Mesh hálózatba rendezhetőek a régi Asus routerek is

A konzumer Wi-Fi routereknél az új mesh hálózati megoldások vitték a 2017-et - legalábbis ami a legérdekesebb bejelentéseket illeti, mert még várni kell ahhoz, hogy ez a megközelítés például az itthoni tömegpiac árszínvonalát elérje. A mesh hálózat lényege, hogy az egyes hozzáférési pontok önműködően komplex hálózatba rendeződnek, így igyekeznek minél jobban lefedni az épületeket. A hagyományos központi router és range extenderek koncepcióval szemben a mesh hálózat folyamatosan figyeli a rádiós átvitel minőségét és sebességét és szükség esetén teljesen újra tudja rendezni a topológiát annak érdekében, hogy a végpontok minél magasabb sávszélességet élvezhessenek, ráadásul ezek az eszközök a router-extender kombóval szemben nem használnak különböző SSID-t, így a hálózati hand-off bukkanóit is kiküszöbölik.

A gyártók kínálatában megjelenő mesh-képes hálózati egységek azonban jellemzően 2-3-5 darabos csomagban érkeznek, ezek utólag bővíthetőek is igény szerint, de jelentős beruházást igényelnek a felhasználótól. Ezért annyira érdekes az Asus kezdeményezése: a cég AiMesh megoldása szoftverfrissítés formájában elérhető a régebbi modellekre is, így ha veszünk egy új központi egységet, akkor a régi darabot nem kell eladni/elajándékozni/kidobni, megtarthatjuk a kisszoba vagy az emelet jobb lefedettsége érdekében. Mindezt úgy, hogy a haladóknak is problémás konfigurációs lépések mind megspórolhatóak.

Az AiMesh által támogatott modellek listáján megtalálható az RT-AC68U, RT-AC86U és RT-AC88U, illetve az RT-AC3100. Ezek közül a legrégebbi modell 2013-as, jó látni, hogy a vállalat ennyi idő után is gondoskodik a népszerű modell hosszú használható élettartamáról. Igaz, a legolcsóbb modellek nem támogatják a rendszert, de ezt valószínűleg a számítási kapacitás igénye indokolja, a lassú processzorral és kevés RAM-mal szerelt egységeknél.

Több modellre egyébként már 2017 közepe óta elérhető a szoftver béta változata, így nagy valószínűséggel kitesztelt, érett megoldást ad ki frissítésként a gyártó. Néhány modellnél még zajlik egyébként a tesztelés, az RT-AC5300 és a ROG Rapture GT-AC5300 csak később kapja meg a végleges verziót, az év folyamán pedig további modellek kapcsolódhatnak be az AiMesh programba. Külön öröm, hogy az Asus saját dedikált mesh megoldása, a Lyra is kompatibilis lesz az AiMesh-sel, így (legalább gyártón belül) univerzális a szabvány.

A kompatibilis egységek listája. Bővül majd.

Az Asus közlése szerint az AiMesh kimondottan rugalmas: a hozzáférési pontok csatlakozhatnak egymáshoz vezeték nélkül és vezetékkel is. Utóbbi azért hasznos, mert ilyenkor a mesh node-ok közötti (backhaul) forgalom nem zavarja a hálózati spektrumot. Ha ez nem lehetséges valamiért (például mert pont kábelezni nem szeretnénk), akkor is érdemes a backhaul forgalmat más frekvenciára tenni, mint a végpontok elérését - ebben például a tri-band routerek nagyot szakítanak, a két, különböző 5 GHz-es tartomány közül az egyik dedikálható backhaul számára, míg a másik elérhető marad a kliensek számára.

A hálózat kiépítése viszonylag egyszerű, az új egységet frissíteni kell az új szoftverre, visszaállítani a gyári beállításokat, és a központi egység közelébe vinni. Ekkor annak fel kell tűnnie a beállítások között, innen pedig egyszerűen hozzáadható a hálózathoz és a végleges helyére szerelhető.