig a munkahelyen is - amelyet az Amazon már ugyancsak célba vett.

A felturbózott rádiók mellett az okoshangszórók egyre több helyen bontják ki szárnyaikat okosotthon-központként is: a tulajdonosok 31 százaléka használta valamilyen otthoni eszköz vezérélésére a készülékeket a kutatást megelőző héten. A legtöbb háztartásban, ahogy az várható, a nappaliban fészkel az ügyeletes virtuális segéd, ez a vásárlók 61 százalékát jelenti, de 38 százalék a konyhát, 36 pedig a fő hálószobát is megjelölte annál a kérdésnél, hogy melyik helyiségekben tart okoshangszórót - 12 százalék esetében pedig a fürdőszobában is jutott hely az eszközöknek. A válaszadók jelentős része ráadásul nem is éri be ennyivel: 38 százalékuk azt tervezi, a későbbiekben további okoshangszórókat vásárol.

A különböző platformok körüli ökoszisztéma kilátásai is jók: a felmérésben megkérdezettek 43 százalékát érdekelnék azoknak a cégeknek, brandeknek a hangalapú alkalmazásai, más néven skilljei, amelyeket valamilyen közösségi média felületen követnek. Hosszú távon persze a gyártók sem elsősorban a készülékek eladásaiból akarnak profitálni, sokkal inkább az említett ökoszisztémából - ezért lehet, hogy az ünnepi szezonban a cégek olyan mértékű árleszállításokat eszközöltek, hogy a Business Insider szerint jó eséllyel ráfizetéssel adták el készülékeiket. Az agresszív árcsökkentés működött is, az Amazonon karácsonykor a 30 dolláros Echo Dot volt a legkelendőbb termék.

Az Amazon és a Google rohamléptékű térhódítása közben azonban a mezőny többi szereplőjét távcsővel is nehéz megtalálni. Az Apple Sirivel felszerelt HomePodjával lecsúszott az ünnepi időszakról és ezzel valószínűleg rengeteg felhasználóról aki most ismerkedik a termékkategóriával, és az okoshangszóró rajtja most is várat magára.

A szegmens jelentősége és az Apple lemaradása - ahogy azt a Recode is aláhúzza - a CES-en is nyilvánvalóvá vált. Bár a cupertinói óriás jellemzően nem képviselteti magát a legnagyobb konzumerelektronikai kiállításon, a köré épülő (alklalmazásfejlesztői és hardveres-kiegészítői) ökoszisztéma képviselői hosszú éveken át hemzsegtek a Las Vegas-i kiállítótermekben - ez azonban az elmúlt egy-két évben, de különösen idén megváltozott, és az iOS appok, iPhone és iPad kiegészítők és szolgáltatások tengerét az Amazon Alexát megcélzó, vagy épp annak otthont adó termékek váltották fel. Azért jutott hely a Google Assistanttel együttműködni képes eszközöknek is, valamint akadtak szereplők, mint az LG, amelyek egy füst alatt mindkét asszisztensnek otthont adtak termékeikben. A felhozatalból viszont hiányoztak a Sirivel dolgozó építő megoldások, illetve egy-két okoshangszórót leszámítva a Cortana is. Utóbbi azért különösen furcsa, mert tavaly nyár végén a Microsoft bejelentette, asszisztensét összeköltözteti az Alexával még az év vége előtt, az együttműködés gyakorlati megvalósítása ugyanakkor azóta is várat magára.

Metodológia

Az NPR és az Edison Research felmérését 1010 ember telefonos megkérdezésével végezte 2017. december 26. és 30. között, illetve egy 806 fő által kitöltött online kérdőívvel 2017. november 17. és 22. között, mindkét esetben a 18. életévüket betöltött lakosok körében.