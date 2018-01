Beférkőzhet Kínába a Pokémon Go

Bejelentette a Niantic, hogy hamarosan a Pokémon Go elérhető lesz a Kínában, azaz a világ legnagyobb mobilos piacán - értesült a Financial Times. A megállapodás a helyi NetEase játékcégen keresztül valósul meg, amely tagja volt a Niantic számára 200 millió dolláros befektetést nyújtó támogatói körnek. A mobiljáték számára ez azt jelenti, hogy felhasználók milliói kezdhetik el ismét használni az alkalmazást a 2016-os kiugró rajt után. Míg az első hónapban 20-25 millióan nyitották meg az appot napi szinten, félévvel később már "csak" napi 5 millióan, de a kínai felhasználók ismét feldobhatnák az egyre csökkenő aktivitást.

Az erősen lecsökkent felhasználószám mellett viszont a Pokémon Go bevétele a mobiljátékok közt továbbra is az első tízben szerepel - ellentétben például a Niantic másik alkalmazásával, a Super Mario Runnal. Az appon belüli vásárláshoz hozzájárul, hogy a játék folyamatosan bővíti az elkapható pokémonok számát és tematikus eseményeket hirdet meg. Továbbá a bevételhez a szponzorált helyek is hozzáadnak, például a japán McDonald's hálózat a számítások szerint napi 900 ezer és 3 millió dollárt utalhat a cégnek. Elképzelhető, hogy Kínában is népszerűek lesznek a szponzorált helyek, sőt egyedi események indulhatnak, akár a holdújév, a sárkányünnep vagy a szellemek ünnepe alkalmából. Az új felhasználói bázis és a sajátos kínai kultúra teljesen új lehetőségeket nyithat a cég számára.

Kína azért is fontos a technológiai vállalatoknak, mert 1,4 milliárd lakosával és 700 millió internetes felhasználójával hatalmas növekedési potenciált és bevételi forrást jelenthetne, de a legtöbb internetes szolgáltatás tiltott az országban. A több mint 3 ezer blokkolt oldal közé tartozik többek közt a Google és a Facebook is, de a két óriáscég folyamatosan próbálkozik az ország meghódításával, és a helyi felhasználók megismerésével. A Nianticnak viszont ezek szerint sikerült, ami kevés más nemzetközi informatikai vállalatnak, és elterjedhet Kínában.

A Pokémon Go pontos megjelenési idejét vagy a megállapodás feltételeit nem lehet tudni, és azt sem, hogy a Niantic változtat-e a játékon. Bár a mobilapp a cenzúra szempontjából kevesebb veszélyt hordoz mint a Facebook vagy a Google, de egy tavaly év végén megjelent tudományos publikáció alapján kézzel foghatóan több a balesetek száma a játék szempontjából jelentős helyeken.

A Digital Trends szerint mindenesetre Kína egy nagyon fontos tesztelési terep lehet az idén érkező új Niantic-játék, a szintén AR-megoldással készülő Harry Potter skálázása szempontjából, amely az elemzők szerint még a Pokémon Gónál is nagyobb sikerre számíthat. A Niantic ügyvezetője azonban azt sem zárta ki, hogy külön mobiljátékokat készíthet majd a cég a kínai felhasználóknak.