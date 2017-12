Tényleg visszafogja az öregedő iPhone-okat az Apple

Elismerte az Apple, hogy visszafogja az öregedő, pontosabban gyengülő akkumulátorral szerelt iPhone-ok teljesítményét. Az ügyben az elmúlt néhány hétben számos pletyka felröppent, a lavina azonban egy Reddit felhasználóval kezdődött, aki iPhone 6S készülékénél tapasztalta, hogy az egyre komótosabban dolgozó telefon akkucsere után visszaállt a korábbi, tempós működésre. Az ügyben a TechCrunch kereste meg a cupertinói óriást, a cég pedig válaszában a maga szokott módján a forró kását kerülgetve ugyan, de elmondta, hogy több modellnél valóban visszanyes a teljesítményből az akku gyengülése esetén.

"Nem bug hanem feature"

Ahogy a cég fogalmaz, a lítiumion akkumulátorok bizonyos körülmények között nem képesek kiszolgálni a telefonok egy-egy feladatnál hirtelen megugró energiaigényét, például hidegben vagy alacsony töltöttség esetén, netán ha régebbi, több száz töltési cikluson átesett telepről van szó. Ennek eredményeként a készülékek váratlanul lekapcsolhatnak, hogy megóvják a elektronikai komponenseiket a károsodástól. Hogy az Apple a hasonló leállásokat megakadályozza, tavaly az iPhone 6, 6S és SE modellekre is kiadott egy frissítést, amely "kiegyengeti" ezeket a kilengéseket. Ez a funkció az iOS 11.2-vel az iPhone 7-re is eljutott, illetve a későbbiekben további modellekre is megérkezik majd.

Az Apple által tárgyalt kilengések vagy tüskék az energiaigényben jellemzően akkor jelentkeznek, mikor a telefon egy-egy SoC-je tétlen állapotból hirtelen nagy teljesítményre kapcsol, akár elképesztően magas, plusz tíz wattot is rátéve az addigi értékre, jelentősen terhelve az akkumulátort. Ezeket a tüskéket az Apple a gyengülő akkuval szerelt eszközökben a processzorfrekvencia fokozatos csökkentésével próbálja eltörölni, ez viszont olykor látványosan visszavetheti a felhasználói élményt.

forrás: AnandTech, Electronic Component News

Az ugyanakkor egyelőre nem derült ki, hogy a gyártó pontosan milyen feltételek mellett kezdi visszatekerni a processzor teljesítményét. Az AnandTech, John Poole, a GeekBench szakértője által az ügy kapcsán közölt mérésekre alapozva két lehetőséget vázol fel: az első, hogy a cég egyszerűen megnézi, az adott akkumulátor hány töltési cikluson esett át, és ennek megfelelően, előre meghatározott lépcsőkben korlátozza a processzort, a második opció pedig, hogy az akku vezérlőáramkörére támaszkodik a teljesítmény beállításához, utóbbiból ugyanis kinyerhetők az adott telep aktuális állapotára vonatkozó adatok. Miután azonban a teljesen feltöltött, öregebb akkuk esetén sem javul a telefonok teljesítménye, annak dacára hogy száz százalékos töltöttségnél az elhasználtabb telepek is elbírnak a fogyasztástüskékkel, nagyon úgy tűnik, hogy a lassításnál az Apple egyszerűen a töltési ciklusok számlálására épít.

forrás: AnandTech, Electronic Component News

Egyedi probléma

Az sem világos, hogy a problémával az Apple már a telefonok tervezésekor tisztában volt, vagy csak utólag próbálja azt a fenti módszerrel orvosolni - illetve hogy a hirtelen teljesítménynövekedéssel járó leállás miért nem jelent általánosabb problémát az iparágban. Az AnandTech szerint a választ jó eséllyel az Apple által használt egyedi processzorfelépítésben kell keresni, lehetséges hogy az gyorsabban vált tétlen üzemmódból nagy teljesítményre, mint a mezőny többi szereplőjének lapkái, ezzel az akkut is gyakrabban és nagyobb mértékben téve ki hirtelen terhelésnek. Amennyiben viszont ez a helyzet, akkor az akkumulátorvezérlés megtervezése kapcsán merülhetnek fel kifogások, hiszen bár az érthető, hogy szélsőséges hőmérsékletek, vagy nagyon elhasznált telep esetében egy-egy akkumulátor már nem feltétlenül tudja minden eseteben kiszolgálni a processzor igényeit, a még aránylag jó állapotban lévő akkumulátoroknál lényeges lenne figyelembe venni az aktuális töltöttséget, mielőtt a cég elkezdi visszafogni a telefon teljesítményét, ezzel pedig rontani a felhasználói élményt.

Arra is érdemes kitérni, hogy a teljesítménycsökkenés, illetve az akku állapotának összefüggését a felhasználók vették észre, az Apple nem érezte szükségét, hogy arról valamilyen formában, akár egy értesítésben tájékoztassa a felhasználókat. Emiatt a borúlátóbb felhasználók akár arra is gondolhatnak, hogy a gyártót nem zavarta feltétlenül a romló felhasználói élmény, hiszen az még motiválhatja is az ügyfeleket, hogy váltsanak egy újabb modellre. A fentiek tudatában azonban sokan inkább egy egyszerű akkucserével hosszabbíthatják meg készülékük élettartamát. A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy amennyiben az akku állapota már nagyon leromlik, arról az Apple küld egy eldugott értesítést, azt javasolva a felhasználónak, hogy vigye el szervizbe a készüléket, ugyanakkor a teljesítmény visszaesését itt sem taglalja.