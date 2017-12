Közösségi appokat böngészünk leginkább mobilról

A felnőtt magyar internetezők 85 százaléka, azaz 4,7 millió fő használ okostelefont, és közülük 3,7 millióan szoktak a készüléken internetezni - írja az eNET és a Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" friss kutatása. Sőt, a kutatócég korábbi felméréseiből az is kiderült már, hogy általánosságban az internetezők 38 százalékának az internet fontosabb a főzésnél és 19 százaléknak a meleg víznél is - a digitálisan eltöltött időben pedig minden tíz percből hét perc figyelmet a mobil kap. Azonban a tavalyi adatok alapján közölt 4,5 millió használóhoz képest ez azt is jelenti, hogy több mint egy év alatt "csak" 200 ezerrel nőtt az okostelefonozók száma hazánkban.

A legnépszerűbb alkalmazások pedig a telefonon a közösségi médiához, a kommunikációhoz és a navigációhoz kapcsolódnak. Mindez azért sem meglepő, mert korábban az Eurostat felmérése is bizonyította, hogy a magyarok 83 százaléka használja a közösségi oldalakat, és az európai unión belül a nyári adatok szerint ez számít a legmagasabb aránynak az összes EU-s tagország közül. Az eNET kutatása pedig most arra is rávilágított, hogy az okostelefonon is a közösségi oldalak a magyar felhasználó kedvencei, méghozzá a korábbi éveknél sokkal nagyobb arányban.

Míg a közösségi média alkalmazások, mint például a Facebook, Instagram, Twitter appok használata tavaly és tavalyelőtt 57-59 százalék érdeklődésére tartott számot, addig ez az arány mostanra már 90 százalékra nőtt. Ráadásul nem csak a legnagyobb arányban, hanem a leggyakrabban is ezeket az appokat használják a magyarok. A legnépszerűbb ezek közül is a Facebook, amelyet a hazai okostelefonozók 86 százaléka szokott mobilon is megtekinteni, ehhez képest az Instagramot 34 százalék, a Pinterestet pedig a felhasználók negyede. A tevékenységek közül a legnépszerűbb a hírolvasás a chatelés és a lájkolás, amelyet nagyjából a megkérdezettek hatvan százaléka mind szokott végezni.

Második legnépszerűbb kategóriába a kommunikációs eszközök tartoznak, amelyek közül a felhasználók 81 százaléka használ egyet vagy többet. Ez viszont sokkal kisebb ugrás a tavalyi 66 százalékos arányhoz képest, de az appok így is teljesen háttérbe szorították az SMS-t. "Tízből hét chat appokat (is) használó inkább online küld üzenetet SMS helyett." - írja a közlemény. Legnépszerűbb ebben a csoportban is a Facebook üzenetküldője, a Messenger (80 százalékkal), de sokak körében használt még a Viber (62 százalék) és a Skype (39 százalék), viszont a régiós adatokhoz képest lemaradt a WhatsApp (20 százalék). A válaszadók leginkább barátokkal és családtagokkal szoktak chatelni, de 41 százalékuk a kollégákkal is szokott így kommunikálni. A szöveges üzenetek mellett népszerű még a fényképküldés (89 százalék), továbbá a matricák, emotikonok, cikkek vagy videók (40-50 százalék) küldése is.

A harmadik legfontosabb kategória a navigáció, de ennek használati aránya az elmúlt két évhez hasonlóan idén is 70 százalék körül maradt. A navigációs megoldások közül a Google Maps a legnépszerűbb, amelyet a magyar okostelefont használók 77 százaléka vesz igénybe, de a Waze is az ismertebb (36 százalék) appok közé tartozik. A navigációs alkalmazásokat a válaszadók közel fele legalább hetente szokta használni okostelefonján, jellemzően hosszabb utakhoz, de az aktuális forgalmi helyzet megtekintésekor is népszerűek a szolgáltatások. Elképzelhető, hogy az újabb fejlesztésekkel, például a tömegközlekedéshez kapcsolódó navigáció elterjedésével még tovább nőhet ezeknek az appoknak a használata is.

Metodológia

A felmérést az eNET végezte 2017 decemberében a Telekommal közös "Jelentés az internetgazdaságról" friss kutatása keretében a VeVa online kutatási közösség felületén, 710 fő kitöltési adatai alapján. Az adatok nem a teljes magyar társadalmat tükrözik, hanem a 18 éven felüli, rendszeresen internetezők csoportját - rájuk nézve reprezentatív a minta. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a nem internetezők kimaradnak a kutatásból és az adatokból is.