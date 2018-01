Rajthoz állt a K&H inkubátorprogramja

Újabb bank karolná fel a magyar startupokat: ezúttal a K&H jelentette be, hogy startup-inkubátorprogramot indít, amelyben többek között tanácsadással, infrastruktúrával és befektetői kapcsolatokkal próbál szelet fogni a feltörekvő csapatok vitorlájába. A program levezényléséhez szükséges tapasztalatokat a K&H anyabankjától, a belga KBC-től gyűjti be, amely maga is működtet hasonló inkubátort.

A Start it @K&H néven induló programról a bank sajtótájékoztatóján Németh Balázs, a pénzintézet Változáskezelés divíziójának vezetője elmondta, piacképes projekteket várnak, minimum 2-3 fős csapatoktól, amelyek legalább egy tagja rendelkezik angol nyelvtudással. A kezdeményezések egy 3 perces bemutatkozással jelentkezhetnek a programba, ha pedig a bank beválogatja őket a támogatott csapatok közé, rendszeresen meg kell jelenniük a közösségi irodában, illetve a kapcsolódó szakmai eseményeken.

A szerencsés startupoknak a K&H 6 hónapon keresztül biztosít inkubációs programot, ingyenes infrastruktúrával, továbbá egy mentorcsapattal, illetve dedikált iparági mentorokkal. A program során a bank segít az üzletfejlesztési terv kidolgozásában, illetve üzletvezetési tudással, befektetői kapcsolatokkal is segíti a csapatokat, akiknek akár a nemzetközi tapasztalatszerzésre is lehetőséget ad. Iparági megkötést a pénzintézet nem támaszt a startupok, illetve startup-ötletek felé, a kezdeményezések lényegében tetszőleges szektorból érkezhetnek.

A Start it @K&H-ba február 10-ig van lehetőség jelentkezni az érdeklődőknek, a program weboldalán - az inkubátor ugyanakkor nem nulláról indul, "béta" verzióban azt a bank már nagyjából másfél hónappal ezelőtt elindította, így négy startuppal már folyik a közös munka. Hogy a bank nem válogat az iparágakban jól mutatja, hogy a jelenleg támogatott csapatok is a legkülönbözőbb területekről érkeztek. A ViddL névre hallgató kezdeményezés például logisztikával foglalkozik, webshopokat hivatott összekötni szabadúszó futárokkal, csomagküldés céljából, míg a MagikMe célja, hogy speciális igényű gyermekek számára fejlesszen játszótereket. A harmadik felkarolt csapat, az Arappa egy AR szoftvert készít, amely a beltéri navigációt segíti, a negyedik kezdeményezés, a Heatvendors pedig energetikai megoldásokat kínál.

Németh Balázs kérdésünkre elmondta, a K&H a kiválasztott startupoknak pénzbeli támogatást nem nyújt, ugyanakkor nem is szerez azokban részesedést. Az inkubátor közösségi irodája Budapest belvárosában, az Arany János utcában található, ott a bank a Wi-Fi és kábeles internetkapcsolat mellett nyomtatót, postai címszolgáltatást, illetve tárgyalót, workshop- és meetup-teret is biztosít. A február 10-i határidő után a pénzintézet várhatóan 8-10 startupot karol majd fel.