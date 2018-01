Nem fejleszt 32 bites meghajtókat az Nvidia

Kivezeti a 32 bites operációs rendszerek támogatását az Nvidia - jelentette be a GPU-gyártó. A lépés értelmében a 390-es sorozatú meghajtók lesznek az utolsók, amelyek támogatják a 32 bites rendszereket (Windowst, Linuxot és FreeBSD-t), a következő verziók már kizárólag 64 bites "ízben" érhetőek majd el. Ehhez a sorozathoz jár még biztonsági támogatás 2019 januárjáig, új funkciók illetve teljesítményoptimalizálás azonban már nem.

Mérföldkő

Az Nvidia döntése jól illusztrálja, hogy a 32-64 bites átállás már a célegyenesben van a PC-s ökoszisztémában. Miután 2003-ban megjelentek az első 64 bites processzorok, mára az x86-os világban ezek teljesen egyeduralkodóvá váltak, az utolsó 32 bites egységek már réges-régen potyogtak le a gyártósorokról - pontos dátumot nem találtunk, de még az Intel Atom chipek is 64 bitesek 2008 óta.

Intel Core Duo (Yonah/Napa platform) - az utolsó 32 bites mainstream Intel megoldás.

Az egyetlen (komolyabb) terület, ahol a 32 bites rendszerek túléltek, az a beágyazott megoldások piaca, ezeket szokás szerint nagyon hosszú, 10+ évre telepítik a vásárlók, így ilyenekből még bőséggel maradt használatban. Ide tartoznak a különböző pénztárgépek, ATM-ek, játékgépek. Ezek feltehetően már nem csak CPU-ban, hanem GPU-ban is régebbi hardverre támaszkodnak, így az Nvidia lépése jó eséllyel nem érinti ezeket, a sokéves GPU-khoz a cég már egy ideje amúgy sem ad ki frissített meghajtókat.

PC-n már vége

A PC-n tehát lassan már kikopnak a 32 bites rendszerek, jól illusztrálja ezt például a Steam szokásos hardverfelmérése is, amely szerint már mindössze 2 százalékos az ilyen platformok részesedése - igaz, ez inkább az aktív játékosok körét mutatja, az átlagos felhasználók körében ehhez képest lényegesen magasabb is lehet még a retró rendszerek aránya. Az irány azonban már egyértelmű, a korai stabilitási és kompatibilitási hibák megszűnésével és a 64-bitre képes processzorok elterjedésével ma már nem nagyon van ok 32 bites rendszert futtatni.