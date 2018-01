Felvásárlással bővíti az Xcode csapatát az Apple

Idén sem fékezi le bevásárlókocsiját az Apple, a cupertinói vállalat ezúttal a kanadai Buddybuild csapatát kebelezte be. Az akvizíciót a gyártó szokásához híven nem kommentálta, a felvásárolt cég viszont weboldalán hivatalosan is beszámolt a felvásárlásról.

A vancouveri székhelyű Buddybuild mobilalkalmazás-készítők számára kínál fejlesztői eszköztárat, amely egy sor feladatot automatizál, így gyorsítva a munkát. A cég szolgáltatása egyebek mellett az egyes alkalmazásokhoz kiküldött minden "git push-t" követően automatikusan létrehoz egy biztonságos build környezetet, új buildet ad ki az adott alkalmazáshoz, lefuttatja a projekthez kötött unit és UI teszteket, valamint előkészíti az alkalmazást a bétatesztelésre, netán az iOS-en megismert TestFlights-rajtra. A szolgáltatás tetszőleges git szerverrel képes együttműködni.

A cég ügyfelei akár minden új buildet automatizáltan eljuttathatnak a felhasználókhoz, de az élesítést tetszőlegesen ütemezhetik is. A Buddybuild iOS-en a kódaláírási feladatokat, illetve a provisioning profilok kezelését is át tudja venni. A cég SDK-ja mindezek mellett olyan funkciókat is biztosít, mint a bugjelentések fogadása, akár képernyőképekkel kiegészítve, sőt, akár az egyes bugok vagy összeomlások videós visszajátszását is lehetővé teszi. A koncepció nagyon hasonlít a Microsofttól megismert Visual Studio App Centernél látottakra - az Apple most ez utóbbinak is vetélytársat állíthat.

Mindezt azonban már csak a Buddybuild meglévő partnerei vehetik igénybe, a felvásárlás bejelentésével ugyanis a cég új ügyfeleket nem fogad. A fizető ügyfeleket azért megtartja a vállalat, ők továbbra is teljes értékűen használhatják majd a szolgáltatást - aki viszont az ingyenes kezdőcsomagot vette igénybe, attól idén márciussal el kell köszönnie. Mindezek mellett az Android fejlesztőknek is el kell búcsúzniuk a szolgáltatástól, a vállalat bejelentése szerint ugyanis a Google mobilplatformjának támogatását, az ingyenes csomaggal együtt, március elsején megszünteti, ez persze lévén hogy az Apple tulajdonába kerül a cég, nem meglepő lépés.

A Buddybuild az akvizíció kapcsán kiadott közleménye szerint a csapat a megállapodással az Apple Xcode mérnöki részlegéhez csatlakozik, ahol az iOS közösség számára készít majd fejlesztői eszközöket. A felvásárlással a vállalat székhelye nem változik, az továbbra is Vancouverből dolgozik majd.

Az Apple az utóbbi hónapokban rohamtempóban folytatja a felvásárlásokat, ezek közül a legemlékezetesebb egyértelműen a Shazam bekebelezése, amelynek hírét a cég december közepén erősítette meg - persze a megszokott módon, további részletek nélkül. A felvásárlás összege becslések szerint 400 millió dollár környékére tehető. De a cupertinói cég novemberben az InVisage képalkotó szenzort gyártó startupot is megvásárolta. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Buddybuild pontosan mekkora összegért kerül az Apple birtokába.