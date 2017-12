Visszatekintés: mi teljesült 2017-es jóslatainkból?

Alternatíva lett az AMD

Egy éve azt jósoltuk, hogy a Zen áttörést hoz az AMD számára a processzorpiacon. 2017 történései ezt végül alátámasztották, a tervezőcég a béka feneke alól ugrott vissza a Ryzenekkel. A processzorok mind a szaksajtót, mind pedig a felhasználók nagy részét meggyőzték. Az első generációs Zen mag és az arra épülő első lapkadizájnok bár egyértelműen nem utasítják maguk mögé az Intel termékeit, a két gyártó közötti különbség akkorára olvadt, hogy megfelelő árcímkékkel már borsot tud törni konkurense orra alá az AMD. Ezt támasztja alá az Intel reakciója, amely hosszú idő óta idén először jelentős magszám emelést eszközölt.

Utóbbi okáról a dobozos processzorok eladásai is árulkodnak. Kiskereskedőktől származó adatok alapján nyár végén körülbelül egálban volt a két gyártó az értékesítéseket tekintve. Mindez ugyanakkor még nem jelent teljes sikert, hisz az asztali PC-s eladások nagyobb szeletét jelentő OEM piacon egyelőre nem vitézkednek annyira a Ryzenek, amit a vállalat vezetője, Lisa Su is elismert. Su szerint ezért cége most erre a területre helyezi a hangsúlyt, felgyorsítva az adaptációt, amely optimális esetben jövő év első felében gyorsulhat fel. Azt viszont már ezek nélkül is kijelenthetjük, hogy az AMD idén visszatáncolt a szakadék széléről, amit a pénzügyi adatok is alátámasztanak. Amennyiben sikerül megtartani, netán növelni a lendületet, akkor a következő egy-két év alatt még szélesebb körben válhatnak komoly alternatívává az AMD Zen-alapú processzorai.

Teljesült? Igen.

Mégsem ingott meg az Intel

Az AMD-s predikcióval ellentétben inteles jóslatunk végül nem igazolódott be, legalábbis egyelőre. A pénzügyi adatok alapján az elmúlt évek során megingathatatlan góliáttá nőtt cégről egyszerűen lepattantak a golyók, így a legutóbbi negyedévben csökkenés helyett még tovább, 16,1 milliárdra nőtt a forgalom, amihez ráadásul igen acélos, 4,5 milliárd dolláros profit is társult. Az adatok mélyére nézve látszik, hogy a PC-s termékek eladásai csökkennek, a szóban forgó időszak során a "platform" (CPU+chipset) értékesítés darabszáma 3 százalékot esett és a forgalom is csupán 1,5 százalékkal, azaz körülbelül 130 millió dollárral csökkent.

Ennél talán beszédesebb, hogy a teljes profit nagyjából felét jelentő adatközponti részleg semmiféle megingást, csökkenést nem mutatott, a tavalyi forgalmat 6,3 százalékkal sikerült túlszárnyalni, ezzel párhuzamosan pedig a profit is nőtt, 7 százalékos javulást érve el. Mindez részben az idei évre várt alternatív platformok csúszásainak tulajdonítható. A legnagyobb fenyegetést jelentő Epyc bár bemutatkozott nyár elején, nagyobb mennyiségben csak mostanában, az év végén kezdte el szállítani új szerverprocesszorait az AMD. Ugyanez mondható el a szintén potenciális konkurenciát jelentő IBM POWER9-ről és a Qualcomm Centriq-ről is, amelyek jövőre lesznek szélesebb körben elérhetőek, így már csak 2018-ban derülhet ki, hogy sikerül-e megzavarni az Intel mindeddig töretlen lendületét.

Teljesült? Nem.

Tényleges önvezető autók

Önvezető autókra vonatkozó prognózisunk közepesen volt csak merész, de cserébe be is igazolódott. Az önvezető autók szegmense idén is elképesztően pörgött, azon olyan új szereplők tűntek fel, mint az először főzött okostelefonos ROM-okról megismert Cyanogen, vagy épp az Apple, amely idén már hivatalosan megerősítette, hogy a pletykáknak megfelelően maga is önvezető rendszeren dolgozik. Eközben a Waymo autói már biztonsági sofőr nélkül cirkálnak Arizona útjain - az Audi legújabb luxuslimuzinjaiban pedig már meg is vásárolható a hármas szintű autonómia. Ez két olyan áttörésnek számít, ami már önmagában is kipipálja az előrejelzésünket.

Az iparág zsongásában az összeborulások is egyre szaporodnak, az Intel-BMW-Mobileye trióhoz nyáron az FCA is csatlakozott, közben pedig az Nvidia is egymásra talált két nagy autóipari komponensbeszállítóval. A szabályozó hatóságok is egyre világosabban fogalmazzák meg, milyen feltételek mellett gördülhetnek az utakra sofőr - vagy akár kormány - nélküli járművek, és nem csak az Egyesült Államokban: nyáron az Egyesült Királyság felelős szervei nyilvános iránymutatást tettek közzé az önvezető autókkal kapcsolatos biztonsági elvárásaikról.

Teljesült? Igen.

Nem jött az Amazon Dash szolgáltatása Magyarországra

Kétségkívül egy nagyon merész jóslat volt, és nem is következett be, hogy az Amazon a videostreaming magyarországi megjelentetése után a Dash Replenishment Service (DRS) eszközöket is elhozza Magyarországra. A szolgáltatás Amerikában már három éve működik, amellyel a vásárlók gombnyomásra tudnak utántöltő anyagokat rendelni az Amazontól a háztartási gépeikhez. Később pedig a gombok az Egyesült Királyságba, Németországba és Ausztriába is megérkeztek. Mostantól kezdve a vonalkódolvasóval és Alexa hangfelismerővel működő Dash Wand bevásárlóeszközök pedig már ingyenesen is beszerezhetők (illetve a 20 dolláros áruk levásárolható), már ahol a Dash elérhető, tehát Magyarországról továbbra sem.

Az Amazon idei újítása az otthonokkal kapcsolatban a kiszállítás "megkönnyítése" volt, hogy a futár abban az esetben is az ajtón belül tegye le a csomagot, ha a tulajdonos nem tartózkodik otthon. Az Amazon Key "biztonságos otthoni hozzáférési" rendszer egy okos zárat és a Cloud Cam biztonsági kamerarendszert foglalja magába. Az ötlet sok felhasználó ellenállását váltotta ki a különböző biztonsági kockázatok miatt. Meg sem próbáljuk megjósolni, hogy ez a kezdeményezés elérne hazánkba.

Teljesült? Nem.

Ellepte a chatbot-reklám a Facebook mobilappjait

Sokat lehetett hallani idén a chatbotos fejlesztésekről, de összességében azért nem lepték el a felületet olyan nagy mennyiségben, mint ahogy jósoltuk. Az viszont igaz, hogy részben a nyelvi különbségek és alapvetően a gyorsabb befogadás miatt ez a fajta kommunikációs lehetőség külföldön már jobban elterjedt, mint hazánkban. A Facebook pedig valóban a kifejezetten chates felületei, vagyis a Messenger és a WhatsApp monetizálását tűzte ki célként, amelyet részben az üzleti chatbotokkal kezdett megvalósítani. Egy amerikai chatbot meetupon hallhattuk például, hogy a helyi gyorséttermekből is lehet rendelni vagy rendezvényjegyeket vásárolni messengeres chatbotokon keresztül, míg hazánkban például a Talk-a-Bot chatbot ügynökség fejlesztéseivel találkozhatnak a platform használói.

Egyelőre azonban nem lehet látni, hogy a felhasználók annyira lelkesednének az automatizált kommunikációért, és így a fejlesztők kedve is alábbhagyott. A vállalat az idei F8 konferencián annyit közölt, hogy 100 ezer chatbot található a rendszerben és 65 millió cég elérhető a Messenger szolgáltatásban. A jelenlévők közül 20 millió szokott válaszolni a kérdésekre, havi szinten 2 milliárdos nagyságrendű üzenetváltással, és ennek részei a chatbotok üzenetei is. Beszédes, hogy a chatbotok felhasználásáról viszont nem derült ki információ, és a vállalat egy nyáron bejelentett kategorizáló és listázó felfedezés funkcióval próbálja előtérbe hozni a chatbotokat. Továbbra sem lehet tudni, hogy mennyire eredményesen.

Teljesült? Részben

Falnak futott az Apple

Immár egyértelműen kijelenthetjük: az Apple korábbi, rakétaszerű felívelésének egyelőre biztosan vége. A cég ugyan most is produkál egy-egy kiemelkedő negyedévet, bizonyos üzletágak (például a szolgáltatások vagy az új olcsó iPad) pedig nagyon jól teljesítenek, a cég azonban 2017-ben nem tudta folytatni a korábban tapasztalt növekedési pályát, immár lassan három éve gyakorlatilag stagnál.

Vannak a cégnek opciói: egyrészt a gigantikus iOS-es telepített bázis monetizálását csak nemrég kezdte komolyra fordítani a cég és elkezdett végre az adapterek, tokok és változatos mütyürök helyett olyan szolgáltatásokat nyújtani (például az Apple Musicot), amelyre a felhasználók szívesen fizetnek elő. Ezzel párhuzamosan az App Store-ban is sorra dőlnek a vásárlási rekordok, ami jó hír egy új, szolgáltatásorientált Apple-ben bízóknak.

Teljesült? Igen.

Mobilszolgáltatók

Drámai átalakulást vártunk a hazai mobilpiacon 2017-re, a Digi várva várt rajtja és az NMHH hálózatsemlegességi döntései nyomán. A várakozásokkal ellentétben azonban a Digi továbbra sem indította el hazai mobilos hálózatának kereskedelmi működését, az NMHH-döntéseket pedig a szolgáltatók bíróság elé vitték, így a különböző zero-rating csomagok továbbra is elérhetőek maradtak a piacon.

Teljesen váratlanul viszont a Telenor mért megelőző csapást a hazai mobilpiacra és a Hello Data díjcsomaggal kegyetlenül letörte a korlátlan adatforgalommal rendelkező csomagok árát: ilyent a kékeknél már 6000 forintért is lehet kötni, ráadásul minden hűségidő nélkül. A látványos ajánlatot ráadásul a szolgáltató komoly marketingtevékenységgel is megtámogatta, egyértelműen azzal a céllal, hogy minél több ügyfelet vigyen el a versenytársaktól. A Telenor lépésénél is meglepőbb azonban, hogy a Telekom és a Vodafone nem reagált a “provokációra”, hasonló áron hasonló konstukciót egyik cég sem vett fel a kínálatába.

Teljesült? Részben.

Biztonság: kemény támadások 2017-ben

Az IoT és az Android oldaláról vártuk az idei év legnagyobb informatikai támadásait: olyan platformok, amelyeknél a biztonsági frissítések esetlegesek (vagy teljesen hiányoznak), miközben a kliensek folyamatosan az interneten lógnak. Ez recept egy igazi internetes Armageddonra, ez azonban idén elmaradt - legalábbis részben. A Mirai botnet, amely beágyazott Linux-alapú rendszereket támadott, igen sikeresnek bizonyult, az okos védekezés azonban minimalizálni tudta ennek hatását és nem vezetett globális méretű csapáshoz.

Van persze nem egy emlékezetes biztonsági incidens idénről, a megcélzott platform azonban a Windows volt: a Petya/NotPetya például kiválóan demonstrálta, hogy a beszállítók oldaláról még a legnagyobb vállalatok is védtelenek, és komoly (állami-katonai hátterű) csapásmérésre alkalmas. Az incidens elképesztő károkat okozott a magánszektorban, az ukrán piacon tevékenykedő vállalatok körében - a Maersk és a FedEx szállítmányozók például egyenként 300 millió dollárra tették a kiesett bevételt és az elhárítás költségeit, a Nurofen és a Durex gyártója, a Reckitt Benckiser pedig szintén százmillió dollárt meghaladó bevételesést írt a támadás számlájára.

Teljesült? Igen.

Nyolc sarkos jövendölésből végül négyet minősítettünk teljesültnek, és további kettő részben vált valóra. És négyszer látványosan mellényúltunk. Holnap jönnek a 2018-as előrejelzések, lássuk azokkal jobban teljesítünk-e!