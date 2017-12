Jöhetnek a zenés videók a Facebook szolgáltatásaiba

Közös megállapodást írt alá a Universal Music Group (UMG) és a Facebook a kiadóhoz tartozó zeneszámok több évre szóló használatáról. A szerződés szerint a felvételeket a Facebook, az Instagram és az Oculus is igénybe veheti majd a szolgáltatáshoz, kimondottan a licencelt dalokat tartalmazó videók feltöltéséhez és más "személyre szabott zenei élményekhez". Az UMG közleménye szerint a mostani bejelentés egy olyan startégiai partnerség alapjaként fog szolgálni, amely újfajta zene-alapú funkciókat fog biztosítani a közösségi oldalon.

A kezdeti időkben a Facebook nem igazán foglalkozott a felhasználók által feltöltött zenés videók jogtisztaságával. Az utóbbi években viszont megváltozott a folyamat, és az oldal elkezdte szűrni és eltávolítani a szerzői jogilag védett hangfelvételeket, illetve más felhasználók is jelenthették a rendszerben, ha ilyen bejegyzést találtak. A kiadóval kötött partneri megállapodás részletei nem derültek ki, de azt mutatja, hogy az eddigi szűrés helyett a közösségi oldal a kiadókkal igyekszik tisztázni a zeneszámok megjelenésének jogi helyzetét. Meglehet, hogy ezt a példát a jövőben újabb kiadókkal kötött szerződések fogják követni.

Azért is lehetett fontos a lépés, mert a Facebook a Watch elindításával a YouTube sikerére pályázik a videoblogger-körökben, és a kezdeti műsorait is ennek megfelelően indította. A vlogokhoz viszont sok esetben szükségesek a háttérzenék, amelyeknek a Facebook ezek szerint igyekezett tisztázni a jogi körülményeit. A hónap elején a közösségi oldal saját hangeffekt- és dalgyűjteményt is megjelentetett, így akár még saját zenestreaming szolgáltatást is indíthatna a Mashable találgatása szerint. A közlemény alapján ugyanis nem csak a videókhoz lesz használható az UMG zenegyűjteménye, hanem idővel új közösségi funkciók és zenei alapú termékek is megjelennek majd a platformon, nem csak Facebookon, hanem Instagramon, Oculuson és Messengeren is.

Legnagyobb 10 kiadó a Nielsen 2017-es felmérése alapján (Forrás: Billboard)

"Mágneses kapcsolat van a zene és a közösségépítés között. Izgatottak vagyunk, hogy az UMG partnerségével életre kelthetjük ezt Facebookon, Instagramon, Oculuson és Messengeren." - írta Tamara Hrivnak, a vállalat zenei fejlesztésekért és partnerségekért felelős üzletág vezetője. Az UMG digitális stratégiáért felelős igazgatója pedig hozzátette, hogy az együttműködés a zenei kiadók és a közösségi platformok között egy "dinamikus új modellt" jelent: Az első lépés annak bemutatásaként, hogy az innováció és a zeneszerzők megfelelő kompenzációja kölcsönösen erősítik egymást.

A zenei jogvédő szervezetek számára bizonyára szimpatikus a Facebook lépése, hogy igyekszik megfelelő keretek közé terelni a felvételek használatát a szolgáltatásaiban. A YouTube-bal szemben ugyanis sokat emlegetett probléma, hogy ugyan a legnépszerűbb zenestreaming eszköznek számít, mégsem arányosan fizeti a jogdíjat a lejátszások után. A Bloomberg értesülései szerint azonban pont a YouTube is mostanában írta alá a szerződést a Universal Music Grouppal és a Sony-val egy új streaming szolgáltatás miatt. Bár a Facebook az új típusú zenei szolgáltatás alatt nem feltétlenül saját streaming szolgáltatásra céloz, de az iparági források szerint a közösségi óriás is tárgyal közben más kiadókkal, úgyhogy szintén úton lehet a megállapodás a Sony-val és a Warner Music Grouppal egyaránt.