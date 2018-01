Megjött az étvágy a hiperkonvergens rendszerekhez

Hajszállal maradt el a 3 milliárd dollártól a konvergens, integrált és hiperkonvergens rendszerek értékesítése a harmadik negyedévben - mondja az IDC nemzetközi piackutató. Ez egészséges, 10,8 százalékos növekedést jelent 2016 hasonló időszakához képest, ezt azonban elsősorban a hiperkonvergens megoldások generálták.

Konvergens rendszerek

A "hagyományos" konvergens rendszerek (IDC nómenklatúrában: minősített referenciarendszerek és integrált infrastruktúra) piaca stagnált, a gyártók által előreintegrált, minősített, telepített rendszerek forgalma 1,44 milliárd dollárt ért el. A legnagyobb szereplő a Dell, amely közel 700 millió dolláros forgalmat bonyolított és ezzel 48 százalékos piaci részesedést hasított ki. Ez azonban visszaesés, 2016 hasonló időszakában mind részesedésben, mind bevételben jobban állt a vállalat.

A nagy ugrást a Cisco-NetApp páros húzta be, a két cég által összedobott megoldások kilőttek, a 486 millió dolláros bevétel 56 százalékos emelkedést jelent, ami a piac harmadát teszi már ki. A harmadik helyezett a HPE, az irány viszont ellentétes: az IDC számai szerint a gyártó eladásai összeomlottak, a 2016-os harmadik negyedévi 257 millió dolláros forgalom 149 millió dollárra zuhant.

A piacot pedig e három szállító teszi ki, az összes többi szereplő 7,8 százaléknyi részesedést tudott összehozni.

Hiperkonvergens rendszerek

A hasonló név és koncepció ellenére a hiperkonvergens megoldások más piacokat és más működési modelleket céloznak, kimondottan scale-out modellben. Ez a piac még most kezd felfutni, jól mutatja ezt az értékesítési adat is, a negyedévben a forgalom 68 százalékkal múlta felül a 2016-os értéket és már elérte az egymilliárd dolláros álomhatárt is. Itt jelenleg a piac felosztása zajlik a nagy szereplők között, amely szállító be tudja vinni saját menedzsmentplatformját a nagyvállalat adatközpontjába, az sokkal jobb esélyekkel indul az újabb beszerzési körökben.

A piacvezető itt a Dell, amely 30,6 százalékos részesedéssel rendelkezik és számottevő, 306 millió dolláros bevételre tett szert, több, mint két és félszer annyira, mint tavaly. A második a Nutanix, amelynek hiperkonvergens szoftverplatformjára több gyártó, például a Lenovo, vagy épp a Dell is épít. A harmadik a Cisco, amelynek frissülő HyperFlex megoldásai hoztak hatszorosára növekedő bevételt, igaz, a 65 millió dollrár viszonylag szerény, 6,6 százalékos részesedést jelent csak. A negyedik a HPE, amely a SimpliVity felvásárlásával szerzett magának saját platformot és csak viszonylag későn, idén márciusban gyújtotta be a hiperkonvergens rakétákat - ez egyelőre jelképes, 3,6 százalékos részedésre volt elegendő, igaz, ez is több, mint duplázódó bevételt jelent.

A verseny ezen a piacon tehát csak a következő negyedévekben indul be igazán, ahogy a potenciális vásárlók is megismerkednek a platformokkal, a beszállítók pedig elkezdik agresszíven pozicionálni megoldásaikat és platformjaikat. A tűzijátékra érdemes is felkészülni, a gyorsan növekedő bevétel vonzza majd a szereplőket erre a területre.

Taxonómia

Az IDC szerint a konvergens rendszerek "előreintegrált, gyártó által minősített rendszer", amely tartalmaz szervert, tárolót, hálózatot és legalább alapszintű menedzsmentszoftvert is, amely a három hardveres egységet egyben kezeli. Csak azok az értékesített megoldások számítanak bele a fenti statisztikába, amelyek mind a négy fenti elemet tartalmazzák.

A cikkben említetten túl az IDC a 3 milliárdos piac részének tekinti a szoftverrel együtt kínált célgépeket is - erről a piacról a cég nem közölt külön szállítónkénti bontást.