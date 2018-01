1,6 milliárd dolláros per elé nézhet a Spotify

Panaszt nyújtott be a Wixen Music kiadó egy kaliforniai szövetségi bíróságon, amelyben összesen 1,6 milliárd dollárt követel a Spotify zenestreaming vállalattól a zenei jogdíjak nem megfelelő kifizetése miatt. A kiadó képviseli többek közt Tom Petty, Neil Young, Missy Elliott vagy a The Doors zeneszámait. A helyzet azért is kényes, mert az előző évben a Spotify nagy erőkkel dolgozott rajta, hogy a közelgő tőzsdére lépés miatt tisztázza a szerzői jogdíjakat, és ez sokba került a svéd vállalatnak. A legnagyobb kiadókkal kötött több évre szóló szerződést ennek érdekében, mint például a Universal Music, a Merlin, a Sony és végül a a Warner Music Group. A kiadókkal kötött megállapodások lényege pont az, hogy a zenestreaming szolgáltató elkerülje a korábbi problémás jogdíjfizetési rendszert, amit a kiadók eddig is kifogásoltak.

Tavaly májusban egy hasonló csoportos perben a vállalat 43 millió dolláros kártérítést javasolt a jogtulajdonosoknak peren kívüli megállapodással, akiknek számait korábban a megfelelő licencek nélkül játszotta. A kiadók jogászai viszont kevesellték az összeget, mivel az ügyvédi díjak levonása után mindössze 28,7 millió dollár jutott a zenészeknek, ami érvelésük szerint csak 7,5 millió zeneszám helyzetét tisztázta a 30 millió helyett. A közvélemény viszont pozitívan pozitívan fogadta a Spotify ajánlatát, és hogy készen áll fizetni az elmaradt jogdíjak egy részét.

A hatalmas 1,6 milliárd dolláros összeg ebben az esetben is a különböző zeneszámok licencdíjaiból tevődik össze, melyeket egyenként 150 ezer dollárban állapított meg a kiadó, és erre rakódnak még rá az ügyvédi díjak és más járulékos költség. A panaszban pedig a Wixen arra hivatkozik, hogy a Spotify nem szerezte meg a kiadó által birtokolt zeneszámok 21 százalékához szükséges reprodukálási és/vagy terjesztési díjat. A művekhez tartozó jogdíj ugyanis két főbb elemből tevődik össze, amelynek másik részét, a hangfelvételekhez kapcsolódó díjat egyébként rendezte a streaming cég a lemezkiadóval. Tehát a Wixen csak az úgynevezett "mechanikai licencet" kéri számon a dalszövegírók és a zenetulajdonosok nevében a szerzői jogi törvényre hivatkozva - magyarázza a Rolling Stone magazin.

Részlet a Wixen Music több mint kétezres ügyféllistájából

A Spotify szerint viszont a Wixen nem adott elég időt arra a zenészeknek, hogy jelezzék, ha esetleg nem szeretnének részt venni a csoportos perben. A kiadó ugyanis a panasz benyújtása előtt levelet küldött a perről a zenészeknek, de ez a streaming cég ügyvédei szerint nem jelenti azt, hogy a kiadó törvényesen eljárhatna a nevükben - érveik szerint a csoportos eljárásban való részvétel egyénekhez kötődik, és ha a Wixen nem kapott mindenkitől felhatalmazást, akkor a panasz nem érvényes.

A szövetségi bíróságon egyébként a Wixen december 29-én kezdeményezte az ügyet, mivel 2018. január 1-től lépett hatályba az új zenei modernizációs törvény, melytől kezdve átalakulnak a szóban forgó licencdíjak, és így a streaming szolgáltatón már nem lehetett volna számon kérni a jogokat és a károkat - nyilatkozta a The Hollywood Reporternek a Wixen Music szóvivője.

A Spotify szempontjából viszont nagyon rossz időzítéssel érkezett a várható per, mivel a svéd alapítású streaming cég idén év elején tervezi a tőzsdére lépést. Arról viszont, hogy ez hogyan érinti a terveket, nem akart nyilatkozni.