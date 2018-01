Még a Wi-Fi jelerősségét is mérni fogja a Roomba porszívó

Hamarosan a szenzorokkal felszerelt Roomba 900 porszívók már nem csak a lakás fizikai környezetét lesznek képesek felmérni és az adatokat Wi-Fi-n keresztül továbbítani a tulajdonosoknak, hanem Wi-Fi lefedettségi térképet is rajzolnak a házról. A frissítést a hónap végén adja ki a porszívókat fejlesztő iRobot, és az eszközök tulajdonosai egy béta program keretében jelentkezhetnek az új funkció kipróbálására. A CNetnek nyilatkozó szóvivő elmondása szerint kezdetben a programba csak maximum kétszáz fő kerülhet be, később terjed ki a teszt a felhasználók 10-20 százalékára, majd a jövőben ez alapján jelennek meg nyilvánosan a Wi-Fi-alapú funkciók.

Ahogy a porszívó körbejár a házban és a szobákat tisztítja, közben mindenhol felméri majd a Wi-Fi jel erősségét is. A porszívó szempontjából az adat elméletileg azért lényeges, mert az eszközök Wi-Fi-n keresztül is irányíthatóak a lakásban, és a felhasználók innen láthatják majd, hogy milyen területeken nem tudják távolról irányítani a porszívót - a cégnek viszont ez újból rengeteg információt fog jelenteni a tulajdonosok lakásairól. Az adatokat az eszköz feltölti egy új Wi-Fi lefedettségi térképre, amelyet a tulajdonos az iRobot Home appon keresztül nézhetnek meg a tisztítási térkép mellett, amely továbbra is tartalmazza majd, hogy milyen területeken járt már a porszívó. A kétféle térkép között pedig egyszerűen váltogathat majd a felhasználó a mobilappon keresztül.

A Wi-Fi-vel kapcsolatban csak az adatok térképes megjelenítése az újítás, de a porszívó nem lesz képes csökkenteni vagy növelni az internet sebességét. Azonban folyamatosan eltárolja a jel erősségét decibelben, és a tisztítási ciklusok végén gradiens térképet rajzol ki. Így a felhasználóknak a porszívó segít szabályozni, hogy hol érdemes még javítani a hálózat elérésén, például különböző mesh Wi-Fi routerekkel.

Tavaly nyáron a Roomba ügyvezetője, Colin Angle megdöbbentő nyilatkozatot tett arról, hogy a monetizációt a jövőben a porszívók által begyűjtött adatok eladásában látja az okosotthon-megoldásokkal foglalkozó nagyvállalatok (Amazon, Apple, Alphabet) számára. Később Angle próbált helyesbíteni, hogy az eladás helyett az adatok megosztására gondolt, kizárólag a felhasználók beleegyezésével, de a helyzetet nem sikerült ezzel tisztáznia. Az új funkció kapcsán ezúttal a Roomba nem fejtette ki, hogy továbbra is készül-e a problémás stratégiára a porszívó által begyűjtött adatok "megosztásával". Bár az új Wi-Fi lefedettséget vizsgáló béta funkció egyelőre csak az Egyesült Államokban lesz elérhető, de aggasztónak tűnik, hogy a Roomba porszívók még több adat birtokában lesznek az otthonokról.