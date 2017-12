Visszatért a Spotify Linuxra

Megjelentetett a Spotify egy új linuxos asztali klienst, azok után, hogy 2016-ban megszüntette az előző változat aktív fejlesztését. Így az utóbbi időben a Linuxot kedvelő felhasználók választhattak, hogy a zenestreaming szolgáltatásból egy korábbi változatot vagy a webes megoldást használják. Most viszont megjelent számukra egy új kliens, amely ugyanúgy egyszerre kínálja az ingyenes és a prémium regisztrációt, illetve a kapcsolódó funkciókat.

Az új Spotify változatot az alkalmazás fejlesztői önszorgalomból készítették, mert ők is szerették volna hallgatni a zenéket a linuxos fejlesztői gépeikről - írja a Snapcrafton közzétett bemutatás. Mivel a megoldás a fejlesztők szabadidejében készült, ezért a cég hangsúlyozza, hogy nem jár aktív támogatás a platformon a szolgáltatáshoz, és a használatában lehetnek különbségek más Spotify asztali kliensektől, mint például a Windows vagy a Mac saját, támogatott verziójától.

Spotify for Linux

A The Next Web tapasztalatai szerint azonban a kliens megfelelően működik, elfogadható hangminőséggel és reszponzív megjelenéssel. Ezenkívül megtalálható benne minden egyes funkció, ami más asztali változatokban is, köztük a lejátszási lista, a podcastok, a videók vagy az ismerősök aktivitásai - sőt még a billentyűzet funkciógombjaival is működött a lejátszás, amelyhez weben másik plugint kellene telepíteni.

Az alkalmazás egy snapként, azaz a Linux univerzális csomagformátumában készült el, így a fejlesztők nem adnak ki különböző buildeket a különböző disztribúciókhoz, mivel mindegyik használható a kiadott builddel és frissíthető is. A snap futtatásával a Spotify minden Linux rendszert egyszerre támogat, beleértve a Linux Mint, Manjaro, Debian, OpenSUSE, Solus és Ubuntu környezeteket. A fejlesztők tervei szerint Linuxon is mindig a Spotify aktuális változata lesz elérhető - bár a hivatalos támogatás hiánya miatt előfordulhat, hogy ezt nem mindig sikerül majd teljesíteniük. A Spotify Snap Store oldala innen érhető el és a közösség fórumán lehet a kérdéseket feltenni vagy a problémákat jelenteni.