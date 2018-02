Minden fejlesztő előtt megnyílik a Snapchat Marketing API

Mostantól bármely fejlesztő használhatja a Snapchat árverésen alapuló ajánlattételi rendszeréhez kapcsolódó Marketing API-t. A megoldást a vállalat még 2016-ban tette elérhetővé néhány kiválasztott partnernek, köztük technológiai (ad-tech) cégek, kreatívok és reklámügynökségek számára. Ez volt az első lépés a programozott hirdetési rendszer megvalósítása felé, amelyben a Snapchat munkatársainak közvetlen közbeavatkozása nélkül lehet hirdetéseket vásárolni és eladni. Eddig nagyjából 70 cég használta az API-t olyan nagyvállalatok közül mint például az Adobe.

Az önkiszolgáló hirdetési platformot is magában foglaló programozott rendszeren keresztül egyszerűbben lehet reklámtípusokkal kísérletezni és A/B teszteket végrehajtani, mivel a cégek a kampány közben valós időben figyelhetik a reklámok teljesítményét. Továbbá egy kereskedő a raktárkészlet alapján is beállíthatja, ha egy termékből már kevés van készleten, akkor automatikusan egy másik árucikket kezd el hirdetni a Snapchaten - magyarázza a VentureBeat. Ezenkívül a hirdetési megoldások fejlesztésével foglalkozó cégek is eszközöket fejleszthetnek majd az API-n keresztül, és adhatnak el a hirdetőknek.

A Snap a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentése kapcsán múlt héten jelentette be, hogy a hirdetések 90 százalékát már az automata rendszeren keresztül adják fel a cégek, tehát a hirdetési helyek eladása már tulajdonképpen átszereződött erre a felületre. A rendszer és ezzel a folyamat egyszerűsítése költségmegtakarítást is jelent a cégnek, melynek bevétele túlnyomórészt a reklámokból tevődik össze - ez az előző negyedévben összesen 285,7 millió dollár volt. Az összeg jelentős része, 219 millió dollár Észak-Amerikából származik, csak 40 millió dollárt adtak hozzá az európai hirdetőcégek, és 26 millió dollárt a "világ többi része".

A jövőben a Snap azt reméli a most már nyilvánosan elérhető Marketing API-tól, hogy még több partner cég szánja rá magát a marketinges célzás beállítására és a reklámvásárlásra. A reklámozásnak viszont csak egy szelete a hirdetésfeladás egyszerűsége, de a cégeknek fontos a felhasználói bázis is. A legutóbbi adatok szerint napi 80 millió amerikai és 60 millió európai használja az üzenetküldő szolgáltatást. Ebből hazánkban a MediaQ tavalyi adatai szerint csak havi (!) 564 ezer aktív Snapchat használó van, míg Instagramon több mint 1,36 millió, Facebookon pedig csaknem 6 millió. Az adatok nem teljesen frissek, de az arányokat szemléltetik, amiből látszik, hogy a hazai hirdetők valószínűleg továbbra sem a Snapchat Marketing API-t fogják előnyben részesíteni a közösségi óriás rendszerével szemben, de legalább már erre is meglenne a lehetőségük.