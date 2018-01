Amerika nem kér a Huawei okostelefonjaiból

Meghiúsult a Huawei számára a várva-várt megállapodás az amerikai AT&T mobilszolgáltatóval, amelyen keresztül a gyártó telefonjai bekerülhettek volna az operátor által árusított készülékek közé. Ugyan a Huawei szerepel globálisan az előkelő harmadik helyen az okostelefon-értékesíti piac rangsorában, de az Egyesült Államokba eddig a vállalat nem tudott betörni.

Hiába elérhetőek a cég telefonjai a szabad piacon és online formában, például az Amazonon, de Amerikában a készülékek értékesítése inkább a mobilszolgáltatókon keresztül történik a támogatás és a speciális csomagajánlatok miatt. A Reutersnek nyilatkozó Canalys elemzőcég adatai szerint a nyílt csatornákon történő értékesítés mindössze 10-11 százalékát teszi ki a teljes amerikai piacnak. Így a Huawei mindössze 0,5 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Amerikában, míg az Apple 39 százalékkal és a Samsung 18 százalékkal - azaz a másik két dobogós helyezett a globális mobilpiacon.

Ráadásul a Huawei egyezségét az AT&T-vel kifejezetten politikai indokok akadályozták meg az iparági források szerint. A Reuters és a The Information is úgy értesült, hogy az amerikai operátort a szenátus és a képviselőház 18 tagja által aláírt közös nyilatkozat kényszerítette a megállapodás felmondására. A törvényhozók tavaly december 20-án juttatták el a levelet az amerikai távközlési szövetségnek (FCC), melyben megfogalmazták, hogy a kínai vállalatok jelenléte aggályos az amerikai távközlési piacon, és így a Huawei terve is, hogy az egyik legnagyobb amerikai mobilszolgáltatón keresztül kerüljön be az országba.

"A kínai kémkedés általában, és különösen a Huawei szerepe a kémkedésben" problémát jelent a levelet aláíró csoport szerint - szerepel a (nem nyilvános) levélben. Washington kétségei a kínai befektetéssekkel szemben már Trump hivatalba lépése előtt is megfogalmazódtak, a képviselőház hírszerzési bizottsága például már 2012-ben is nyíltan vádolta a Huaweit és a ZTE-t kémkedéssel. A Kínával szembeni ellenérzések pedig azóta csak fokozódtak, míg 2016-ban még 50 milliárd dolláros volt a kínai befektetések értéke, addig tavaly a felére esett ez az összeg a kormányzat által megakadályozott üzletek miatt - mondta a Reutersnek az American Enterprise Institute Kína-szakértője.

Meghiúsult bejelentés

Az AT&T és a Huawei a közös csomagajánlat beharangozását hatalmas kampánnyal készítette elő a CES-re, de az utolsó pillanatban a nagy hír helyett a gyártónak végül mást kellett mondania. Méghozzá a bejelentés végül csak annyit tartalmazott, hogy a Mate 10 Pro csúcsmodelleket csak a nyílt csatornákon és az interneten lehet majd megvásárolni az Egyesült Államokban, például az Amazonon, a Best Buy-on és a Microsoft Store-ban. Az Android Police értesülései szerint a gyártó a másik nagy szolgáltatóval, a Verizonnal is tárgyalt a készülék értékesítéséről, de ez szintén meg fog hiúsulni a források szerint.

"Az Egyesült Államok egyedülálló kihívást jelent a Huawei számára, és miközben a Huawei Mate 10 Pro nem lesz kapható az amerikai mobilszolgáltatóknál, mi továbbra is elkötelezettek maradunk a piaccal szemben most és a jövőben is." - mondta a Huawei szóvivője. Továbbá a cég természetesen igyekezett cáfolni, hogy bármilyen személyes vagy általános biztonsági problémától kellene tartani a készülékekkel kapcsolatban. Az AT&T pedig egyáltalán nem nyilatkozott a kudarcba fulladt megállapodásról.

Update - A Huawei elküldte szerkesztőségünk számára a hivatalos állásfoglalást, amely a következőt tartalmazza:

"Termékeinkben töretlenül megbízunk, az innovációt és új felfedezéseket pedig tovább folytatjuk. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy az Egyesült Államok fogyasztói is egyenlő esélyeket érdemelnek: a világ többi Huawei felhasználójához hasonlóan számukra is biztosítani kell, hogy, hozzáférjenek a legjobb technológiákhoz és a lehető legtöbb okostelefonhoz.

A Huawei-nél a biztonság és az adatok védelme a legfontosabb. Megfelelünk a világ legszigorúbb adatvédelmi előírásainak, többek közt a GAPP és a GDPR adatvédelmi követelményeknek. Csak a tavalyi évben több mint 150 millió vásárló bizalmát nyertük el, készülékeink pedig a világ 50 legfontosabb forgalmazójából több mint 45-nél érhetők el."