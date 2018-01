AMD: íme az idei konzumer felhozatal!

Időrendben haladva a mobil Ryzen 7 és 5 processzorok mellé érkező Ryzen 3 modellek állnak a sor elején, ezek hivatalosan holnaptól kerülnek piacra, egyelőre két, belépőnek szánt termék formájában. A Ryzen 3 2300U a már bemutatott két processzorhoz hasonlóan négymagos, azonban az SMT technológia letiltásával magonként csak egyetlen szálon képes dolgozni. Ezek alapórajele kereken 2 GHz, amely turbóval akár 3,4 GHz-ig is felkúszhat majd. Az integrált GPU sem úszta meg a fogyókúrát, amelyet követően hat darab CU (Compute Unit), azaz 384 darab shader egység maradt. A legkisebb, Ryzen 3 2200U ennél jóval soványabb lett, a két darab, de fejenként két végrehajtószállal rendelkező mag mellett három darab CU (192 shader) maradt.

Ugyanezen Raven Ridge kódnevű lapkára alapozva érkeznek az első asztali Zen+Vega APU-k, egyelőre ugyancsak mindössze két modell kíséretében. A február 12-én, azaz bő egy hónap múlva piacra kerülő Ryzen 5 2400G és Ryzen 3 2200G egyaránt négy maggal és 65 wattos TDP-vel érkezik, azonban míg előbbi CPU-magonként kettő, addig utóbbi csak egy szálon képes utasításokat végrehajtani, azaz utóbbiban az AMD letiltotta az SMT-t. Szintén fontos eltérés, hogy a 2400G-ben a lapkába épített mind a 11 darab CU aktív, miközben a kisebbik, 2200G jelölésű modellben be kell érni 8 darabbal.

Szintén látható némi eltérés a processzormagok órajelében, ugyanis míg a 2400G-re 3,6/3,9 GHz (alap/turbó), addig a 2200G-re 3,5/3,7 GHz-es frekvenciákat szabott a tervezőcég. A különbségek természetesen az árazásban is visszaköszönnek, a Ryzen 5 2400G-ért nettó 169, a Ryzen 3 2200G-ért pedig 99 dollárt kér majd az AMD, amely körülbelül bruttó 45-50 000, illetve 35-38 000 forintos kezdőárat jelenthet majd idehaza. Fontos, hogy a két új processzor AM4 tokozással kerül piacra, így azok BIOS/UEFI frissítést követően a már piacon lévő (AM4-es) alaplapokban is működni fognak.

Ezeknél nagyobb újdonságot jelent majd a második Ryzen CPU-generáció, tehát a tavaly február végén bemutatott, integrált grafikát nélkülöző széria folytatása. A Pinnacle Ridge kódnéven futó fejlesztésről sajnos továbbra sem árult el mélyebb részleteket az AMD, csupán a korábbi pletykák egy része kapott megerősítést. Ennek megfelelően a processzorok a GlobalFoundries 12 nanométeres jelölés alatt napvilágot látott 12LP gyártástechnológiájával készülnek, amely a 14LPP (ezzel készült a Summit Ridge is) ráncfelvarrásának tekinthető. Utóbbihoz képest a FinFET tranzisztorokra építő fejlesztés 10 százalékkal nagyobb tranzisztorteljesítményt és 15 százalékkal magasabb sűrűséget ígér. Erre, valamint a továbbfejlesztett energiagazdálkodásra alapozva optimális esetben akár 400-500 MHz-es frekvenciaemelést elérhet az AMD, amely az Intellel folytatott közelharcban kardinális lenne.

A gyártástechnológia mellett a mikroarchitektúrához is hozzányúlt az AMD, igaz alapvető módosításokra itt sem kell számítani. A ráncfelvarrott fejlesztést a korábbi szivárgásoknak megfelelően Zen+ névre keresztelte a tervezőcég, amely várhatóan pár százalékos IPC növekedést hoz, ami mellett állítólag az első generáció egyik gyenge pontjának számító memóriakésleltetésen is javítottak a mérnökök. Ennek mértékéről egyelőre csak találgatni lehet, ám legkésőbb szűk három hónap múlva kiderül a fejlesztések mértéke, a piaci rajt pontos dátumát ugyanis elárulta az AMD, amely jelen állás szerint napra pontosan április 2. A cég emellett megerősítette, hogy ezekhez a processzorokhoz sem kell majd feltétlenül új alaplap vagy az ugyancsak frissített, 400-as széria alatt érkező lapkakészlet, a fenti APU-khoz hasonlóan elég lesz BIOS/UEFI frissítés a már piacon lévő AM4-es termékekhez.

A tervezőcég ehhez kapcsolódóan megerősítette, hogy az abszolút csúcsnak számító Ryzen Threadripper sorozat is frissül. Jelen állás szerint ehhez valószínűleg mindössze a tavaly bemutatott, tenyérnyi processzorokon található Summit Ridge lapkákat egyszerűen Pinnacle Ridge-ekre cseréli a cég, valamikor az év második felében.

Az új termékek terepének előkészítését árcsökkenéssel folytatja az AMD, az első generációs Ryzen processzorok ára bizonyos modelleknél akár 30 százalékkal is csökkenhet. Csupán három modell cédulájához nem nyúl a cég, a tizenhat- és tizenkétmagos Threadripper mellett a Ryzen 3 1300X nem kap árleszállítást, legalábbis egyelőre.

Készen áll a Zen 2, készül a Zen 3

A közeljövő után a távolabbi jövőről is szót ejtett az AMD. Ennek keretében a vállalat bejelentette, hogy elkészült a Zen második generációja, azaz a Zen 2 mikroarchitektúra. A tervezőcég állítása szerint ez komolyabb, határozott változásokat mutat az első iterációhoz képest, például a dekódolás mellett a gyorsítótárakhoz, az utasításkészletekhez, illetve az energiamenedzsmenthez is komolyan hozzányúltak a tervezők.

A korábbi ígéretnek megfelelően Zen 2-re épülő processzorok csak valamikor jövőre érkeznek a GlobalFoundries 7 nanométeres technológiájával gyártva. A mérföldkő elérésének, valamint a Zen+ véglegesítésének hála a mérnökök már a Zen 3-on dolgoznak, amely várhatóan valamikor a jövő évtized elején kerül piacra, vélhetően legkorábban 2020 második felében. Egyelőre nem tudni, hogy ezt követően mivel képzeli el jövőjét az AMD, amelynek állítólag már két, kvázi független, mikroarchitektúrák fejlesztésére szakosodott tervezőcsapata van, ennek hála pedig rugalmasabban dolgozhat a Zent követő lehetséges utódon.

Na és hol maradnak az új GPU-k?

A bejelentésekkel tarkított sajtórendezvény nagy részét csőben lévő, új processzorainak szentelte az AMD, a GPU-knak csupán egy kisebb blokk jutott. Ennek prózai okai lehetnek, sajnos úgy fest, az idei évre vonatkozóan nem tud hírt adni nagyobb durranásról a tervezőcég, amely nem rég vesztette el a grafikus fejlesztéseinek vezényletéért felelős Raja Kodurit. Ezért a színfalak mögött most minden bizonnyal gőzerővel folynak az átszervezések, amelyek lezárásához még hónapok kellhetnek.

Így jobb híján be kell érni egy szűkszavú mobil Vega bejelentéssel, amelyben semmiféle konkrét specifikáció nem szerepel, azonban a GPU-t szemlélve itt jó eséllyel az Intel-AMD hibriden található, 24 CU-s lapkáról lehet szó, amely mellé jelen esetben szintén egy HBM2 memória társul. Nem tudni, hogy esetleg a rendhagyó együttműködés keretein belül az Intel tokozza-e egybe a két lapkát EMIB technológiájával. A notebookokba szánt Vega GPU-k valamikor a második negyedévben rajtolnak.

A másik számottevő bejelentés is a Vegához kapcsolódik, a korábbi szivárgásoknak megfelelően ugyanis a cég a fejlesztést átülteti 7 nanométerre, ám ez a termék (jelen állás szerint) csak adatközpontokba érkezik majd, gépi tanuláshoz (Radeon Instinct kártyák). Ennek megfelelően az is egyre valószínűbb, hogy a Navi kódnevű grafikus architektúra már csak valamikor jövőre futhat be, így az AMD legkorábban csak 2019-ben szállhat ismét komolyan harcba kettes számú főellenségével, az Nvidiával.