Tovább zsugorodik a Dell XPS 13

A "bolygó legkisebb 13 hüvelykes notebookjával" nyitja CES-es felhozatalát a Dell: a gyártó leleplezte vékony kijelzőkáváiról megismert XPS 13 notebookjának 2018-as kiadását. A legújabb generáció egy hajszállal még tovább zsugorítja a képernyőt körülvevő peremeket, illetve természetesen az Intel processzorainak legújabb, 8. generációja is megérkezik a készülékbe.

Az új modellnél a 13,3 hüvelykes kijelzőt egy 302x199 milliméteres alapterületű házba sikerült begyömöszölni - ez lényegében a 12 hüvelykes panellel szerelt gépektől megszokott méretnek felel meg. Az eszköz legvastagabb pontján 11,6 milliméteres. A kijelző elérhető érintésérzékeny és hagyományos kiadásban is Full HD felbontás mellett, de 4K, azaz 3840x2160 pixeles érintőpanel is elérhető hozzá, amely az sRGB spektrum 100 százalékát képes megjeleníteni. Az eszköz folytatja a vékony szélek által kikényszerített hagyományt, miszerint a webkamera kissé fura pozícióban, a kijelző alatt helyezkedik el, ugyanakkor előrelépés, hogy a szenzor az alsó sáv széléről középre költözött. A 720p-s kamera mellett egyébként egy infravörös érzékelőt is találunk a Windows Hello azonosításhoz.

Ami a vasat illeti, az idei XPS 13 elérhető négymagos Intel Core i5-8250U lapkával, valamint az ugyancsak négy maggal dolgozó Core i7-8550U chippel szerelt konstrukcióban is. Előbbi lapka 1,6 gigahertzes alapórajelet és 3,4 gigahertzes turbófrekvenciát biztosít, míg az izmosabb változat értékei 1,8 és kereken 4 gigahertz. Érdekesség, hogy az i7-es variáns egy speciális, GORE néven ismert hőelvezető réteget is kap, amely segít a nagyobb teljesítményű lapka hűtésében - noha mindkét lapka 15 wattos TDP-vel rendelkezik, az AnandTech szerint az új hűtési megoldás már a 27 wattos csúcsértékkel is megbirkózik. A készülékbe emellett akár 16 gigabájt 2133 megahertzes DDR4 RAM kerülhet, továbbá maximum 1 terabájt tárhely.

A csatlakozók sora is frissült, a készüléken már három USB-C aljzatot találunk, ebből kettő Thunderbolt 3 támogatással rendelkezik. A készülékre jutott még egy microSD-olvasó, valamint egy headset csatlakozó és egy Noble zár aljzat is, a készülék fizikai rögzítéséhez. A notebook akkuja 52 wattórás, az eszköz pedig nagyjából 1,2 kilogrammot nyom.

Az idei modellnél a belső újítások mellett a Dell egy új színt is behoz, a megszokott fekete mellett az XPS 13 már fehér billentyűzettel és csuklótámasszal és arany hátlappal is elérhető. A "fonott" textúrával rendelkező csuklótámasz egyébként a cég szerint könnyen tisztítható, ami nem elhanyagolható szempont, hiszen a fehér felület a fekete társainál jóval látványosabban koszolódik. Az legújabb XPS 13 már megrendelhető, 1000 dolláros indulóáron, illetve 50 dollárral olcsóbban rövidesen egy "Developer Edition" kiadás is érkezik belőle, Linuxszal a fedélzetén.