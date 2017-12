Kötelező lesz a 64 bites architektúrák támogatása Androidon

Több fontos változást is bejelentett a Google az Android fejlesztők számára, amelyekkel az alkalmazások biztonságosabbá tehetők és teljesítményük is javítható hosszú távon. A bejelentések közül talán a legfontosabb, hogy 2019 augusztusától kötelezővé válik a 64 bites architektúrák támogatása. Eszerint ahhoz, hogy a fejlesztők közzétehessék alkalmazásaikat a Play Store-ban, vagy frissítést adhassanak ki már meglévő appjaikhoz, azokhoz a 32 bites mellett már a számottevően jobb teljesítményű, 64 bites natív libraryket is biztosítaniuk kell.

A lépéssel a Google az olyan eszközöknek biztosít majd stabil hátteret, amelyek már csak a 64 bites kódot támogatják. A korai bejelentéssel a változásra minden fejlesztőnek bőven lesz ideje felkészülni. A 32 bites libraryk mellé érkező 64 bites variánsokat lehetőség van ugyanabba, vagy önálló APK-ba is csomagolni. A 64 bites architektúrák támogatása egyébként az Android 5.0-val érkezett meg, azt jelenleg az androidos eszközök valamivel több mint 40 százaléka támogatja. A keresőóriás a váltással kapcsolatban később további, részletes tájékoztatást ígér.

Egyes változtatásokra ugyanakkor nem kell ennyit várni: 2018 második felétől a Play Store-ban az új appok és frissítések minimális API szint támogatását is feljebb tornázza a cég. Az alkalmazásboltban frissen közzétett alkalmazásoknak 2018 augusztusától 26-os, azaz az Android 8.0-val megismert, vagy annál magasabb API-szintet kell majd támogatniuk - ugyanez az alkalmazásfrissítésekre 2018 novemberétől vonatkozik. A Google blogposztja szerint 2019-től minden évben számíthatunk a minimálisan elvárt API szint hasonló emelésére.

Mindezek mellett a Google 2018 elejétől egy kis csomag biztonsági metaadatot is az APK-khoz csomagol, hogy igazolni tudja, hogy az alkalmazás hivatalos forrásból azaz a Play Store-ból származik. Ezzel kapcsolatban a fejlesztőknek nincs teendőjük, az eredetiséget jelző adatcímkék "felragasztását" a Google házon belül végzi majd. Amiatt sem kell aggódni, hogy a Play Store-ban kijelölt alkalmazásméret-határokat egy-egy app épp a plusz adatok miatt lépi majd át, a keresőóriás ugyanis az új biztonsági funkció bevezetésével ezeket a határokat is feljebb tolja.