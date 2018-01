A háttérben is zöld utat kapnak az androidos appok Chrome OS-en

Tovább csiszol az androidos alkalmazásokon Chrome OS alatt a Google, a mobilos platformra szánt szoftverek a Chrome Unboxed értesülései szerint rövidesen a háttérben is folyamatosan futtathatók lesznek a Chromebookokon. Az Anrdoid Parallel Tasks névre keresztelt funkcióval a rendszer folytatja az előnytelenebb mobilos örökségek levetkőzését.

Chrome OS-en már régóta futtatható egyszerre több androidos alkalmazás, vagy akár androidos és Chrome OS-es appok egymás mellett, ugyanakkor jelenleg ha egy androidos alkalmazás a háttérbe kerül, azaz a felhasználó arról egy másik appra vált, előbbi szüneteltetett állapotba kerül. Ez a mobileszközökön, elsősorban okostelefonokon logikus működés, hiszen még ha folyamatosan váltogatunk is a megnyitott alkalmazások között, egyszerre csak egyet tudunk azokból érdemben figyelemmel kísérni. Asztali környezetben persze már más a helyzet, ott egyszerre több app működése is kényelmesen követhető, arról nem is beszélve, hogy az összes főbb asztali platformon, így Windowson, macOS-en és Linuxon is ezt a viselkedést szokták meg a felhasználók.

A Parallel Tasks a Chrome OS 64 béta verziójával mutatkozik be, azon végre egymás mellett futtathatók a különböző androidos alkalmazások, amelyek között váltogatva nem kell attól tartani, hogy a másik esetleg felfüggesztett állapotba kerül, ezzel pedig akár fontos adatokat veszít a felhasználó. Az appok továbbra is a szokott módon, az ablak sarkában lévő X-re kattintva zárhatók be. Ahogy a Chrome Unboxed is rámutat, egyelőre nem biztos, hogy a béta verziós rendszerben bemutatott Parallel Tasks a Chrome OS 64 stabil változatába is eljut, ugyanakkor miután az igazi "natív" élményhez kulcsfontosságú funkcióról beszélünk, elég jó esély van rá, hogy a végleges kiadásban is találkozunk vele.

A rendszer felzárkóztatása funkciók és használhatóság terén rendkívül fontos a Google számára, főleg az androidos alkalmazások tekintetében, amelyek végre egy masszív szoftveres ökoszisztémát biztosítanak a cég asztali platformjára - a Play Store-os appok esetében persze, miután mobilos gyökerekkel rendelkeznek, mindig van helye a csiszolásnak. A következő napokban egyébként a Chrome OS-t futtató eszközök serege is jó eséllyel bővül majd, ahogy a CES-en több gyártó is bemutatja majd új termékeit. Ezek sorát a legutóbbi pletykák szerint a Samsung egy hibrid táblagéppel is bővíti majd, amely jelenleg Nautilus kódnéven fut.