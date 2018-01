Kivezeti a Facebook az M személyi asszisztenst

Megválik a korábban fontos virtuális asszisztens piaci szereplőként beharangozott M szolgáltatásától a Facebook január 19-én - értesült róla a The Verge. A kezdeményezés 2015-ben indult egy újfajta hibrid modellként, amelyben a gépi tanuló algoritmust emberi ügyfélszolgálatosok tanítják, és közben ki is egészítik a munkájukat. A felhasználók elméletileg nem tudták megkülönböztetni a Messenger felületén, hogy éppen humán vagy gépi asszisztens segített-e nekik - például lemondani a kábeltévé-előfizetésüket. Ahogy a szolgáltatást beharangozó cikkünkben is fogalmaztunk, a kezdeményezés hatalmas lehetőségeket rejtett, és valóban a Siri, a Cortana vagy a Google Assistant kihívója lehetett volna.

A Facebook két és fél évvel ezelőtt hatalmas lehetőségeket vetített előre a szolgáltatással kapcsolatban, amelyhez a korábban felvásárolt Wit.ai nyújtott támogatást a szövegelemzéssel és a hang-szöveg konverzió megoldásokkal - ez utóbbit nyilvánosan soha nem használta az asszisztens. Ráadásul a közösségi óriás a teszteléshez nem használta a felhasználók közösségi oldalon felhalmozott adatait, a személyhez kötődő adatok "érzékenységére hivatkozva", csak az M assisztenssel folytatott párbeszédekre támaszkodott. A cég előre jelezte, hogy a felhasználók beleegyezésével majd a hatalmas adatbázisát is fel fogja használni, és akkor teljesedhetnek ki igazán az M lehetőségei.

Így az M asszisztenst már a tesztidőszakban is meg lehetett kérni például asztalfoglalásra, egy ajándék beszerzésére vagy egy utazás megszervezésére. Egy Twitteren nyilatkozó felhasználó szerint a szolgáltatás egy 10-es skálán nagyjából 5-ös fejlettséggel tudta teljesíteni a kívánságait - nem tudhatta, hogy ebből mennyi volt az AI-nak vagy mennyi az emberi segítőnek köszönhető. A jövőben viszont a szolgáltatásokat szerette volna a vállalat még inkább kiterjeszteni, a felhasználók minél több kívánságát teljesíteni a Messengeren keresztül, és később saját magától is ajánlott volna elérhető szolgáltatásokat kereskedelmi céllal, egyre inkább a felhasználó saját profiljához alkalmazkodva.

Mindezek mellett a cég "ezreknek" akart munkát adni az asszisztens kapcsán. A Messenger igazgatója, azaz a PayPaltól a platform felfuttatás és monetizálása miatt átcsábított David Marcus a Wirednek beszélt bővebben a potenciális lehetőségekről. A tervek szerint az M az ügyfélszolgálatosok válaszait, döntéseit, helyzetekre adott reakcióit sajátította volna el a működése során, és egyre több feladatot hajtott volna végre emberi segítség nélkül. Ehhez pedig több ezer humán segítőre lett volna szükség, hogy az akkor 700 milliós felhasználói adatbázison betanítsa az algoritmusokat. Már korábban is folytak kísérletek az embereket alkalmazó asszisztens-szolgáltatásokra, de ilyen nagy méretben egyedülálló lett volna, és sokan nagy lehetőségeket láttak a projektben.

Romba dőltek a tervek

A hibrid Facebook M az elmúlt két és fél évben nem jutott túl a szűk körű béta tesztelésen, és az eredetileg beharangozott funkcióit csak nagyjából kétezer kaliforniai felhasználó próbálhatta ki. A jövőben pedig már nem is tapasztalhatja meg több facebookozó a lehetőséget, mivel a skálázás nem sikerült az azóta több mint kétmilliárdosra hízott felhasználói bázisra. Már a bejelentéskor is érthető kérdésként jelent meg, hogy a vállalat hogyan tud majd megfelelő számú ügyfélszolgálatost felvenni a szolgáltatáshoz, de úgy látszik, végül teljesen elvetette ezt az ötletet. A munkavállalók számáról a vállalat soha nem akart nyilatkozni, a mostani bejelentés során is csak annyit közölt, hogy az eddigi M-es humán asszisztensek új munkát kapnak majd a cégnél.

Az M üzenete Messengeren egy felhasználónak a megszűnésről

A tavaly áprilisban megjelent (Magyarországon nem működő) M Suggestions funkció viszont továbbra is megmarad, amely teljesen automatikus javaslatokat fogalmaz meg a felhasználók beszélgetései alapján, például matricákat ajánl fel, szavazásokat ír ki egy csoportos beszélgetésben vagy fizetéseket indít az Uber megrendelések alapján. A felhasználók maguk dönthetik el, hogy elfogadják-e az M javaslatát a felugró üzenetben.

Az elmúlt pár évben is lehetett hallani néhány fejlesztésről és kutatásról az M-mel kapcsolatban, amelyeket vélhetően továbbra sem vetett el a közösségi óriás. Az üzleti chatbotok fellendítése kapcsán a cég megemlítette, hogy az M virtuális asszisztens javasolhatja egy beszélgetésbe egy releváns chatbot meghívását, ami teljesen illeszkedik a Suggestions funkcióhoz. Továbbá egy tavalyi hír szerint a kutatók tárgyalásra és alkudozásra tanítják a chatbotokat. Hosszútávú cél a tárgyalás megtanításával, hogy a fejlesztők beépítsék az M személyi asszisztensbe, amely ezzel szélesebb körű szolgáltatásra lenne képes, például időpontot egyeztethetne a tárgyalásokhoz a felhasználók helyett, vagy tárgyakat adhatna és vehetne - ez azonban még mindig csak távlati cél.

Kudarc a személyi asszisztensek piacán

A Facebook tehát nem tett le teljesen a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást magába foglaló fejlesztésekről, de stratégiát váltott, és a személyi asszisztenseket már a cég sem hibrid modellben képzeli el. A cég közleménye szerint "sokat tanult" az M béta tesztjéből, hogy a felhasználók mire számítanak egy asszisztenstől, és ezeket a tapasztalatokat be akarja építeni további AI fejlesztéseibe.

Az viszont már teljesen nyilvánvaló, hogy a Facebook próbálkozása a személyi asszisztensek piacán eddig teljes kudarc. Már 2015-ben is elmondható volt, hogy a közösségi óriás teljesen lemaradt más piaci szereplőkhöz képest, akár a Sirire, Assistantre, a Cortanára gondolunk vagy az Alexára, amely Amerikában már több mint 25 ezer hangalapú appal rendelkezik. A Facebook viszont nem egyszerűen le van maradva, de az M visszahívása a céget a 2015 előtti időszakra vetette vissza. Érdekes kérdés lesz, hogy Zuckerberg vállalata hogyan könyveli ezt a vereséget, és a Microsoft Windows Phone kísérleteihez hasonlóan végül teljesen feladja ezt a piacot, és más területeken (videó, hirdetések, kereskedelem más formái) próbálkozik tovább, vagy még lát esélyt a visszatérésre a személyi asszisztensek piacán.