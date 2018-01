A HTC Vive Próval, az Oculus a Xiaomi kezét fogva jött a CES-re

Valószínűleg senki nem hitte, hogy VR szemüvegek nélkül megúszhatja az idei CES-t: a kiállításra az iparág két legnagyobb szereplője, az Oculus és a HTC is fontos bejelentésekkel érkezett. A színpadot először az Facebook tulajdonában lévő Oculus szerezte meg, ahol Hugo Barra, a közösségi óriás VR-ért felelős igazgatója bejelentette, a cég a Xiaomival, illetve a Qualcommal is partnerségre lép. A bejelentést alkalmasabb személy nem is tehette volna meg, hiszen Barra korábban a Xiaomi nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetőjeként dolgozott.

A frissen bejelentett együttműködés értelmében a Xiaomi lesz a cég hardverpartnere az Oculus Go globális rajtjánál. Aki nem emlékezne az eszközre, az Oculus tavaly októberben bejelentett, teljesen önálló, nettó 199 dolláros VR szemüvegéről van szó, amely csatlakoztatott PC vagy okostelefon nélkül használható. Ezzel párhuzamosan, szintén a partnerség részeként a két cég egy kifejezetten a kínai belpiacra szánt, ugyancsak önálló VR szemüveget is bejelentett, Mi VR Standalone néven.

Első blikkre a két eszköz a rajtuk virító logót leszámítva szinte teljesen megegyezik, fejlesztői oldalról azonban akadnak különbségek: az Oculus Go a vállalattól megismert Oculus Platform SDK-val használható, míg a Xiaomi terméke a Mi VR SDK-ra támaszkodik. A hardveroldal ugyanakkor lényegében ugyanaz, mindkét termék a mára már korosodónak számító Qualcomm Snapdragon 821 processszorra épít, és 2560x1440 pixel felbontású kijelzőt használ. Mindkét modell támogatja továbbá a Samsung okostelefonos Gear VR szemüvegére készült VR tartalmakat.

A VR támasztja fel a WiGiget

Míg az Oculus inkább az alkalmi felhasználókat próbálja új készülékeivel a platformhoz csábítani, a HTC inkább a csúcskategóriára lő: a gyártó a CES-en bemutatta HTC Vive Pro PC-s VR headsetét, amely jócskán feltornázott pixelsűrűséggel és vezeték nélküli használattal próbálja maga köré gyűjteni a VR-ben komolyabban gondolkodó felhasználókat.

A Vive Pro az előd 2160x1200 pixeles paneljét egy több mint 74 százalékkal nagyobb pixelszámot biztosító, 2880x1600-as kijelzőre cseréli. Ahogy a TechCrunch is rámutat, a készülék így 615 PPI-s pixelsűrűségével a Samsung ősszel debütált, a Microsoft Mixed Reality platformjának holdudvarát gazdagító Odyssey headsetével megegyező képminőséget ad - az Oculus Riftet jócskán maga mögött hagyva. Az eszköz másik erőssége, hogy ahhoz a vállalat egy vezeték nélküli adaptert is kínál, amely az ismert WiGig hálózati szabvánnyal köti össze a szemüveget a PC-vel, így teljesen megszabadítva az eszközt a kábelektől, a felhasználóknak lényegesen szabadabb, immerzívebb élményt ígérve. Ehhez jön még a dupla beépített mikrofon és fülhallgatók.

A WiGig adapter különösen nagy dobás a cég részéről, valamint jelzésértékű lehet a szabvány jövője kapcsán is. Az eredetileg notebookok vezeték nélküli dokkolására fejlesztett megoldás fejlesztési irányát ugyanis az Intel tavaly alaposan újragondolta, és a technológiára építő dokkolók és hálózati eszközök forgalmazását beszüntette. A cég már akkor is arról beszélt, hogy a magas sávszélességet, alacsony késleltetést, de kis hatósugarat kínáló szabvány jövőjét inkább az AR/VR szemüvegekben látja - most pedig ennek első gyümölcse is megérkezett. Nem lenne meglepő, ha a jövőben a riválisok VR szemüvegeiben is megjelenne a technológia. A Vive Pro még az idei év első negyedében piacra kerül, az árazásról ugyanakkor a gyártó egyelőre hallgat. Az mindenesetre tudható, hogy az új modellel párhuzamosan az eredeti Vive is kapható marad.