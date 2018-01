Szétválik az Intel és a Micron útja

Ráköszöntöttek az arany évek a NAND-gyártókra, talán leginkább ennek tudható be, hogy az Intel és a Micron úgy döntött, saját útját fogja járni és fokozatosan felszámolja majd az IMFT (Intel Micron Flash Technology) tevékenységét. A két vállalat még 2005-ben állt össze és alapította meg a vegyesvállalatot, amelyet 51 százalékban a Micron, 49 százalékban pedig az Intel birtokolt, összesen 5,2 milliárd dolláros befektetés nyomán. A kooperáció még a NAND flash felfutásának korai időszakában indult, akkor robbantak be a flash-re építő MP3-lejátszók - a vegyesvállalat első komoly megrendelője pont az Apple volt, amely akkor az iPod sorozathoz keresett beszállítót.

Az elmúlt 12 évben persze nagyot változott a világ, megszületett az SSD-k kategóriája, amelyekkel már a PC-k és a szerverek is élvezhetik az flash előnyeit, eközben pedig ugyan leáldozott az MP3 lejátszóknak, de helyükre az okostelefonok és tabletek sokkal nagyobb felvevő piaca érkezett. Ezzel korábban elképzelhetetlen szintekre ugrott a kereslet a NAND lapkák iránt, amellyel pedig a gyártók nem is tudják tartani a lépést - a chipek ára így az elmúlt években fájdalmasan megugrott.

Az IMFT kampusza Lehiben - van ami közös marad.

A fentiek eredőjeképp pedig gyakorlatilag megszűnt a vegyesvállalat stratégiai oka: az összevont kutatás-fejlesztés és gyártás a két cég számára a költséghatékony fejlesztést tette lehetővé, nyilván a függetlenség rovására. A NAND azonban hihetetlenül jövedelmező biznisszé vált, így mára nagyon felértékelődött a függetlenség, és kevésbé releváns a közös fejlesztés költséghatékonysága.

Az Anandtechnek már tippjei is vannak, hogy a megszerzett függetlenséggel mit kezdhetnek a cégek. Az Intel és a Micron már a múltban is eltérő stratégiai fókusszal kezelte a NAND flash-t, az Intel a termékeket inkább saját márkájú SSD-iben hasznosította, vezérlővel és firmware-rel kombinálva, magasabb hozzáadott érték mellett, ehhez pedig nagyméretű lapkákra volt szüksége. A Micron azonban sima "tömegtermék" formájában, lapkánként is értékesítette a termelést, például okostelefon-gyártók számára - ehhez viszont minél kisebb méretű egységek kellettek. A felhasznált technológia tekintetében is jöhet a törés: az IMFT mindeddig kitartott a lebegőkapus architektúra mellett, miközben minden más gyártó átállt már a 3D NAND esetében a CTF (charge trap flash) használatára - a szétválás itt ismét megnyitja az utat a felek előtt, hogy igény szerint egyoldalúan technológiát váltsanak.

A bejelentés nem érinti viszont az IMFT által fejlesztett és gyártott 3D XPoint tárolókat. Az ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés és a gyártás is közös kézben marad, az erre beállított gyártósorok az utahi Lehiben a jövőben kizárólag ezt ontják majd magukból. Érdekes egyébként, hogy a technológiát egyelőre kizárólag az Intel termékesítette Optane sorozatú tárolóival, a Micron saját QuantX márkája mögött egyelőre nincs értékesített termék.