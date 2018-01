Ultraszéles 5K monitorral várja a CES-t az LG

Csúcskategóriás, ultraszéles monitorral vág a CES elébe az LG: a vállalat új, 34 hüvelykes kijelzője 21:9-es képarány mellett 5K, azaz 5120x2160 pixeles felbontást vonultat fel és Nano IPS technológiára épít. A gyártó által tavaly év végén bejelentett Nano IPS technológia jelentősen feljavított színmegjelenítést ígér azáltal, hogy a panelek LED-es háttérvilágítására felvitt részecskebevonattal képes szabályozni annak pontos színspektrum-kibocsátását, kiszűrve azokat a hullámhosszokat, amelyek negatívan befolyásolnák a panel színreprodukcióját. Ezzel nem csak a színmegjelenítés, de a kontrasztarány is javítható.

A frissen bemutatott, 34WK95U csúcsmonitor az AnandTech szerint jó eséllyel képes a DCI-P3 színpaletta megjelenítésére, noha erről az LG egyelőre nem beszélt - ugyanakkor miután az erre vonatkozó plecsni egy hasonló kategóriát célzó, ugyancsak Nano IPS-re építő monitorjára már felkerült, nem lenne meglepő, ha a 34WK95U is hasonló képességekkel érkezne. Az ugyanakkor biztos, hogy a monitor megkapja a VESA DisplayHDR-600 jelvényét, azaz 600 nites fényerőt produkál és a HDR10-et is támogatja. Az egyedi felbontás elsősorban a 4K tartalmakkal dolgozók számára lehet vonzó, akik teljes méretben nézhetik például a 4K videókat, miközben a kiválasztott videószerkesztő szoftver eszköztára is látható marad.

Az ultraszéles monitorok piacán az LG az elmúlt években igyekezett lendületesen növelni a jelenlétét, ugyanakkor eddig a 21:9-es kijelzők jellemzően 3840x1600 pixeles felontással dolgoztak, a 34WK95U tehát fontos mérföldkő a cég termékpalettáján. Az ultraszéles kijelzők széles körben kedveltek, a játékosoktól a dizájnerekig, illetve lényegében minden területen, ahol előnyös egyszerre több ablakot nagy méretben megnyitva tartani - vagy ahol korábban két monitort használtak hasonló feladatokra. Érdemes ugyanakkor azt is észben tartani, hogy az új LG modell hivatalosan konzumer eszköz, a fenti adatok fényében azonban nem lenne meglepő, ha egyes professzionális felhasználók is használatba vennék.

Az LG egyelőre a monitoron felsorakoztatott csatlakozók kapcsán nem ment bele a részletekbe, az ugyanakkor tudható, hogy az Thunderbolt 3-mal egyetlen kábellel összeköthető lesz majd az arra alkalmas PC-kkel - ugyanakkor valószínűleg nem túlzás HDMI és DisplayPort aljzatokra is számítani. A gyártó természetesen az idei CES-re is elhozza a monitort, ahol a többi részlet is kiderül majd az eszközről. Az mindenesetre borítékolható, hogy az készülék árcédulája nem lesz épp a legbarátságosabbb, nem lenne meglepő, ha az ár akár kétezer dollár környékére is felkúszna, figyelembe véve hogy hasonló kategóriákban az egy éves modellek is több mint 1600 dollárért kaphatók.