Ötvenezer notebook-akkut hív vissza a HP

Notebook fronton az elmúlt hónapok nem voltak túl kedvezők a HP számára, tavaly decemberben a második, driverbe ágyazott keylogger is felbukkant a gyártó gépein, most pedig a vállalatnak mintegy 50 ezer notebook-akkumulátort kell visszahívnia, miután kiderült, azok túlmelegedhetnek, így tűz- és égésveszélyesek.

Ahogy a cég a vonatkozó közleményében fogalmaz, egy globális önkéntes visszahívási és csereprogramról van szó, amely több HP notebook szériát is érint. Egész pontosan a HP Probook 64x (G2 és G3), HP ProBook 65x (G2 és G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 és HP ZBook (17 G3, 17 G4, és Studio G3) mobil munkaállomások telepeiről van szó, amelyeket 2015 decembere és 2017 decembere között értékesítettek. Értelemszerűen azokra az akkukra is vonatkozik a program, amelyek ugyanezen időszak alatt a fenti modellekhez a HP-nál vagy hivatalos partnereinél cserealkatrészként voltak kaphatók.

A potenciálisan érintett modellek

A HP egy ellenőrzőprogramot is elérhetővé tesz, amely megvizsgálja, hogy érintett-e az ügyben az adott notebook, és amennyiben igen, egy BIOS-frissítést is biztosít, amely a gépet "akkumulátorbiztonsági üzemmódba" helyezi. Ebben az üzemmódban az akku lemerül, feltöltésére a funkció letiltásáig pedig nincs is lehetőség. A gyártó szerint ilyenkor az adott eszköz hálózati adapterhez csatlakoztatva akkumulátor nélkül is biztonságosan használható. Az érintett ügyfeleknek a gyártó természetesen szakember által végzett, ingyenes cserét biztosít. Azok a vásárlók, akik öt vagy annál több érintett teleppel rendelkeznek, egy külön folyamaton keresztül igényelhetnek új akkukat, ennek pontos lépéseiről a cég weboldalán nyújt tájékoztatást.

Ahogy az AnandTech is rámutat, a gyártónak nem ez az első laptopokat érintő akkuvisszahívása, szűk egy évvel ezelőtt több mint 140 ezer telepet kellett begyűjtenie, a mostani esethez hasonló veszélyek miatt. Ehhez képest most számottevően kisebb kaliberű ügyről van szó, ugyanakkor a vállalat potenciálisan kigyulladó akkuk jelentette veszélyt szerencsére nagyon is komolyan veszi, és minden vásárlót az érintett modellek ingyenes cseréjére buzdít. A túlmelegedéssel fenyegető akkuk kapcsán egyelőre nem tudni semmilyen incidensről, a vállalat így még időben indította el csereprogramját - hogy ilyen esetekben a késlekedés milyen problémákat okozhat, valószínűleg senkinek nem kell ecsetelni, elég ha felidézzük a Samsung és a tiszavirág életű Note7 okostelefonok történetét.