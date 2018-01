Nemzetközi kibervédelmi gyakorlat-verseny lesz az idei SecOps-on

A rendezvény alaposan átalakul, egyrészt ProDay helyett immár új néven, SecOps Europe IT-Biztonsági Konferencia néven fut. Tartalomban is van változás, a program immár kétnapos, amelyben két verseny és egy nagyon erős IT-biztonsági szakmai konferencia is elfért.

Verseny diákoknak és haladóknak

A tavalyi Nemzeti Kiberverseny után idén nemzetközire bővül az esemény (értelemszerűen Nemzetközi Kiberversenyként fut idén), így a hazai versenyzők már külföldi diákokkal is összemérhetik IT-biztonsági tudásukat. A Kiberverseny célja felkészíteni a fiatal résztvevőket egy átfogó virtuális offenzíva lépéseire, annak kormányszintű utókezelésére és kommunikációjára. A TTX (Tabletop Excercise) gyakorlaton legsikeresebb csapat négy diákja pedig továbbjut a Cyber 9/12 döntőjére Genfbe.

De ez nem az egyetlen verseny a rendezvényen, a konferencia második napján zajlik egy kiberbiztonsági megmérettetés, ahol több országból érkező CERT-csapatok versengenek majd egymással, a feladat kék csapatként védeni egy kritikus infrastruktúrát, CSIRT (Computer Security Incident Response Team) szerepében. A védendő rendszer a Louisville-i erőmű és villamos elosztóközpont lesz, a szimulált környezetben folyamatos kibertámadásokat kell visszaverni, de egy eltűnt adatbázist is meg kell majd találni - a fogatókönyvben az egész várost érintő áramszünet is lesz.

Ütős szakmai program

A nemzetközi előadók között olyan nevek szerepelnek, mint Zuk Avraham, a Zimperium alapító-tulajdonosa - ez a csapat találta meg például a hírhedt Android Stagefright sebezhetőséget is. A Nemzetközi Kiberverseny zsűrijében ül majd Kim Zetter, a Wired újságírója és Stuxnet-sztorit feltáró Countdown to Zero Day könyv szerzője. A konferencián olyan elismert hazai szakemberek is előadnak majd, mint Veres-Szentkirályi András (Silent Signal) vagy Hargitai László (KPMG) vagy Balázs Zoltán (MRG Effitas).

A rendezvényen a részvétel ingyenes. A Nemzetközi Kiberversenyre jelentkezni január 10-ig lehet, regisztráció a konferenciára és részletes program az esemény oldalán érhető el.