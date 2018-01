Lebuktatta Radeonnal szerelt processzorát az Intel

Váratlanul felbukkant a november elején bejelentett Intel-AMD együttműködés első sarja. A processzort az Intel feltehetően véletlenül listázta, a szóban forgó modellnek ugyanis már hűlt helye a publikus termékadatbázisban. A bakinak hála azonban több fontos részlet is napvilágot látott, a központi egység ugyanis a foglalatos asztali processzorok között bukkant fel, amely alapján akár arra is lehet következtetni, hogy dobozos, tehát bárki számára megvásárolható termékként is piacra kerül majd a fejlesztés. A másik, ugyancsak nem elhanyagolható információ a GPU-ra vonatkozik, a véletlenül(?) közzétett adatok alapján ugyanis a korábbi találgatásokkal ellentétben az Intel-AMD hibrid utóbbi gyártó aktuális legújabb, Vega kódnevű grafikus fejlesztését alkalmazza.

Az Intel termékadatbázisában ideiglenesen feltűnt Core i7-8809G processzora négy, 3,1 GHz-es alapórajellel és Hyper-Threadinggel rendelkező CPU-magot, 8 megabájt harmadszintű gyorsítótárat, valamint két GPU-t adott meg az Intel. Az egyik az Intel Kaby Lake lapkájába integrált HD Graphics 630 (iGPU), a másik pedig az AMD-től származó pGPU (Package GPU) fejlesztés, amelyre a Radeon RX Vega M GH nevet aggatta a tervezőcég. Utóbbi egyértelműen cáfolja azon korábbi találgatásokat, melyek szerint az AMD csupán korábbi, Polaris kódnevű fejlesztését bocsátotta áruba. Ez ugyanakkor egyelőre nem jelent túl nagy előnyt, a két fejlesztés gyakorlati teljesítménye között ugyanis nem mutatnak számottevő eltérést a független mérések, a Vegák egyes képességeit kiaknázó csodadriver pedig továbbra sem látott napvilágot.

Utóbbitól függetlenül acélos grafikus teljesítményt nyújthat a Core i7-8809G, amelyen más források szerint egy 24 CU-val (Compute Unit), azaz 1536 shader egységgel szerelt GPU kapott helyet, amelynek órajele 1190 MHz-ig skálázódhat. Ezzel optimális esetben valahova a Radeon RX 570 alá, a konkurenciát tekintve pedig a GeForce GTX 1050 Ti és GTX 1060 közé sorakozhatna be a Core i7-8809G. Ilyen grafikus teljesítményt önálló processzor még nem tett le az asztalra, amely fegyvertényben nagy szerepe lesz a GPU mellé integrált, 4 gigabájtos HBM2 lapkának. Ez nem hivatalos információk szerint 1,6 GHz-es órajelen üzemel, amivel a rétegzett memória 204 GB/s-os sávszélességet biztosíthat a Radeon GPU-nak.

A komplett processzorra 100 wattos cél TDP-t (Target Package TDP) adott meg az Intel, amely a pGPU-hoz hasonlóan ugyancsak egy új fogalom. Az elnevezés variálható értékre utalhat, elképzelhető, hogy bizonyos keretek között lefele és felfele is lehet majd változtatni a hőkeretet. Ehhez kapcsolódóan érdekes és egyben fontos kérdés is, hogy az Intel milyen rendszerrel oldotta meg a processzor energiamenedzsmentjét. A központi egység mindenkori TDP keretét ugyanis dinamikusan kell majd elosztani, illetve szabályozni a CPU és a GPU, valamint utóbbi memóriája között. Utóbbi borítékolhatóan azt is jelenti, hogy a 100 wattos kereten belül maradva a CPU és a GPU nem működhet majd maximális órajelén egyazon időben. Alapértelmezetten (játékok alatt) valószínűleg a GPU kapja a magasabb prioritást, így élesebb konkurálás esetében először inkább a CPU frekvenciáját csökkenti a vezérlés.

Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy a Core i7-8809G milyen tokozással kerül piacra. Valóban illeszkedni fog valamilyen foglalatba, esetleg kompatibilis lesz az Coffee Lake processzorokhoz készített LGA1151-es alaplapokkal, vagy végül BGA-s, azaz forraszható formában lát napvilágot. Ettől függetlenül társakat bizonyos kap majd a csúcsmodell, a Core i7-8706G és Core i7-8705G processzorok személyében ráadásul legalább kettőt. Utóbbira 20 CU-t, 1000 MHz-es GPU órajelet, illetve 1400 MHz-es HBM2 frekvenciát pletykálnak. A processzorokról vélhetően napokon belül lehull a lepel, a hivatalos bemutatót jó eséllyel a jövő heti CES kiállításon ejti majd meg az Intel.