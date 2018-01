A Microsoft Stream az irodákat töltené meg videókkal

Fokozatosan vezeti be a Microsoft a Stream üzleti videós szolgáltatást, amelyet még 2016 nyarán jelentett be, és tavaly nyártól kezdett ténylegesen elérhetővé tenni. Idén pedig már várható, hogy az "irodán belüli YouTube" címre pályázó Stream leváltja az Office 365 Video szolgáltatást, amelynél már a gépi feliratozás és arcfelismerés is megjelenik - állítja a ZDNet, a Microsoft marketingigazgatójával, Chris Caposselával készített interjú alapján.

A bevezetés első fázisa tavaly a harmadik-negyedik negyedévben indult el, mikor az adminisztrátorok maguktól kérhették a csatlakozást a Stream rendszerhez, de csak abban az esetben, ha a cég nem használt Office 365 Video REST API-kat és Office 365-integrációt. Hamarosan viszont elindul a második fázis, mikortól a rendszergazdák az Office 365 Admin centeren keresztül értesülhetnek róla, hogy a Video szolgáltatásból a cég áthelyezi a tartalmakat a Streamre - az adminisztrátor viszont kérheti, hogy egyelőre a Videóban maradjon. A harmadik fázisban már minden ügyfél automatikusan át fog váltani a Streamre, de ennek időpontját egyelőre még nem lehet tudni.

A Microsoft igyekszik biztosítani minden felhasználót, hogy a két rendszer közötti tartalomáthelyezés zökkenőmentes, így minden videó, csatorna és engedély átkerül a folyamat során a Streamre. "A meglévő Office 365 Video beágyazási kódok és a videókra mutató hivatkozások az átállás után is működni fognak, átirányítva ugyanarra a Stream-beli tartalomra." - jelenti ki a közlemény. Mindkét rendszer alatt egyébként az Azure Media Services dolgozik, ami a vállalat számára valamelyest megkönnyíti a váltást.

A vállalati rendszerek előnyét akár a YouTube-hoz képest a biztonságos és személyre szabott jogosultságosztás jelenti. A rendszergazdák maguk állíthatják be a Streamnél is az Office 365 Admin Centeren vagy AAD PowerShellen keresztül, hogy konkrétan mely felhasználók érhetik el a tartalmat, akár videónként egyenként kiosztott jogosultságokkal. Szabályozható továbbá, hogy ki hozhat létre csatornát vagy ki tölthet fel videót. A megfelelőségi keretrendszerben ugyan a Stream a Microsoft Videóhoz hasonlóan a C kategóriába tartozik, de a hivatalos tanúsítványt még nem kapta meg a leírás szerint, amit tavaly év végéig ígért a vállalat.

Az új rendszer támogatja az Office 365-csoportokat, sőt mindegyiknek külön videókönyvtár biztosít, és alcsatornák létrehozását is engedélyezi. A tartalmak beágyazhatók OneNote-ba, Sway-be, a beágyazott hivatkozás lejátszható Yammerben, és külön Teams lapok hozhatók létre videókhoz vagy csatornákhoz, ezáltal a videós tartalmak szorosabb integrációt kapnak az irodai munkamenetben. Azonban a megjelenítés Delve-ben, SharePoint kezdőlapon és a vállalati keresőben csak az idei fejlesztési tervek része.

Az igazi újdonságokat viszont a külön licenccel használható funkciók jelentik. A Stream rendelkezik a beszédfelismerési és automatikus hanganyagátírási funkcióval, így a szövegekben a részletes keresés is lehetséges, például egy termék nevére. A videó pedig arra a pontra ugrik, ahol a keresett kifejezés megjelenik. Az arcfelismeréssel pedig a videókban szereplő személyeket név szerint is lehetne keresni. Az eddig megvalósult, tervezett és nem tervezett funkciókról itt található részletes lista.

A Stream része a Microsoft törekvésének, hogy a céges megbeszélések produktivitására hivatkozva még több szolgáltatást adjon el a vállalatoknak. Tehát a redmondi cég nem is olyan rég bemutatott kollaborációs eszközök stratégiai ábráján már akár az új videós rendszer is feltűnhetett volna a Skype for Business leváltására készülő Teams, továbbá a Yammer, Outlook vagy a SharePoint mellett. A vállalatnak érdemes lesz sietni a bevezetéssel, mivel úgy tűnik, hogy az Amazon is saját YouTube-versenytárs elindítására készül, amelynek még nem tudni, hogy mennyi köze lesz az Amazon Video Direct szolgáltatáshoz.

A Microsoftnak viszont valószínűleg a saját Office 365 előfizetői megfelelő felhasználói bázist jelentenek. A Stream elérhető Európában is az Office 365 Oktatási verzió, az Oktatási Plus verzió, a Nagyvállalati K1, K2, E1, E3, E5 csomag keretében egyaránt. Továbbá a szolgáltatást Office 365 előfizetés nélkül is lehet használni felhasználónként havi 2,53 euróért vagy a speciális szöveg- és arcfelismerő funkciókkal együtt 4,21 euróért, vagy a Streamet ingyenes próbaverzióban is ki lehet próbálni.