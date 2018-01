Új Latitude notebookokkal és gamer PC-vel is megszórta a CES-t a Dell

Nem merült ki a Dell CES-es termékserege a kiállítás előtt körbehordozott, új generációs XPS 13-ban, a vállalat a rendezvényen üzleti felhasználóknak szánt Latitude notebookjait, Inspiron gamer PC-jét és monitorjait is bemutatta, de szoftveres újdonságokka is készült.

A notebookok terén a Latitude 5000 és 7000 sorozat is frissül, a gépek az idén kötelező trendeket követve megkapták az Intel 8. generációs processzorait. A felső kategóriát képviselő Latitude 7000 széria 12,5, 13,3, valamint 14 hüvelykes kijelzőméretekkel lesz elérhető, Latitude 7290, 7390, illetve 7490 sorozatszám alatt. A 7390-es modell továbbá 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt hibrid kiadásban is piacra kerül. A frissített 5000-es szériát a 15,6 hüvelykes Latitude 5590, a 14 hüvelyk képátlójú 5490 és a 12,5 hüvelykes 5290 alkotja, ez utóbbiból ugyancsak érkezik hibrid variáns, a Surface-ekből ismert, kettéválasztható formában.

Dell Latitude 7490

A 7000-es szériánál a kijelzőfelbontás Full HD-nál tetőzik, érdekesség azonban, hogy a 14 hüvelykes modell ultraalacsony fogyasztású panellel is kapható lesz. Az SLP (Super Low Power) kijelző a gyártó ígérete szerint a hagyományos paneleknél mintegy 50 százalékkal kevesebbet fogyaszt, ezáltal a notebook üzemidejét akár 22 órára is kitolhatja - hogy a valós nyereség mennyi, az persze a gyakorlati tesztekből derül majd ki.

Dell Latitude 5590

Mind az 5000, mind pedig a 7000 sorozat megvásárolható lesz akár négymagos Intel Core i7-8650U lapkákkal, amely mellé előbbi sorozatban opcionálisan Nvidia GeForce MX130 dedikált grafika, valamint akár 32 gigabájt DDR4 RAM is elérhető - a 7000-es szériánál be kell érni az integrált Intel HD/UHD Graphics 620-szal, illetve 16 gigabájt RAM-mal. A tárhely esetében mindkét sorozat modelljeit felszerelhetjük akár több SSD-vel is, a 7000-es gépekbe mindjárt három M.2-es SSD pakolható, a legnagyobb akár 1 terabájt tárhellyel, illetve egy SATA modellnek is jut benne hely. Az 5000-es modellekben egy NVMe SSD, egy akár 1 terabájtos hibrid meghajtó, valamint egy SATA SSD is elfér.

Dell Latitude 5290

Mindegyik frissített modell kapható lesz infravörös kamerával a Windows Hello azonosításhoz, de ugyanerre ujjlenyomat-olvasó is használható, valamint üzleti készülékek lévén a SmartCard-foglalat sem hiányzik a gépekről. A töltés továbbra is a Dell saját töltőaljzataival végezhető, de azért akad USB-C port a készülékeken, a 7000-es modelleken és az 5290-en két darabot találunk, az 5490 és az 5590 pedig hármat kapott. Mindegyik aljzat USB 3.0 és DisplayPort szabványokat támogat. A Latitude 7490, 7390 és 7290 notebookokon emellett egy hagyományos USB, HDMI és Ethernet aljzat, valamint egy microSD-foglalat is található - a 7290 hibridre ugyanakkor Ethernet már nem fért. Az 5590, 5490 és az 5290 ezt az aljzatpalettát még egy klasszikus VGA csatlakozóval is megtoldja, a vaskos aljzat ugyanakkor értelemszerűen itt sem fért rá a kettéválasztható hibrid modellre, azon USB-C, USB-A csatlakozókat és microSD olvasót találunk. A rajtot a Dell nem halogatja sokáig, a készülékek már megrendelhetők, az 5000-es modellek ára nettó 780, a Latitude 7000 sorozaté pedig 1050 dollárról indul.

Új Inspiron és monitorok is jönnek

Az asztali frontra kanyarodva, a vállalat az Inspiron 5680 gamer PC-ről is lerántotta a leplet, amelynek viszonylag letisztult külseje üde színfolt a játékosoknak szánt hardverek hagyományosan túlcifrázott dizájnjai között. A masina természetesen maga is elérhető az Intel idei csúcslapkáival, így akár hatmagos Core i7-8700 chippel is, amely 4,6 gigahertzes csúcsórajelet produkál. A DDR4 RAM mérete 64 gigabájtnál tetőzik, ami pedig a GPU-kat illeti, azokat az Nvidiától hozza a gyártó: igény szerint 2 gigabájtos GeForce GTX 1050, 3 gigabájtos GTX 1060 vagy épp ugyanekkora memóriával szerelt GTX 1070-nel kérhetjük a gépet. Utóbbi két kártyát választva a cég a "VR Ready" plecsnit is rányomja a PC-re, jelezvén, hogy a GPU-k VR szemüvegekkel is jó felhasználói élményt kínálnak.

A tárolóknak az Inspiron 5680 két darab 3,5 hüvelykes és egy 2,5 hüvelykes állást, továbbá egy M.2 foglalatot is biztosít, amelyeket 1 vagy 2 terabájtos merevlemezekkel illetve 128 vagy 256 gigabájtos SATA M.2 SSD-kkel is megtölthetünk. A merevlemezekkel lehetőség van továbbá 32 gigabájtos Intel Optane SSD-t is párosítani. A legfrissebb Inspiron modell ára nettó 750 dollárról indul.

Az új hardverek sora két "ultravékony" monitorral folytatódik: az S2419HM és S2719DM 23,8 és 27 hüvelykes képátlóval dolgoznak, és mindkettő elérhető Full HD, illetve QHD, azaz 2560x1440 pixeles felbontással is. A vékony kávával szerelt készülékek IPS paneljei a gyártó szerint az sRGB színskála több mint 99 százalékát képesek megjeleníteni, illetve a HDR tartalmakat is támogatják. A legvékonyabb pontjukon 5,5 milliméteres monitorok hátoldalán két HDMI aljzatot is találunk, illetve egy audio-jacknek is jutott rajtuk hely. A kijelzők piaci rajtjára január végéig várni kell, indulóáruk nettó 300 és 500 dollár lesz.

Szoftveroldalon is próbálkozik a cég

A Dell nem csak hardverben újított, frissítette egyebek mellett Alienware Command Center szoftverét is. Az alkalmazás felületén a felhasználók egyszerűen, és nem utolsó sorban biztonságosan kezelhetnek olyan funkciókat, mint a processzorfrekvenciák felhúzása, a hűtés szabályozása vagy épp a fényeffektusok kezelése a vállalat gépein. Az Alienware Command Center felületén különböző szoftverekhez, játékokhoz különböző teljesítmény és világításprofilok állíthatók be.

Ugyancsak szoftveres újdonság a Dell Mobile Connect alkalmazása, amely az okostelefon kezelését hivatott részben a PC-re átültetni. A szoftver megjeleníti a beérkező értesítéseket, lehetővé teszi a PC-s hívásfogadást-üzenetküldést, valamint azzal a telefon kijelzőjének tartalma is tükrözhető a monitorra - itt olyan nagy dobásról tehát nincs szó, hasonlóra harmadik féltől származó appokkal, mint az Airdroid már régóta lehetőség van, de a Samsungtól megismert SideSync is több éve ilyen funkciókat kínál.