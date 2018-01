Bemutatkoztak az idei ThinkPad X, T és L szériák

A Lenovónak sem volt türelme a CES-ig várni a legújabb ThinkPadekkel, a cég vállalati notebookjainak X, T és L szériáját is frissítette. A sorozatok újdonságai között olyan funkciók vonulnak fel, mint az elhúzható kameraretesz vagy épp az USB-C aljzatra átállított töltők, de a vállalat a dokkolómechanizmust is átrajzolta.

Kompakt ThinkPadek előre

A sort az X sorozat nyitja, élén az X280-nal: első blikkre a notebook nem sokat változott az elmúlt 2-3 évben megismert elődjeihez képest, tüzetesebben szemügyre véve ugyanakkor akadnak fontos különbségek - a készülék bár vonzóra sikerült, sok fájdalmas kompromisszumot is hoz magával. Ami gyorsan feltűnik, az a már említett kameratakaró retesz, amellyel elegánsabb megoldásra cserélhetők az illetéktelen, de annál kíváncsibb tekintetek távoltartására használt szigetelőszalag vagy post-it cafatok.

ThinkPad X280

A készülék emellett vékonyabb is lett, a tavalyi X270 20,3 milliméterét a gyártónak egészen 17,4, illetve 17,8 milliméterig sikerült lefaragnia - utóbbinál az érintőpanel növeli egy hajszállal a helyigényt. Az eszköz továbbá számottevően könnyebb is az előd 1,37 kilogrammjánál, a mérleg alatta 1,16 kilogrammot mutat. A fogyás ugyanakkor komoly áldozatokat követelt, amelyeket a széria sok kedvelője nem biztos hogy szívesen meghozott volna: a gyártó elköszönt a Powerbridge funkciótól, azaz az X széria beépített akkumulátorától, amely a plusz üzemidő mellett a használat közbeni akkucserét is lehetővé tette. Helyette a gép egyetlen nagyobb, beépített telepet kap, 48 Wh kapacitással. A karcsúsítás érdekében a teljes értékű Ethernet aljzatnak is mennie kellett, noha átalakítóval továbbra is lehetőség van a csatlakozó használatára.

A motorháztető alatt az X280 hozza az idén elvárható opciókat, a processzort egészen a négymagos Intel Core i7-8650U-ig tornázhatjuk fel, a 12,5 hüvelykes IPS kijelző pedig a "klasszikus" 1366x768 mellett Full HD felbontásban is elérhető, akár érintésérzékeny kivitelben. A RAM maximumát a cég 16 gigabájtnál húzta meg, sajnos teljes egészében az alpalapra forrasztva, így utólagos bővítésre nincs lehetőség. A hagyományos, 2,5 hüvelykes SSD-knek és merevlemezeknek is búcsút kell mondanunk, helyette a gép exkluzívan M.2 SSD-ket használ, legfeljebb 1 terabájt kapacitással.

ThinkPad X280

A készülék oldalain már két USB-C aljzatot találunk, idén végre már Thunderbolt 3 támogatással - és az új dokkoló is erre a csatlakozóra épít, azzal egy csúszkát elhúzva oldalról köthetjük össze a notebookot. Miután a dokkolás a ThinkPadek évente változó alulsó csatlakozóiról egy univerzális szabványra áll át, könnyen lehet, hogy a későbbiekben nem kell majd az új notebook vásárlásakor dokkolót is cserélni, ha a laptop aljának kialakítása változik is, kábellel jó eséllyel továbbra is összeköthető lesz a gép az állomással. Az X280-on továbbá egy microSD-olvasó, egy hagyományos USB és egy HDMI csatlakozó is helyet kapott. Az X280 még januárban a boltokba kerül, nettó 1000 dolláros indulóáron.

Az X sorozat is jógázni megy

A sorozatba új hibrid is érkezik, a 360 fokban hátrahajtható zsanérokkal szerelt X380 Yoga személyében. A hibrid házban a fentiekhez nagyon hasonló vasat találunk, a már említett Core i7 lapkával, 16 gigabájt RAM-mal és akár 1 terabájt PCIe SSD-vel. Természetesen a ház oldalába süllyeszthető aktív stylus sem marad ki a repertoárból, továbbá a Windows Hellóhoz szükséges infravöröd kamera sem - igaz, itt nem találunk elhúzható kamerareteszt. A kijlező mérete itt 13,3 hüvelyk a panel pedig az X280-hoz hasonlóan elérhető Full HD felbontásban.

ThinkPad X380 Yoga

Fura módon itt megmaradt az elmúlt években megismert, szögletes töltőaljzat, de szerencsére jutott azért Thunerbolt 3-as USB-C erre a modellre is, valamint egy USB 3.1-szabványra építő, ugyancsak USB-C formátumú aljzat és egy hagyományos USB csatlakozó is helyet kapott rajta. A HDMI itt sem hiányzik a felhozatalból ahogy az átalakítóval használható Ethernet aljzat és a microSD-olvasó sem. Az X380 Yoga ugyancsak januárban kerül a boltokba, nettó 1500 dolláros indulóáron.

A nagyobb kijelzők alá is jut a friss hardverből

A gyártó az eggyel méretesebb T sorozatot is frissítette, abba a T480, T480s és a T580 is megérkeztek, előbbi kettő 14 hüvelykes, míg utóbbi 15 hüvelykes panellel - amelyek fölött mindenhol ott figyel a fentebb tárgyalt kameraretesz. A felsorolt modellek mind IPS panellel dolgoznak, amely a T480-ak esetében WQHD, azaz 2560x1440 pixeles felbontással is elérhetők, míg a T580-nál a csúszka egészen UHD-ig, azaz 3840x2160 pixelig tolható fel.

ThinkPad T480

A processzor mindhárom modellnél a négymagos Intel Core i7-8650U lapkánál tetőzik, és dedikált grafikával is kiegészíthető, egy 2 gigabájt GDDR5 memóriával szerelt GeForce MX150 formájában. A DDR4 RAM a T480 és T580 esetében 32 gigabájtig tornázható fel, a T480s-nél pedig 24 gigabájt a maximum. A T480s modell akár 1 terabájtos M.2-es SSD-t kaphat, erre a T480 pedig még egy ugyancsak 1 terabájtos merevlemezt is rátehet. Az akár 1 terabjátos PCIe SSD a T580-ban is elérhető, amely mellett egy 2 terabájtos HDD is elfér.

ThinkPad T580

Mindhárom gépen találunk 2 USB-C aljzatot, az egyiket Thunderbolt 3 támogatással, illetve ezeknél is átkerült a dokkolás és a töltés is az új szabványra. Hagyományos USB-ből kettő-kettő jutott a gépekre, illetve mindegyiken találunk egy HDMI aljzatot és egy microSD-olvasót is. RJ45 port csak a 14 hüvelykes modellekre került. Szerencsére a T480 és T580 is megtartotta az X szériából kigyomlált Powerbridge-et, így azokban beépített és cserélhető akku is található, előbbinél 24+24 Wh-s, utóbbinál 32+72 Wh-s kombinációban. A harmadik modellbe egy integrált, 57 Wh-s telep került. A rajtpisztoly a T sorozatnál is januárban dördül el, a T480s indulóára várhatóan nettó 1270 dollár, a T480-é nettó 990 dollár, a T580-é pedig nettó 1080 dollár lesz.

Idén sem kell feltétlenül könyékig a zsebünkbe nyúlni

Végül de nem utolsó sorban az eggyel pénztárcabarátabb L sorozat is gyarapodott új modellekkel, ezek az L480 és L580, a korábban látott nevezéktannak megfelelően 14 és 15 hüvelykes kijelzőkkel felszerelve, valamint a 13,3-as L380, amelyből egy az X380 Yogához hasonló hibrid verzió is érkezik, L380 Yoga név alatt. Akárcsak a többi új sorozatnál, az L szériában is minden modell kapható Core i7-8650U lapkával, a RAM mérete pedig legfeljebb 32 gigabájt lehet a sorozatban. A kijelzők felbontása egységesen Full HD, a tárhelyopciók pedig az L380 modelleknél az akár 512 gigabájtos M.2 SSD-ben merülnek ki, az L480 és L580 esetében ugyanakkor 1, illetve 2 terbájtos merevlemezzel is kiegészíthetők.

ThinkPad L580

Az L sorozat modelljein is két USB-C aljzat található, itt ugyanakkor kimarad a Thunderbolt 3 támogatás - az aljzatok egyike midnenestetre töltésre itt is használható. Ezeken túl két hagyományos USB és egy HDMI csatlakozó is mindegyiken felbukkan, ahogy a microSD-olvasó is - teljes RJ45 csatlakozót csak a nagyobb verziókon találunk, az L380-akhoz kénytelenek lesznek a vásárlók átalakítót használni. Az L580-ra mintegy bónuszként VGA csatlakozó is került. Ez a széria is még ebben a hónapban feltűnik a boltokban, az L480 nettó 780, az L580 modell pedig 770 dolláros indulóáron. A két L380 modellnél már jóval nagyobb az árkülönbség, a mezei változat nettó 610 dolláról indul, míg a Yoga kezdőára 1050 dollár lesz.