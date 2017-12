A felhasználók helyett a tracking scripteket várakoztatja a Firefox

Az újrarajzolt Firefox sokak tetszését elnyerte, miután a böngésző a nagyközönség számára először szeptemberben elérhetővé vált nagyszabású frissítése új motort is hozott, amellyel az 57-es verzió nem csak szebb, de gyorsabb is lett. A Firefox Quantum néven ismertté vált böngésző felturbózásának egyik kulcselemét annak fejlesztője, Honza Bambas most blogján közelebbről is bemutatta.

A Mozilla fejlesztője által "tailingnek" keresztelt funkció lényege, hogy késlelteti az egyes domének követőscriptjeit a már ismert Tracking Protection funkcióhoz használt adatbázis információi alapján, egészen addig, amíg az adott oldal egészen be nem töltött. Ennek eredményeként az oldal megjelenítéséhez a rendszer nem csak kevesebb sávszélességet használ, de a processzorra is kisebb terhet ró, gyorsabban töltődnek le az adott webhely képei és saját scriptjei - összességében tehát a felhasználó hamarabb veheti használatba a weboldalt.

Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a Firefox Quantum folyamatosan bekapcsolva tartaná a követésblokkolást, amely 2015 óta a böngésző privát módjában aktív, a szoftver egyszerűen eltolja a követőscriptek betöltését, amíg a webhely saját tartalmai nem töltődtek le - ez jellemzően maximum 6 másodpercet jelent. Bambas siet aláhúzni, hogy ez a fajta működés minden HTML specifikációt figyelembe véve legális, valamint blogposztjában azt is hozzáteszi, hogy a jól felépített weboldalakra a funkció nem lesz lényegi hatással. A lenti ábra remekül illusztrálja a tailing működését, az egyszerűen előrehozza a weboldalhoz tartozó lekéréseket, hátrébb tolja a tracking megoldásokat.

A kék sávok az oldal saját scriptjeit, a narancsszínűek a követőscripteket jelölik, jobb oldalt aktív, bal oldalon kikapcsolt tailing mellett.

Az eljárás persze nincs bökkenők nélkül, az előnytelebbül összerakott oldalak, netán azok a weblapok amelyeken tracking doménekről származó scriptek az oldal saját renderelési folyamataira is hatással vannak, akár funkcióbeli zavarokat is produkálhatnak a tailing miatt. Ilyen problémás elem egyebek mellett a Google Page-Hiding Snippet, amely az A/B tesztelést hivatott segíteni azáltal, hogy teljesen elrejti az adott oldalt a kísérlet kezdetéig. A teszteléshez használt script betöltődése alatt így akár négy teljes másodpercig is üres lehet az adott oldal. Miután azonban mind a snippet, mind pedig a tesztelőscript kódja a google-analytics.com-ról, azaz egy követődoménról töltődik be, a tailing is lecsap azokra. Ennek eredményeként a felhasználók az érintett oldalaknál hosszú másodpercekig az üres böngészőablakot nézhetik, mielőtt bármilyen tartalom megjelenne - ilyen esetekben a felhasználói élményben akár visszaesés is tapasztalható a korábbi verziókhoz képest. Összességében azonban a funkció értelemszerűen gyorsabb böngészési élményt ígér.

Fontos újítások persze a jövőben is várhatók a Firefox háza táján, ahogy azt a ZDNet is kiemeli, már csőben van az a funkció is, amely minden mezei HTTP-t használó weboldal esetében figyelmeztet majd, hogy annak használata nem biztonságos - jelenleg ez a funkció csak a bejelentkezési, illetve pénzügyi adatokat kezelő oldalaknál aktív, ugyanakkor a Firefox 59 Nightly verziójában már bekapcsolható.