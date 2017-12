Jövő februárban érkezik a Chrome hirdetésblokkolója

Néhány hónappal ezelőtt merült fel a hír, hogy a Google reklámblokkoló beépítésére készül Chrome böngészőjében, és most már biztosan lehet tudni, hogy 2018. február 15-én érkezik a kiegészítés. A rendszer nem minden hirdetést, hanem csak "a felhasználói élményre károsnak ítélt" reklámokat fogja szűrni, hogy a felhasználók inkább ezt a módszert használják az összes hirdetés blokkolása helyett, ami jelentős veszteségeket okozhat a hirdetésekből élő cégeknek - így a Google-nek is.

Nem egészen a találgatásokra alapozva döntené el a vállalat, hogy milyen hirdetéseket nem szeretnek a felhasználók, hanem a Coalition for Better Ads iparági testülettel együttműködésben. A csoport idén márciusban jelentette meg a Better Ads Standards kiadványt több mint 25 ezer felhasználón végzett kutatása alapján, amely az asztali és mobil böngészőkben megjelenő reklámokhoz egyaránt iránymutatást nyújt. A napokban a szervezet elindította a Better Ads Experience Programot is, hogy az elvek bevezetését segítse a gyakorlatba a hirdetőknek.

Ennek alapján a Chrome hirdetésblokkoló kiszűri majd többek közt a felugró hirdetéseket, az automatikusan elinduló, hangos videókat, a teljes képernyős reklámokat és a villogó, animált hirdetéseket. A cégek a "hirdetésiélmény-jelentés" eszközzel ellenőrizhetik, hogy a webhelyen megjelenő reklámok megsértik-e valamilyen módon a hirdetési élményre vonatkozó szabványt. A tulajdonosok az oldalon megadhatják, hogy milyen asztali vagy mobil oldallal rendelkeznek, és így lekérdezhetik, hogy a Google felülvizsgálta-e már az oldalukat, illetve milyen eredménnyel. A jelzett problémák javítása után pedig ismételt vizsgálatot lehet kérni.

Jövő év február 15-től azonban megszűnik a türelmi idő, és a Chrome kiszűr minden reklámot az oldalakról, amely nem felel meg a szabványoknak, vagyis 30 napnál régebb óta a weboldal státusza a hibás kategóriában áll a hirdetésélmény-jelentés szerint. Ennek elkerüléséhez, illetve a javításhoz a Google Double Click oldala egy jó gyakorlatokból összeállított gyűjteményt is közzétett még júniusban, hogy pontosan mit vár el a weboldalaktól, hogy a Chrome hirdetésblokkolója átengedje a reklámjaikat.

Egy rosszul elhelyezett vagy beállított hirdetés még önmagában nem elég ahhoz, hogy a blokkoló tartósan kiszűrjön minden reklámot az oldalról - tette hozzá a Google szóvivője a VentureBeat kérdésére. A hirdetésélményt vizsgáló eszköz figyelembe fogja venni, hogy a vizsgált oldal milyen gyakorisággal jelenít meg a szabványokat sértő hirdetéseket, mindezt "mérhető, empirikus küszöbértékek" alapján. Az első két hónapban még enyhébb lesz ez a nem megfelelő hirdetéseket elfogadó küszöbérték (7,5 százalék), majd a következő négy hónapban szigorodik (5 százalékot enged át) és az ezt követő hónapokban éri el a végső célt, amelybe a szabványsértő hirdetések megjelenése csak 2,5 százalékban fér bele. Az első alkalom csak figyelmeztetést von maga után, de ha többszöri alkalommal jelennek meg a javítatlan reklámok, akkor a Chrome már blokkolni fogja azokat.

A beépített hirdetésblokkolótól a Google azt reméli, hogy a felhasználók hanyagolni fogják más szűrők használatát, hiszen inkább a zavaró hirdetések miatt alkalmazzák azokat, és ezeknek automatikus meggátolása megszüntetheti a problémát. Természetesen a vállalat sem önzetlenül teszi mindezt, mivel a saját hirdetéseit annak megfelelően fogja alakítani, hogy mind megjelenjen a saját böngészőjében. Korábbi példákból pedig azt is lehetett látni, hogy a gyakorlati megvalósítás során a vállalatok nem csak a felhasználók érdekeit tartották szem előtt. Például az Eyeo Acceptable Ads kezdeményezése nem csak az elfogadható hirdetéseket engedte megjelenni, de azoknak a cégeknek a reklámjait is, amelyek egy adott összeggel megtámogatták az együttműködést. Az viszont komoly versenyügyi problémákat is felvetne, ha a Google a saját böngészőjén keresztül avatkozna be a hirdetési versenybe, és saját megoldását preferálná az alternatív hirdetési rendszerekkel szemben.

A 2018. február 15-i időzítés azért is érdekes, mert a következő, Chrome 64-es verzió január 23-án érkezik az ütemterv szerint, a Chrome 65 pedig jövő év március 6-án. A reklámblokkoló telepítését a Google ezek szerint a két hivatalos verzióváltás közt, távolról oldaná meg, esetleg eleinte csak a kiválasztott felhasználók számára, majd fokozatosan mindenkinek. További információk a változásról az Ad Experience Report Help Centerben olvashatók, a felmerülő kérdéseket pedig a termék fórumán lehet feltenni.