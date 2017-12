Vállalatoknak is elérhető a twitteres fióktevékenységeket követő API

A Twitter áprilisban jelentette be az átalakuló API platformot három szabványos API-val, köztük a Firehose szolgáltatáshoz és a Twitter archívumához kapcsolódó interfész, illetve a szóban forgó fiókaktivitásokat kezelő API. Mostantól elérhetővé vált bétában a standard platformon az Account Activity API-hoz kapcsolódó összes tevékenység, valamint a csomag nagyvállalati verziója is. Ezen keresztül folytathat például élő chatbeszélgetést a céges ügyfélszolgálat, illetve így jelenhetnek meg a chatbotok is a rendszerben. A fejlesztők pedig webhookokon keresztül "iratkozhatnak fel" a valós idejű fióktevékenységekre.

Valójában a jelenlegi megoldással is valós időben követhetik a fejlesztők a fiókokhoz kapcsolódó tevékenységeket, de ennek vállalati verziója egyszerre "sokkal nagyobb mennyiségben" biztosítja az adatokat - a standard verzió esetében egyszerre 35 fiók elérhető. A vállalati megoldással kapcsolatban nem említ számokat a közlemény, valószínűleg az egyedi megállapodástól és az ártól függ. Továbbá a nagyvállalatok számára egyszerre több webhook URL lesz elérhető, valamint különböző megbízhatósághoz kapcsolódó funkciók, úgy mint az újrapróbálkozások adata, illetve e mellé támogatás is jár.

A nagyvállalati Account Activity API bevezetésével párhuzamosan a direkt üzenetekhez kapcsolódó funkciókról leveszi a Twitter a béta címkét, amelyen keresztül a twitteres privát üzeneteket lehet kezelni, jellemzően chatbottal. A béta időszak alatt egy jelentkező csak egy webhookot igényelhetett, amelyhez egyébként 50 fiókos feliratkozás tartozott. Mostantól viszont teljes funkcionalitással használhatók a gyors válaszok, az elnevezhető és szerkeszthető üdvözlő üzenetek, az üdvözlő vagy közvetlen üzenetek mellett megjelenő gombok, az egyedi profilok és a vásárlói visszajelző kártyák.

A közlemény szerint az elmúlt egy évben több nagyvállalat is kipróbálta a megoldást a saját chatbotjával, például a Samsung Australia személyre szabottan ajánlott televíziókat ezen keresztül, a Taco Bell és az MTV közös chatbotja pedig a legjobb új előadókra leadott szavazatokat várta a rajongóktól a Video Music Awards versenyen. Ezenkívül a Tesco és az Evernote pedig az ügyfélszolgálatot kezeli a megoldással.

Az élesedő funkciók mellett újabb kipróbálható kisebb funkciók is érkeznek a standard platformon a direkt üzenetek közé január 15-től, amelyet a cég szintén 35 fiókra korlátoz a béta időszak alatt. A "természetesebb beszélgetés élményt" segíti majd a cég szerint, hogy megjelennek majd a chatbot részéről a gépelési indikátorok és "látta" felirat az üzenetváltás közben.

Így nézett ki a lokációs kártya, amely a béta változat után el is köszön

Viszont egyúttal bejelentette a cég, hogy néhány funkció nem fog élesben megjelenni a béta időszakot követően, hanem inkább megszűnik vagy beépül az Account Activity API-ba. Még február 15-ig érhető el a lokáció alapú gyors választ és az árult termékek földrajzi helyét megjelenítő kártya, valamint a gyors válaszok szövegbevitele. Továbbá már januártól nem jelenik meg például az ügyfélszolgálat válaszadási óráinak elérhetősége, az ügyféltámogatást jelző indikátor és nagyméretű direkt üzenet gomb - ez utóbbi a TechCrunch értesülései szerint túl visszás hatást keltett a vásárlókban, akik szerint a cégek a nyílt problémamegoldás helyett inkább zárt körben akarták megoldani a problémákat.

A kezdeményezés része az egész évben tartó folyamatnak, hogy a Twitter visszacsábítsa a (korábban kizárt) fejlesztőket a platformra. Idén több API-hoz kapcsolódó fejlesztést is bejelentett a standard és a vállalati változatban, továbbá megjelent az árban a kettő közé ékelődő Premium API is. A fióktevékenységekkel kapcsolatban jelen közleményben a prémium megoldásról nem volt szó, pedig a vállalat a fejlesztések sorát ígérte még a platformon. A fejlesztés ütemtervéről a Twitter Trello csatornáján lehet tájékozódni, az Account Activity API nagyvállalati verziójához pedig itt kérhetnek hozzáférést és árajánlatot a cégek.