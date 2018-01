Notebookot csinálna okostelefonjából a Razer

Idén ismét merész koncepcióval jött a CES-re a Razer: a vállalat Linda kódnévre hallgató belső projektjét villantotta fel, amely egy a gyártó tavaly ősszel bemutatott okostelefonjához szánt, notebook formátumú dokkoló létrehozását célozza. A koncepció szerint az okostelefon a billentyűzet alatt kialakított foglalatban, USB-C-n csatlakozna a készülékhez, amelyben a számítási kapacitást adó hardver mellett a hangszórók és az egyedi funkciókkal felszerelhető touchpad szerepét is ellátná. A dokkoló egy billentyűzettel, 13,3 hüvelykes érintőkijelzővel, három teljes feltöltést lehetővé tevő akkumulátorral, plusz 200 gigabájt tárterülettel, mikrofon-webkamera kombóval és USB-A aljzatokkal is kiegészítené a telefont, illetve ahogy azt a cég az AnandTech kérdésére megerősítette egy audio jack is kerülne a notebookra (noha ez a rendereken nem látszik).

Az eszközt a Razer fő profiljához hűen elsősorban játékra szánná, az androidos címeknél az egeres-billentyűzetes vezérlést is lehetővé téve. Utóbbihoz külön egér is bevethető valamelyik USB aljzathoz csatlakoztatva, illetve a touchpadként üzemelő telefon is használható hozzá, amelyen az egyes játékokhoz kapcsolódó dedikált funkciók is megjeleníthetők. Ennél sokkal pontosabb részleteket a gyártó egyelőre nem vázolt fel, miután a Linda projekt egyelőre csak néhány render szintjén létezik - valahol érthető, hogy a cég nem hozott prototípust a CES-re, miután tavaly bemutatott három kijelzővel felfegyverzett notebook-szörnyetegét a kiállításon ellopták.

Az elképzelés nem teljesen új keletű, hiszen notebook dokkolót már közel hét évvel ezelőtt, a Motorola színeiben is láthattunk, az Atrix 4G okostelefonhoz, akkor azonban a koncepció nem aratott nagy sikert, a kezelés nehézkes volt, és a telefon teljesítménye sem volt kifogástalan. Azóta ugyanakkor az okostelefon-piacon több helyen is felbukkantak a készülék tartalmát asztali felületté alakító megoldások, mint a mára szinte teljesen kihalt Windows Phone esetében a Continuum - de a terület reneszánsza tavaly androidos fronton is beköszöntött, azt a Samsung DeX dokkolójával vette célba, illetve a Huaweitől is láthattunk hasonló kezdeményezést. A Razer megoldásának tehát volt honnan inspirálódnia, a telefont touchpadként is kezelő notebook-dokkolót mindenesetre élesben még nem láthattunk - noha szabadalomként már felbukkant nagyon hasonló koncepció, méghozzá az Apple zászlaja alatt. Hogy a Linda valaha piacra kerül-e egyelőre kérdéses, ugyanakkor miután maga a Razer telefon is hasonló koncepcióprojektként indult, nem esélytelen a bolti rajt.

Akkumulátor nélküli töltés?

A gyártó azért nem csak vad álmokkal érkezett a CES-re, a rendezvényen bemutatta HyperFlux vezeték nélküli töltési technológiáját, valamint az annak otthont adó első termékét is, a Mamba HyperFlux egeret. Utóbbi egy vezeték nélküli egér, amelyet a hozzá tartozó egérpadban elhelyezett drótnélküli töltő lát el energiával. Ahogy a fenti koncepció, úgy az egérpadból táplált egér elképzelése sem új, ugyanezt mutatta be tavaly nyáron a Logitech is, Powerplay egérpadjával és több egerével is használható Powercore moduljával.

A technológia műszaki részleteiről a vállalat nem beszélt, ugyanakkor érdekes különbség a hasonló Logitech megoldással szemben, hogy az egérpad valójában nem egy az egérben elhelyezett akkut tölt, hanem folyamatosan látja el energiával az eszközt - abba a gyártó nem is épített akkumulátort. Az egér így könnyebb lehet, továbbá potenciálisan spórolhat is a telep költségein a gyártó. A cég szerint egyébként ez az első hasonló, akku nélküli megoldás a piacon.

A Mamba HyperFluxban emellett megjelenik a cég Adaptive Frequency technológiája is, amely automatikusan optimalizálja az egér és a számítógép közötti kommunikációhoz használt jelerősséget, továbbá az eszközben egy 16 ezer DPI-s optikai szenzor is helyet kapott. Az egérpad felülete is változtatható, azt egyszerűen megfordítva válhatunk a puhább és keményebb anyagok között - mindez természetesen a Razer színes LED világításával megspékelve. A vezeték nélküli egér és a hozzá tartozó egérpad a gyártó ígérete szerint még ebben a negyedévben piacra kerül, nettó 250 dolláros áron.